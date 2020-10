Giá cao su thiên nhiên tăng mạnh nhất trong vòng hơn 40 năm

Thị trường cao su vừa xác lập một kỷ lục mới: Giá tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng nhiều năm sau khi kết quả thăm dò của Reuters cho thấy kinh tế Trung Quốc năm 2021 sẽ hồi phục mạnh sau đợt suy thoái do đại dịch Covid-19.

Giá cao su trên sàn Osaka - tham chiếu cho thị trường cao su thiên nhiên toàn Châu Á - đã tăng liên tiếp 9 phiên. Phiên 28/10, hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2020 (giao dịch nhiều nhất) tăng 20 JPY (7,9%) lên 274,3 JPY/kg, là giá đóng cửa cao nhất kể từ tháng 3/2017. Mức tăng của phiên này cũng là nhiều nhất kể từ tháng 12/2008 (12 năm).

Đáng chú ý, tại Ấ Độ, giá cao su thiên nhiên cũng leo lên mức cao nhất 4 năm, càng làm cho thị trường cao su thế giới thêm nóng, vì Ấn Độ cũng là một thị trường tiêu thụ mạnh. Tại Ấn Độ, hiện giá cao su tấm hun khói loại 3 (RSS-3) nhập khẩu là 242,1 USD (17.850 rupee)/tạ, RSS4 giá 150 rupee/kg. Trong khi đó, giá cao su nội địa là 140 rupee/kg (giá cao su tại Ấn Độ thường rẻ hơn ít nhất 17 rupee/kg so với giá thế giới). Như vậy, giá cao su tại Ấn Độ đã tăng 78% kể từ hồi tháng 4/2020 (khi đó giá gần 100 rupee/kg).

Như vậy, chỉ trong vòng 9 phiên (16-28/10), giá cao su tại Osaka đã tăng gần 40%. Còn tính từ đầu tháng 10/2020, giá đã tăng 49,7%, là tháng tăng mạnh nhất trong vòng mấy chục năm nay (ít nhất là từ 1975). Giá cao su tại Singapore cũng đang tiến tới kết thúc một tháng tăng mạnh nhất kể từ 1997, trong khi tại Thượng Hải tăng nhiều nhất kể từ 2004, phiên 28/10 kết thúc ở mức 16.535 CNY/tấn.

Tại các nước sản xuất cao su chủ chốt, giá cũng tăng mạnh. Lũ lụt ở nhiều nơi, nhất là ở Việt Nam và miền nam Trung Quốc, đã ảnh hưởng tới một số khu vực sản xuất cao su chủ chốt.

Khách hàng mua cao su nhận định nhu cầu đối với mặt hàng này trong thời gian tới sẽ ngày càng tang do dự báo nền kinh tế Trung Quốc - nước tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới - sẽ tiếp tục cải thiện, nhất là vào năm 2021, từ đó đẩy nhu cầu cao su thiên nhiên tăng theo, trong khi nguồn cung có thể bị gián đoạn do yếu tố thời tiết.

Dự báo nhu cầu đối với cao su sẽ tăng khi các hãng ô tô đẩy tăng sản lượng. Tiêu thụ ô tô ở Trung Quốc đã tăng 13% trong tháng 9/2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng Nissan Motor Co. có kế hoạch đẩy tăng sản lượng ở Trung Quốc thêm khoảng 30% vào năm 2021, theo báo Yomiuri. Trung Quốc đang nổi lên trở thành điểm sáng của ngành ô tô, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu ở Mỹ và Châu Âu. Các hãng xe hơi Nhật đang tận dụng cơ hội này ở thị trường Trung QUốc.

Trên thực tế, đà hồi phục kinh tế của Trung Quốc - sau đại dịch Covid-19 - tiếp diễn trong quý III/2020, và trong tháng 9/2020 có nhiều dấu hiệu rất tích cực, cho thấy đà tăng sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ hơn trong những quý tiếp theo. Trung Quốc được đánh giá là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tránh được suy thoái trong năm nay, và nước này vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Kết quả cuộc thăm dò của Reuters công bố ngày 27/10 cho thấy, tăng trưởng GDP của Trung Quốc quý IV/2020 sẽ đạt 5,8% (so với cùng quý năm ngoái), mạnh hơn mức 4,9% của quý III/2020, và cả năm 2020 sẽ đạt 2,1%, sau đó tăng tốc lên 8,4% trong năm 2021, khi kinh tế toàn cầu đều hòi phục.

