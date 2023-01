Giá căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 rất ít, có dự án giá hơn 200 triệu đồng/m2

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân các loại căn hộ chung cư (bao gồm: căn hộ bình dân, trung cấp, cao cấp) không tăng so với quý trước.

Về mức giá cụ thể cho từng phân khúc, theo Bộ Xây dựng, căn hộ bình dân (có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2) tại thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là rất ít.

Trong phân khúc này có thể điểm tên một số dự án như: Dự án BID Residence thuộc khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, TP Hà Nội) có giá bán khoảng 22-24 triệu đồng/m2; Dự án Dự án VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, TP Hà Nội) có giá khoảng 22,13 triệu đồng/m²; Dự án The Golden An Khánh (Hoài Đức, TP Hà Nội) có giá khoảng 23,18 triệu đồng/m²; Dự án Đặng Xá 2 (Gia Lâm, TP Hà Nội) có giá khoảng 24 triệu đồng/m².

Tại TP Hồ Chí Minh, một số dự án căn hộ có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 là: Dự án căn hộ chung cư Đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) có giá khoảng 24,62 triệu đồng/m²; Dự án Sài Gòn Gateway (Quận 9) có giá khoảng 24,62 triệu đồng/m²; Dự án The Era Town (Quận 7) có giá khoảng 23,58 triệu đồng/m².

Các dự án căn hộ giá bình dân khan hiếm là thách thức lớn cho những người có thu nhập trung bình mong muốn sở hữu nhà ở

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết căn hộ trung cấp (mức giá khoảng từ 25 triệu/m2 đến 50 triệu/m2) tại thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có nhiều dự án được chào bán.

Tại Hà Nội, các dự án thuộc phân khúc trung cấp đang được chào bán như: Dự án Anland Lake View thuộc khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) có giá bán dự kiến khoảng 30 triệu đồng/m2; Dự án Sunshine Boulevard (Thanh Xuân) có giá bán dự kiến từ 34 triệu đồng/m2; Dự án Imperia River View (Long Biên) có giá bán từ 40 triệu đồng/m2. Tại TP Hồ Chí Minh có thể điểm tên các dự án: Dự án Sun Village Apartment (Bình Thạnh) có giá khoảng 40 triệu đồng/m²; Dự án 4S Riverside Linh Đông (Thủ Đức) có giá khoảng 30,99 triệu đồng/m²; Dự án Sunrise City (Quận 7) có giá khoảng 39,62 triệu đồng/m².

Còn tại phân khúc cao cấp (mức giá trên 50 triệu), tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có nhiều dự án mới được chào bán, quảng cáo với mức giá cao, có dự án lên tới hơn 200 triệu đồng/m2: Dự án Masteri West Heights thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, TP Hà Nội) có giá bán từ 70-80 triệu đồng/m2; Dự án căn hộ chung cư Celadon City (Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) có giá khoảng 80 triệu đồng/m²; Dự án Empire City Thủ Thiêm (Quận 2, TP Hồ Chí Minh) có giá khoảng 105-221 triệu đồng/m².

Một số dự án đất nền giảm giá

Trong khi đó với thị trường nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết giá giao dịch trong các dự án tại nhiều địa phương trong năm 2022 tăng cao trong hai quý đầu năm và giảm dần về cuối năm. Trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân nhà ở riêng lẻ, đất nền cơ bản không tăng so với quý trước. Cá biệt có một số dự án tại một số khu vực có xu hướng giảm nhưng không nhiều.

Tại TP Hà Nội, dự án khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông) nhà liền kề có giá khoảng 145 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) nhà biệt thự có giá khoảng 180 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra (Tây Hồ) nhà biệt thự có giá khoảng 284 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Chi Đông (Mê Linh) đất nền có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Tại TP Hồ Chí Minh, dự án khu đô thị Lakeview City (Quận 2) nhà liền kề có giá khoảng 152 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Vạn Phúc City (Thủ Đức) nhà liền kề có giá khoảng 182 triệu đồng/m2; Dự án Nine South Estates (Nhà Bè) nhà biệt thự có giá khoảng 121 triệu đồng/m2; Dự án Verosa Park Khang Điền (Quận 9) nhà biệt thự có giá khoảng 147 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (Quận 2) đất nền có giá khoảng 185 triệu đồng/m2.