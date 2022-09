Giá bất động sản Quảng Ninh hiện tại thế nào?

Cơ cấu bất động sản Quảng Ninh được đánh giá đa dạng với nhiều loại hình như biệt thự, chung cư, đất nền, liền kề, shophouse. Tại Quảng Ninh, nguồn cung dự án đến phần lớn từ chủ đầu tư "quen thuộc" như BIM Group, Sun Group, MBLand,…

Khảo sát cho thấy, về loại hình biệt thự, mức giá trung bình dao động từ 7-30 tỷ đồng. Đơn cử như dự án Sun Grand City Feria Hạ Long nằm ở Phường Bãi Cháy, gồm 500 căn biệt thự, được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải có giá bán từ 12,2 – 29 tỷ đồng/căn.

Tại dự án Beverly Hills Hạ Long của Công ty TNHH Đức Dương làm chủ đầu tư, giá các căn biệt thự rao bán trên batdongsan dao động từ 20-40 tỷ đồng.

Biệt thự tại Sonasea Vân Đồn Harbor City được rao bán với giá từ 6 – 17 tỷ đồng/căn.

Đối với loại hình shophouse, mức giá dao động 4-12 tỷ đồng/ lô. Đơn cử như shophouse liền kề nằm trong khu đô thị Hạ Long Marina là Harbor Bay Hạ Long và Grand Bay Hạ Long có giá lần lượt là 35 triệu đồng/m2 và 4,9 tỷ đồng/lô. Shophouse tại dự án Vinhomes Dragon Bay Hạ Long được môi giới rao với giá 200 triệu đồng/m2. Một số dự án khác ghi nhận giá shophouse dao động 60-100 triệu đồng/m2.

Theo batdongsan, mức độ quan tâm về nhà phố thương mại và nhà riêng không có nhiều chuyển biến đáng kể so với quý I/2022, mức giá bán ở quý II ở hai loại hình này cũng chỉ tăng 1% ở nhà riêng còn nhà phố thương mại gần như vẫn đứng yên.

Với chung cư, mức giá để sở hữu một căn hộ từ 1,2-3 tỷ đồng. Đơn cử như căn hộ tại The Dragon Castle Ha Long của chủ đầu tư N.H.O, mức giá được đưa ra ở ngưỡng 1,3-2,5 tỷ đồng. Dự án The Ruby Hạ Long ghi nhận mặt bằng giá tương tự.

Đơn vị batdongsan đưa ra nhận định, so với quý I/2022, mức độ quan tâm đối với chung cư tại khu vực Quảng Ninh trong quý II có sự tăng trưởng mạnh tới 59%. Với con số này chung cư Quảng Ninh đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ nhất tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên mặc dù mức độ quan tâm tăng trưởng ấn tượng thế nhưng mặt bằng giá rao bán chung cư Quảng Ninh lại sụt giảm 11% so với quý I/2022.

Đơn vị này đưa ra lý giải cho diễn biến này là do nhiều loại hình bất động sản chung cư được tung ra nên mặt bằng chung giá bán có phần giảm so với trước đây. Một lý do nữa có thể lý giải cho diễn biến trên đó là sản phẩm chung cư tại Quảng Ninh thường có tính đầu cơ và đầu tư cao nên khi các chính sách về tín dụng được siết chặt thì các nhà đầu tư có xu hướng cắt lỗ, điều này ảnh hưởng đến mặt bằng chung giá bán tại khu vực.

Về loại hình đất nền, theo báo cáo của batdongsan, nếu như trong giai đoạn từ 2018 – 2022, đất nền được quan tâm mạnh mẽ tại Quảng Ninh thì trong quý II/2022, lượng quan tâm đã giảm mạnh tại nhiều huyện như: Huyện Đông Triều giảm tới 50%, Móng Cái giảm 48%, Quảng Yên giảm 23%, Hạ Long giảm 22%. Bên cạnh một số khu vực ghi nhận sự quan tâm giảm, khu vực Vân Đồn và Cô Tô vẫn chứng kiến mức tăng lần lượt là 44% và 123%.

Dù mức độ quan tâm đối với đất nền ghi nhận sự giảm sút rõ rệt thế nhưng giá bán tại các khu vực vẫn cho thấy sự tăng trưởng tương đối ấn tượng khi so với Quý 1/2022, giá bán đất nền tại Hạ Long tăng 19%, Móng Cái tăng 16%....