Giá bạc hơn 106 triệu đồng/kg, dân tình nháo nhào: Người mua bạc từ đầu năm đến giờ lãi bao nhiêu?

Chưa bao giờ bạc hot như lúc này!

Dù đã từng mua bạc hay chưa, chúng ta đều cảm nhận được "sức nóng" của bạc những ngày này, khi giá bạc vọt lên hơn 100 triệu đồng/kg. Trong vòng 1 tuần qua, giá bạc đã tăng tới 14,5% - tốc độ tăng bỏ xa giá vàng.

Hôm nay ngày 24/1, giá bạc thỏi trọng lượng 1kg được Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết ở mức 103,519 triệu đồng ở chiều mua vào, và 106,719 triệu đồng ở chiều bán ra. So với giá bạc hồi đầu năm - ngày 1/1: Giá bạc thỏi trọng lượng 1kg được Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết ở mức 72,133 triệu đồng chiều mua vào, và 74,373 triệu đồng chiều bán ra.

Như vậy, người mua bạc từ đầu năm đến giờ đã lãi 29,146 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận lên tới 39,2% - Một con số có thể coi là lý tưởng.

Giá bạc hôm nay - so với 1 tuần trước, đã tăng 14,5% (Ảnh chụp màn hình)

Tốc độ tăng của giá bạc ở thời điểm này khiến nhiều người không khỏi FOMO. Trong những cộng đồng bàn chuyện đầu tư - quản lý tài chính, cứ vài cú lướt màn hình là lại có người băn khoăn, thắc mắc liệu có nên mua bạc; hoặc "tiếc rẻ" vì không mua bạc sớm hơn...

Bạc cứ lên giá là lòng lại lo lắng (Ảnh chụp màn hình)

Một câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết "hot" và dường như cũng không ai dám đưa ra câu trả lời chắc chắn (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, có người bày tỏ quan điểm "nên mua", cũng có người lại khẳng định vấn đề quan trọng nhất là đừng "tất tay" - đừng "bỏ hết trứng vào 1 giỏ". Còn đầu tư nói chung và đầu tư kim loại quý như vàng, bạc nói riêng thì cứ lựa sức mình, ngân sách đến đâu mua đến đó là yên tâm nhất.

3 điều phải tuyệt đối lưu tâm trước khi mua bạc

1. Giá mua - bán và chênh lệch thực tế

Điều đầu tiên cần suy nghĩ kỹ trước khi mua bạc thỏi là mức chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra. Trên lý thuyết, bạc có giá niêm yết theo thị trường quốc tế. Giá bán ra lại phụ thuộc rất nhiều vào nơi thu mua, thời điểm và độ phổ biến của sản phẩm.

Và không giống vàng, thị trường bạc vật chất ở Việt Nam chưa thực sự rộng, nên không phải lúc nào cũng dễ tìm nơi mua lại với giá tốt. Nếu không tính trước khoản chênh lệch này, nhà đầu tư rất dễ rơi vào cảm giác "giá bạc tăng mà vẫn chưa có lời". Do đó, trước khi mua bạc, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ dài hay ngắn hạn, đồng thời khảo sát kỹ chính sách mua - bán của đơn vị cung cấp để tránh kỳ vọng sai lệch.

2. Chi phí lưu trữ và bảo quản

Mua bạc thỏi không chỉ dừng lại ở việc trả tiền để sở hữu kim loại quý. Bạc là kim loại dễ bị xỉn màu, trầy xước nếu bảo quản không đúng cách, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Điều này khiến giá trị khi bán lại có thể bị ảnh hưởng, nhất là với những thỏi bạc bị móp, trầy hoặc mất độ sáng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu lưu trữ tại nhà, người mua phải chấp nhận rủi ro về an toàn, thất lạc hoặc hư hỏng. Nếu gửi kho hoặc thuê két sắt, chi phí phát sinh theo thời gian cũng không hề nhỏ, nhất là khi nắm giữ dài hạn. Những chi phí này thường không được tính đến lúc mua, nhưng về lâu dài lại "ăn mòn" lợi nhuận một cách âm thầm.

Vì vậy, trước khi đầu tư bạc thỏi, cần tự hỏi liệu quy mô khoản đầu tư có đủ lớn để bù đắp chi phí lưu trữ hay không, và bản thân có sẵn phương án bảo quản phù hợp hay chưa.

3. Làm rõ mục đích mua bạc, không mua vì FOMO

Không riêng gì bạc, mục đích đầu tư luôn là yếu tố quan trọng với tất cả các kênh/thị trường. Nếu đầu tư trong ngắn hạn, bạc vật chất thường không phải lựa chọn tối ưu vì thanh khoản không cao, và biến động giá khó lương.

Ngược lại, nếu coi bạc là tài sản tích trữ dài hạn, phòng ngừa rủi ro, thì cần chuẩn bị tâm lý nắm giữ trong thời gian dài và chấp nhận những giai đoạn giá đi ngang hoặc giảm. Ngoài ra, không phải loại bạc thỏi nào cũng dễ bán lại như nhau. Bạc có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng nên là ưu tiên.

Việc hiểu rõ mục đích đầu tư cũng như tính thanh khoản giúp người mua tránh được tình trạng cần tiền nhưng không bán được hoặc phải bán với giá thấp. Nói cách khác, bạc thỏi chỉ phát huy giá trị khi nó phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân, chứ không nên mua theo tâm lý phong trào hay vì thấy giá bạc đang được nhắc đến nhiều.