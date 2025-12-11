Gia cảnh sa sút, 2 vợ chồng giấu nhau đi làm shipper nhưng bị cả MXH lên án

Trong tập 6 Gia Đình Trái Dấu phát sóng ngày 10/12, vợ chồng ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tiếp tục rơi vào vòng xoáy rắc rối. Sau cú sốc ông Phi bị mất chức trưởng phòng và buộc về hưu sớm, Đức (Tuấn Anh) lại thú thật với mẹ rằng 300 triệu mượn để nhập hàng có nguy cơ "mất trắng".

Quyết tâm san sẻ gánh nặng với chồng, bà Ánh lao ra ngoài kiếm việc làm. Nhưng bao năm sống an yên, dạy múa cho vui và được chồng con nâng niu như "công chúa", nên cứ đụng việc gì là bà hỏng việc đó. Từ giúp việc trông trẻ đến tạp vụ quán ăn, bà Ánh đều thất bại ngay ngày đầu.

Không chịu bỏ cuộc, bà nhờ cháu họ là Nam đăng ký cho mình làm shipper. Lo sợ bị loại vì tuổi cao, bà còn lấy căn cước của con gái để đăng ký cho chắc.

Nào ngờ ông Phi cũng… bí mật nhờ Nam đăng ký chạy ship. Và ngay ngày đầu, cả hai vợ chồng đều gặp họa.

Ông Phi nhận đơn chở chậu cây cảnh khổng lồ. Vì lâu không chạy xe máy, tay lái yếu khiến ông ngã, làm vỡ chậu cây. Khách không chịu nhận hàng còn bắt đền, trong khi cú ngã khiến xe máy hư nặng, mất 1,7 triệu sửa chữa. Chưa hết, đi giao cà phê thì khách lại cãi rằng họ đặt trà sữa, khiến ông càng rối ren.

Bên kia, bà Ánh cũng chật vật không kém. Lâu ngày không đi xe, lại gặp đường xa và tắc, bà giao đơn nào khách cũng từ chối: trà sữa thì tan hết đá, cơm thì nguội lạnh.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, thay vì cảm thông cho vợ chồng ông Phi - bà Ánh, hầu hết khán giả lại thi nhau lên án loạt tình huống quá thiếu hợp lý. Một trưởng phòng có gần 30 năm công tác như ông Phi, dù nghỉ hưu non vẫn có trợ cấp; gia đình có ô tô, nhà cửa khang trang - vậy sao phải chạy Grab Bike thay vì Grab Car? Việc hai vợ chồng rơi vào cảnh túng quẫn chỉ vì mất 300 triệu bị đánh giá là cường điệu.

Bình luận của khán giả

Bộ phim trước đó cũng từng gây tranh cãi khi xây dựng nhân vật bà Ánh quá lố: đã ở tuổi U50 nhưng lúc nào cũng tự nhận là "công chúa", dễ nhõng nhẽo, hay khóc lóc mỗi khi không vừa ý.

Gia Đình Trái Dấu xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức và nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập tinh giản biên chế. Ông cố giấu chuyện này để tránh làm vợ con lo lắng và thất vọng về kỳ vọng dòng họ. Tuy nhiên, hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc: mối quan hệ căng thẳng với con trai lớn Đức về chuyện hôn nhân, các khoản đầu tư thất bại của bà Ánh, nợ ngân hàng, áp lực từ bố và em trai ở quê, và sự xuất hiện của bé Nhi - được cho là con rơi khiến niềm tin và hạnh phúc của gia đình bị thử thách.

Gia Đình Trái Dấu phát sóng vào 20h các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3.