Giả chết trục lợi bảo hiểm: Người thân đến phúng viếng, chôn cất cũng bị qua mặt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá) và Trần Thị Thập (SN 1955, mẹ Thu) để điều tra vụ giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm. Bước đầu, công an xác định Thu bàn bạc với bà Thập dàn dựng vở kịch giả chết rất tinh vi để qua mặt tất cả mọi người.

Theo đó, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Nguyễn Thị Thu dàn dựng vở kịch giả chết tinh vi và hoàn hảo đến mức người thân đến phúng viếng, chôn cất cũng bị qua mặt. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đến năm 2020, Thu phát hiện mắc bệnh ung thư nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để “thay tên đổi số” và lấy tiền bảo hiểm. Thu bàn bạc kế hoạch này với mẹ ruột. Ban đầu, bà Thập không đồng ý nhưng Thu làm mọi cách để thuyết phục.

" Khi nghe nó nói, tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm... ", bị can Trần Thị Thập khai với công an.

Sau khi được mẹ đồng ý, Nguyễn Thị Thu lên kế hoạch chi tiết để có thể qua mắt được tất cả người thân, họ hàng. Đầu tiên, Thu uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất kịch bản, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu và lên giường ngủ giả chết.

Sau đó, bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do đột tử. Quá trình khâm liệm diễn ra hoàn toàn bí mật. Việc giả chết chỉ có Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập và người thầy cúng biết.

Nguyễn Thị Thu khai nhận dựng màn kịch giả chết để trục lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà người thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với kịch bản được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết. Đám tang được tổ chức đầy đủ, bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đàng hoàng.

Sau khi giả chết thành công, Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được UBND phường cấp trích lục khai tử. Thập sau đó tiếp tục liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.

Khám xét tại nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600 triệu đồng.

Số tiền này Trần Thị Thập tìm cách chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản và đầu tư AI (trí tuệ nhân tạo). Không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Hai bị can Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sau thời gian sống ẩn danh, mới đây, Thu quay về địa phương, làm đơn đề nghị xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân, khiến vụ việc bị phát giác.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, công an tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với những người có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.