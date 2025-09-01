Giá bạc tại Việt Nam lại 'bốc đầu' tăng, đạt đỉnh cao nhất từ trước tới nay

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp đà tăng mạnh, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.536.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.584.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, trong 1 năm qua, người mua đã lãi gần 47%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 40.959.898 đồng/thỏi (mua vào) và 42.239.894 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:05 ngày 1/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng mạnh, đạt 40,25 USD/ounce.

Giá bạc tăng vọt lên trên 40 USD một ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011, khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất và cân nhắc nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ.

Dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát PCE cốt lõi tăng 2,9% hàng năm trong tháng 7, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 2, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh nhất trong bốn tháng, báo hiệu khả năng phục hồi. Các số liệu này giữ nguyên kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với Thống đốc Fed Waller ủng hộ việc cắt giảm 25 điểm cơ bản và tiếp tục nới lỏng trong những tháng tới. Thị trường vẫn dự đoán hai lần cắt giảm trong năm nay bất chấp lạm phát dai dẳng.

Về phía công nghiệp, nhu cầu bạc được thúc đẩy bởi sự bùng nổ năng lượng mặt trời của Trung Quốc, với xuất khẩu pin mặt trời tăng hơn 70% trong nửa đầu năm, dẫn đầu là nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ.