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX (diễn ra trong các ngày 26-29/10/2020), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc có thể áp dụng mô hình phát triển mới, huy động cả nguồn lực kinh tế quốc gia và động lực kinh tế quốc tế thay chỉ tập trung vào các thị trường nước ngoài như trước. Mục tiêu của nước này trong 15 năm tới sẽ tập trung vào lĩnh vực công nghệ và các ngành chiến lược khác.

Về nguồn cung, sản lượng cao su ở Trung Quốc có thể giảm 30% trong năm 2020 so với năm trước do những trận bão lớn ở đảo Hải Nam và hạn hán ở Vân Nam làm thiệt hại nghiêm trọng tới cây cao su.

Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) nhận định, sản xuất cao su thiên nhiên năm nay gặp khó khăn do dịch bệnh làm khan hiếm nhân lực lao động và gây khó khăn cho việc vận chuyển, khiến sản lượng cao su thiên nhiên thế giới giảm 8,7% trong 8 tháng đầu năm 2020, xuống 7,778 triệu tấn, và dự báo sẽ giảm tiếp 3% trong 4 tháng còn lại của năm 2020. ANRPC dự báo sản lượng cả năm 2020 sẽ giảm 6,8% so với năm 2019, xuống 12,901 triệu tấn, chủ yếu do sự sụt giảm ở Thái Lan và Ấn Độ, trong đó riêng của Thái Lan sẽ giảm 332.000 tấn, xuống 4,478 triệu tấn. Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan (RAoT - The Rubber Authority of Thailand) dự báo sản lượng cao su nước này năm nay cũng sẽ giảm khoảng 10% so với bình thường do khu vực miền nam nước này bị mưa triền miên.

Dự báo

Do giá cao su đã tăng liên tiếp trong 9 phiên nên có thể trong vài ngày tới sẽ có sự điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, triển vọng giá vẫn khả quan do ngành ô tô thế giới hồi phục và kinh tế Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt.

Trong báo cáo mới nhất vừa công bố giữa tháng 10, ANRPC đã nâng dự báo tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2020 thêm 67.000 tấn lên 12,611 triệu tấn, mặc dù con số đó vẫn thấp hơn 8,4% so với năm 2019. Lý do điều chỉnh tăng bởi nhận định lạc quan hơn về thị trường Trung Quốc sau những số liệu kinh tế mới công bố gần đây.

Dự báo Trung Quốc sẽ tiêu thụ 1,38 triệu tấn cao su trong quý IV/2020, gần sát mức 1,40 tấn của cùng kỳ năm trước; và tổng khối lượng cao su nhập khẩu vào nước này trong năm 2020 sẽ tăng 1,6% so với năm 2019; tiêu thụ ở Ấn Độ cũng sẽ tăng theo đà hồi phục kinh tế sau giai đoạn phong tỏa.

RAoT dự báo giá cao su sẽ còn tăng tiếp. RAoT dự báo giá cao su RSS3, ngày 27/10 ở mức 77,72 baht/kg - cao nhất trong vòng hơn 3 năm, sẽ tiếp tục tăng, sớm vượt 80 baht/kg để sau đó đạt 90-100 baht/kg.

Nhu cầu cao su ở Trung Quốc đã tăng nhanh sau khi các chính quyền địa phương bắt đầu kích thích sử dụng xe ô tô nhỏ, từ đó thúc đẩy các hãng sản xuất lốp xe tăng sản lượng gấp 3 lần.

RAoT dự báo xuất khẩu cao su Thái Lan năm nay vẫn tương đương mức 4,1 triệu tấn của năm n ngoái, trong khi kim ngạch sẽ tăng khoảng 30% so với 187,12 tỷ baht của năm ngoái.

Tham khảo: Bloomberg, Nationthailand, Reuters, Thehindubusinessline