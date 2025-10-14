Gia cảnh Ngân 98

Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) đang là cái tên gây chú ý trước thông tin cô bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, trong khi nữ DJ là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop. Trong đó, mẹ ruột của cô - bà T.T.T đứng tên giám đốc.

Lúc này, những thông tin liên quan đến gia đình Ngân 98 càng được nhiều người quan tâm hơn. Đặc biệt là gia cảnh vợ Lương Bằng Quang trước khi giàu lên nhờ kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng như thế nào?

Hoàn cảnh gia đình của Ngân 98 như thế nào?

Ngân 98 sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tại tỉnh Gia Lai (trước là Bình Định). Trên thực tế, Ngân 98 từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình trên sóng livestream. Cô cho biết ba mẹ cô là người bình thường buôn bán hoa quả, không phải đại gia, không giàu có.

Thậm chí, trong một livestream vào tháng 9/2024, khi nhắc về quá khứ, cô còn cho biết không có bạn vì bản thân chỉ tập trung kiếm tiền, không dám chi tiền cho bản thân: “Nhà Ngân không giàu đâu. Ngân dành ra 5 năm để Ngân làm, làm liên tục không đi chơi, không có bạn luôn. Bạn rủ đi chơi, đi sinh nhật không bao giờ đi. Tại lúc đó Ngân lo làm đó, do Ngân chưa có điều kiện kinh tế, bạn bè Ngân thì có rồi.

Ngân rất tiếc tiền để mua một cái váy luôn. Váy bình thường thì không được mà váy đẹp mà mua thì tiếc quá, tiếc tiền, mồ hôi công sức mình làm sáng đêm mà. Làm mà không ngủ luôn đó”.

Cô cho biết từ lâu đã luôn có suy nghĩ, muốn kiếm tiền để lo cho bản thân, phụ giúp gia đình và nuôi 2 đứa em phía sau.

Cô còn cho biết bản thân chưa dám lấy chồng, chưa dám sinh con vì nghĩ điều kiện kinh tế chưa ổn định, đi chơi với bạn bè cũng tự ti vì chưa có gì trong tay.

Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội, nữ DJ này cũng không ít lần chia sẻ về chuyện gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ cô không mấy êm ả, phải chịu nhiều đòn roi từ gia đình. Năm 18 tuổi, sau khi học xong lớp 12, bố mẹ Ngân 98 ép cô cưới người bạn trai đang hẹn hò. Thế nhưng khi được người nhà cho phép quen và bảo cưới thì Ngân 98 lại không thích anh chàng kia nữa. Để trốn chạy cuộc hôn nhân này, Ngân 98 lên TP.HCM và cũng bắt đầu nổi đình nổi đám trên mạng xã hội từ đó.

Vào đầu năm 2025 vừa qua, Ngân 98 cũng gây xôn xao khi livestream tiết lộ tố bố đẻ lấy 1 tỷ đồng, dọa tung clip xấu với mục đích để sụp đổ sự nghiệp của con gái.

Ngân 98 từng gây chú ý khi lên sóng livetsream kể chuyện gia đình.

Tuy nhiên, khi netizen hỏi về mối quan hệ với người thân sau ồn ào, Ngân 98 khẳng định vẫn còn thương bố mẹ. Sau khi không đòi được số tiền 1 tỷ đồng, bà xã Lương Bằng Quang đã gửi tin nhắn cuối cùng và chặn liên lạc với bố. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng tỏ ra bán tín bán nghi vì câu chuyện chỉ được chia sẻ 1 chiều từ phía Ngân 98, sự thật ra sao cũng vẫn chưa được kiểm chứng.

Ở TP.HCM, cô được biết đến với hình ảnh DJ, người mẫu, diễn viên tự do nhưng ít hoạt động nổi bật trong nghệ thuật. Thay vào đó, Ngân nổi tiếng nhờ những phát ngôn gây sốc và phong cách ăn mặc táo bạo. Ngoài vai trò DJ, Ngân 98 còn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, buôn bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giảm cân.

Ngân 98 được cho là sở hữu khối tài sản “khủng” gồm bất động sản, xe sang và căn hộ hạng sang tại TP.HCM. Trước tin đồn được đại gia chu cấp, cô từng khẳng định toàn bộ tài sản hiện có là thành quả từ lao động và đầu tư của bản thân.