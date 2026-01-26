Giá bạc tăng lên 112 triệu đồng/kg, người dân đổ xô đi xếp hàng

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 4.086.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.212.000 đồng/lượng (bán ra), tăng hơn 360 nghìn đồng/lượng cả 2 chiều so với phiên cuối tuần trước.

Ghi nhận trực tiếp tại các cửa hàng, hàng dài người dân đã chen chân từ sáng sớm để mua bạc. Được biết, mỗi người chỉ mua được tối đa 2kg và được hẹn trả sau.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 108.959.728 đồng/thỏi (mua vào) và 112.319.719 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:25 ngày 26/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt mức 108 USD/ounce.

Giá bạc đã tăng hơn 4% lên trên 107 đô la mỗi ounce vào thứ Hai đầu tuần (26/1), tiếp tục đà tăng lịch sử lên mức cao nhất mọi thời đại nhờ nhu cầu đầu tư và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn mạnh mẽ, cũng như tình trạng khan hiếm kéo dài trên thị trường vật chất.

Giá tăng đã thúc đẩy nhu cầu bán lẻ mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Ấn Độ, với việc các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang mua bạc thỏi 1 kg. Các nhà sản xuất Trung Quốc được cho là đã chuyển sản xuất từ đồ trang sức bạc sang các sản phẩm đầu tư để đáp ứng sự tăng vọt về nhu cầu.

Các yếu tố vĩ mô cũng hỗ trợ đà tăng này, bao gồm rủi ro địa chính trị và thương mại gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã đe dọa Canada bằng thuế quan 100% nếu nước này hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trong khi đó, kỳ vọng rằng ông Trump sẽ thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell bằng một ứng cử viên ôn hòa hơn đã củng cố các dự đoán của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, càng làm tăng thêm dòng vốn trú ẩn an toàn vào kim loại quý.