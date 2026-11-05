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Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện từ 1/11

chinhphu.vn
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Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện từ 1/11/2026 theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương.

Theo đó, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Giá bán điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01/11/2026.

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN NÔNG THÔN

Giá bán điện 2026 CHO các ĐƠN VỊ bán lẻ điện từ 1 / 11 theo Quyết định số 2892 / QĐ - BCT - Ảnh 1.

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ

Giá bán điện 2026 CHO các ĐƠN VỊ bán lẻ điện từ 1 / 11 theo Quyết định số 2892 / QĐ - BCT - Ảnh 2.

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN SỬ DỤNG CHO TỔ HỢP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SINH HOẠT

Giá bán điện 2026 CHO các ĐƠN VỊ bán lẻ điện từ 1 / 11 theo Quyết định số 2892 / QĐ - BCT - Ảnh 3.

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

Giá bán điện 2026 CHO các ĐƠN VỊ bán lẻ điện từ 1 / 11 theo Quyết định số 2892 / QĐ - BCT - Ảnh 4.

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CHỢ

Giá bán điện 2026 CHO các ĐƠN VỊ bán lẻ điện từ 1 / 11 theo Quyết định số 2892 / QĐ - BCT - Ảnh 5.

Giá bán điện 2026 CHO các ĐƠN VỊ bán lẻ điện từ 1 / 11 theo Quyết định số 2892 / QĐ - BCT - Ảnh 6.

Tags

giá bán điện

bán lẻ điện

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