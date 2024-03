“Giá căn hộ bán và cho thuê tăng ít nhất 1 năm tới”

Chuyên gia của VARS dự báo giá căn hộ sẽ tăng ít nhất1 năm nữa.

Giá căn hộ tăng liên tục

Giá căn hộ liên tục tăng trong những năm qua, bất chấp bối cảnh khó khăn chung của toàn bộ thị trường bất động sản (BĐS). Theo đó, trong khi thị trường BĐS mới “chập chững” dò “đáy" trong những tháng cuối năm 2023 thì phân khúc BĐS phục vụ nhu cầu ở thực, nhất là loại hình căn hộ đã phục hồi, đón sóng tăng trưởng trở lại, thậm chí vẫn duy trì đà tăng xuyên suốt quãng thời gian thị trường khó khăn.

Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, trong những năm qua, bình quân mỗi năm, giá căn hộ tăng trưởng hai chữ số. Tính riêng năm 2023, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội vào thời điểm cuối năm 2023 đã tăng 16 điểm phần trăm so với hồi đầu năm.

Trong khi, chỉ số này tại khu vực TP. HCM cũng đã bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại kể từ quý 3/2023, nhờ đà giảm giá chậm dần ở các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường thứ cấp. Giá bán sơ cấp căn hộ trung bình cả nước cũng đang neo cao khi nguồn cung mới ra thị trường hầu hết là các sản phẩm có giá trên 40 triệu đồng/m2, gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân.

Dự án căn hộ tại các thành phố liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, giá thuê căn hộ cũ và mới tại các khu dân cư vẫn không ngừng tăng. Đặc biệt là kể từ giai đoạn giữa năm 2022, khi các hợp đồng thuê nhà trong giai đoạn đỉnh dịch - đáo hạn và được gia hạn nếu hai bên tiếp tục có nhu cầu. Nhiều căn hộ đã tăng giá tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch, và tăng khoảng 20% so với giữa năm 2022.

Thông tin từ VARS cho biết, giá thuê căn hộ ở Hà Nội đã tăng tương đối mạnh trong những năm qua,nhất là ở loại hình studio (căn hộ 1 phòng ngủ) với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đến gấp đôi so với nhữngcăn hộ có diện tích lớn hơn.

Cụ thể, tại quận Long Biên, căn hộ studio đang được cho thuê với mức giá 7-8 triệu đồng/tháng, đã tăng thêm 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 30 - 40% so với năm 2022. Căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất với mức tăng thấp hơn, khoảng 10% so với cùng kỳ, lên khoảng 10-11triệu đồng/tháng.

Ở dự án Greenbay Mễ Trì (Nam Từ Liêm), căn hộ studio đầy đủ nội thất hiện được rao thuê với giákhoảng 10 triệu đồng, căn 2 phòng ngủ dao động 14-16 triệu đồng, tăng khoảng hơn 15% so với cùng kỳ. Giá căn hộ cho thuê tại các quận khác cũng ghi nhận mức tăng tương tự.

Tương tự, tại TP.HCM, giá thuê chung cư cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian qua, nhất là ở khu vực nội thành, phổ biến từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng. Mặc dù trước đó, giữa năm 2023, giá cho thuê căn hộ tại TP.HCM vẫn giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ ở một số căn hộ có diện tích lớn sau “bước" giá thuê tăng mạnh vào thời điểm hết dịch.

Lấy ví dụ, giá thuê căn hộ một phòng ngủ tại Vinhomes Golden River tại Quận 1 đã tăng giá từ mức 15 triệu đồng/tháng lên 20 triệu đồng/tháng khi hợp đồng cũ vừa đáo hạn. Mức giá mới vừa được chủ nhà thông báo, ngay lập tức đã có người thuê. Các dự án xa trung tâm như Sunrise Riverside, New Sài Gòn (huyện Nhà Bè).... cũng tăng giá các căn cho thuê với nhu cầu người thuê tăng lên ồ ạt.

VARS dự báo, mức giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng, xung quanh 10% ít nhất 1 nămnữa, khi có nhiều hơn nguồn cung nhà ở giá phù hợp.

Hết thời đầu tư căn hộ là "tiêu sản"

Giá mua, bán và cho thuê căn hộ không ngừng tăng trong thời gian qua cũng đã phá bỏ định kiến đầu tư căn hộ là “tiêu sản”.

Nếu như trước đây, đa phần người dân cho rằng căn hộ là loại hình mua bán không sinh lời, chỉ có lỗ,còn lựa chọn đầu tư nhà đất thổ cư, có mảnh đất cắm dùi mới là phương án tối ưu bởi dễ thanh khoảnvà khả năng sinh lời cao. Thì hiện nay, việc đầu tư căn hộ rồi cho thuê lại đã trở thành xu hướng phổ biến tại các thành phố lớn khi vừa thu được dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê hàng tháng - cao hơn gửi tiết kiệm, vừa được hưởng lợi từ khả năng tăng giá.

VARS dự báo, mức giá cho thuê nhà sẽ tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Triển vọng của thị trường căn hộ càng trở nên rõ ràng hơn khi các hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần hồi phục hoàn toàn, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở tại các đô thị lớn.

Trước thách thức của việc giá thuê căn hộ leo thang, người có nhu cầu thuê ở dài hạn cần đưa ra nhữngquyết định phù hợp. Với mức thu nhập ổn định, thế hệ trẻ có thể lựa chọn mua căn hộ có những chínhsách trả góp hợp lý và an toàn.

Đặc biệt hơn khi hiện nay, trên thị trường, một số chủ đầu tư lớn, đã bắt đầu tung ra các chính sách giúp người trẻ mua nhà với chi phí trả góp chỉ tương đương với tiền đi thuê. Với cam kết mức trần lãi suất tối đa, người mua nhà sẽ tránh được những “rủi ro" liên quan đến lãi suất thả nổi.