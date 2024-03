Liên quan đến vụ chị Lò Thị L. (SN 2003, bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) bị sát hại, cơ quan chức năng đã bắt giữ Lò Văn Xươm (SN 2001, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Xươm được xác định là kẻ đã ra tay sát hại chị L.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, giữa nạn nhân và nghi phạm có quan hệ yêu đương và chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của chị L. Trước khi bị sát hại, vì xảy ra mâu thuẫn chị L. đã gói ghém quần áo và yêu cầu đối tượng Xươm ra khỏi nhà của mình.

"Trưa ngày 5/3, đối tượng Lò Văn Xươm đã uống rượu với anh trai của nạn nhân. Tôi cho rằng, đây cũng là lý do khiến đối tượng mất khả năng kiểm soát do nồng độ cồn. Với vết thương dài, sâu trên thi thể nạn nhân, thể hiện sự dã man, mất nhân tính của đối tượng đối với người mà mình từng có cuộc sống như vợ chồng. Với sự trải nghiệm trong nhiều vụ án, cá nhân tôi không thể hình dung, lại có một con người dã man đến như vậy", đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho hay.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, vết thương khiến nạn nhân tử vong dài đến 17,5cm, làm đứt toàn bộ gân cơ vùng góc hàm bên phải, đứt răng hàm dưới bên phải, đứt tĩnh mạch và động mạch cảnh ngoài. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân chết do mất máu cấp, vì đứt tĩnh mạch và động mạch cảnh ngoài.

"Hành động đó chứng tỏ đối tượng Xươm chém người yêu như chém một kẻ thù. Cách 4 ngày gây ra án mạng, đối tượng Xươm đã sử dụng ma túy cùng với anh trai nạn nhân. Có lẽ thời gian tới, chúng tôi sẽ phải có những nghiên cứu rất sâu về quy luật hoạt động, tâm lý tội phạm, để rút ra những quy luật hoạt động. Đấy là một trong những khía cạnh mà chúng tôi rất băn khoăn. Môi trường giáo dục hình thành nhân cách, động cơ phạm tội, hoàn cảnh phạm tội", Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bày tỏ.

Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn. Trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ xin ít ván gỗ của hàng xóm để đóng vào làm quan tài chôn cất.

Thấu hiểu hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình nạn nhân, UBND huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của Nhà nước, đồng thời kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng, để lo tang lễ cho nạn nhân.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân. Nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ 3. Nạn nhân cũng đã trải qua một đời chồng và có 2 con nhỏ. Con gái đầu của nạn nhân năm nay 6 tuổi, con trai nhỏ mới 2 tuổi.

Như PNVN đã đưa tin, ngày 5/3, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng trên địa bàn huyện Tân Uyên, đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng công an gồm 260 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 100 dân quân, an ninh bản lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng không để đối tượng tẩu thoát. Kết quả hồi 19h30 ngày 6/3, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Xươm tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu.

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Xươm khai nhận: Từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Xươm và chị L. đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết nguyên đán được nghỉ, cả 2 đã về nhà chị L. tại Tân Uyên chung sống, 2 người đã chung nhau mua trả góp 1 xe máy wave alpha (chưa lắp BKS).

Tuy nhiên trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Xươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ. Từ đó giữa chị L. và Xươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Vào chiều ngày 5/3, Xươm đi uống rượu ở trong bản Phiêng Áng về đã bị chị L. chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình 2 người cãi vã Xươm đã lấy 1 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 10cm chém 2 nhát vào vùng cổ của chị L. làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ.