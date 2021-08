Giá căn hộ tại Hà Nội và Tp.HCM vẫn tăng đều, bất ngờ xuất hiện dự án 800 triệu đồng mỗi m2

Như vậy, nếu một căn hộ có diện tích 100m2 thì để sở hữu những căn hộ siêu sang tại những dự án này, chủ nhân phải bỏ ra khoảng 70-80 tỉ đồng.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản quý II của Bộ Xây dựng, dự án BĐS đặc biệt này xuất hiện tại Hà Nội một dự án và Tp.HCM một dự án. Và điều đương nhiên, vị trí mà 2 dự án này sở hữu cũng vô cùng đặc biệt, có thể nói là vị trí "kim cương" tại 2 TP lớn nhất nước.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, mức giá dự kiến của 2 dự án này vào khoảng 700-800 triệu đồng/m2, một mức cao kỷ lục, chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Cụ thể, tại TP HCM, dự án One Central Saigon, quận 1 có giá chào bán dự kiến lên tới 800 triệu đồng/m2. Dự án do Masterise Group phát triển, tọa lạc ở vị trí 4 mặt tiền Lê Thị Hồng Gấm – Calmette – Phạm Ngũ Lão – Phó Đức Chính.

Diện tích dự án khoảng 8.600 m2, có 2 tòa tháp với hơn 200 căn hộ cao cấp, shophouse, văn phòng dịch vụ. Được xây dựng từ năm 2019, dự án dự kiến được bàn giao vào năm 2023.

Được biết, tên cũ của dự án trước đây là The One sau đó đổi thành The Spirit of Saigon do Bitexco làm chủ đầu tư, được khởi động từ năm 2012 nhưng nhiều lần chậm tiến độ. Đến 10/2019, dự án được khởi công trở lại do Coteccons xây dựng.

The Spirit of Saigon gồm 2 tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế, có quy mô 6 tầng hầm và 48-55 tầng cao, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ hạng sang. Đã từng có thông tin dự án còn có sự tham gian vận hành của thương hiệu nổi tiếng thế giới The Ritz-Carlton.

Năm 2020, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành tổng cộng 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để đầu tư cho dự án này.

Tại Hà Nội, dự án The Grand Hàng Bài ở vị trí đất vàng số 22 - 24 Hàng Bài, giá chào bán dự kiến khoảng 570 - 700 triệu đồng/m2. Masterise Group cũng là đơn vị phát triển dự án này. Được biết, trước đó Tân Hoàng Minh công bố dự án sẽ gồm 9 tầng cao, 5 tầng hầm, bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, căn hộ hạng sang.

Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra TP HCM có một số dự án khác giá vài trăm triệu đồng mỗi m2 như Sunshine Venicia Thủ Thiêm (150 triệu đồng/m2), The River Thủ Thêm (110 triệu đồng/m2).

Cũng theo báo cáo này, giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn tăng khoảng 5-7% so với Quý I, cụ thể tại một số dự án như: tại Hà Nội là dự án Sunshine Garden (tăng khoảng 5,9%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 4,5%), Hòa Bình Green City (tăng khoảng 5,1%) Stellar Garden (tăng khoảng 6,4%), Seasons Avenue (tăng khoảng 5%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 5,4%); tại TP. Hồ Chí Minh là dự án Cantavil An Phú - Cantavil Premier (tăng khoảng 7,1%), Opal Riverside (tăng khoảng 6,3%), New City Thủ Thiêm (tăng khoảng 5,2%), Sunview Town (tăng khoảng 5,5%); tại Bình Dương là các dự án Opal Boulevard (tăng khoảng 4,2%), Stown Phúc An (tăng khoảng 5,7%). Cùng với đó lượng giao dịch căn hộ chung cư bằng khoảng 100-105% so với thời điểm cuối năm 2020.

Sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp, chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong Quý II. Giá giao dịch căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội); Quận 5, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh); TP. Dĩ An (Bình Dương). Một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý như: The Link345 Ciputra giá khoảng 40 triệu đồng/m2, Masteri West Heights Tây Mỗ (quận Bắc Từ Liêm) giá khoảng 40-50 triệu đồng/m2 tại Hà Nội.

Đánh giá chung về thị trường nhà ở, Bộ Xây dựng cho rằng giá có xu hướng tăng nhẹ trong quý II. Nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu là nhà ở trung cấp và cao cấp, nguồn cung nhà ở xã hội và giá thấp còn rất hạn chế. Trong đó, nguồn cung nhà ở sơ cấp từ các dự án mở bán tiếp tục giảm so với năm 2020.