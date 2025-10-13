Giá bạc hôm nay 12-10: Phá đỉnh 14 năm, chuyên gia cảnh báo điều bất ngờ

Giá bạc cao kỷ lục

Ngày 12-10, giá bạc hôm nay ghi nhận mức tăng khoảng 6,3% so với tuần trước. Trong đó, bạc Phú Quý được giao dịch ở mức 1,908 triệu đồng/lượng mua vào - 1,967 triệu đồng/lượng bán ra. Còn loại 1kg có giá 50,87 - 52,45 triệu đồng (mua-bán).

Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp đã tạm dừng tiếp nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi kể từ ngày 10-10, cho đến khi có thông báo mới.

Giá bạc tại Sacombank-SBJ được giao dịch quanh 1,944 triệu đồng chiều mua vào, 1,989 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá bạc trong nước lẫn thế giới đều tăng mạnh khi nhu cầu tìm đến kênh đầu tư an toàn gia tăng. Theo đó, giá bạc thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 49,89 USD/ounce, tăng 3,1% so với cuối tuần trước.

Trong tuần, mức giá cao nhất của bạc lên tới 51,2 USD/ounce – vượt qua cả mốc đỉnh lập vào năm 2011. Giá bạc tăng mạnh cùng xu hướng với giá vàng, thậm chí còn tăng mạnh hơn.

Giá bạc tuần tới được dự báo có thể điều chỉnh giảm trên thị trường quốc tế

Chuyên gia cảnh báo giá bạc có thể đảo chiều

Trong dự báo mới nhất đăng trên Kitco, một số chuyên gia cảnh báo giá bạc có thể bước vào nhịp điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng kéo dài suốt thời gian qua.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ thỏa thuận mới đạt được giữa Israel và Hamas, khiến sức hấp dẫn của vàng và bạc với vai trò kênh trú ẩn an toàn tạm thời suy giảm.

Bên cạnh đó, mốc 50 USD/ounce đang được xem là vùng “quá mua”, dễ kích hoạt nhịp chốt lời kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh.

Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 70%, mức tăng được đánh giá là quá nhanh so với diễn biến của các kim loại quý khác.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco, bà Michele Schneider, Chiến lược gia Thị trường trưởng của MarketGauge, cho biết bà đã thoát khỏi toàn bộ các vị thế vàng và bạc do nhận thấy tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường đang ở mức quá cao. “Vàng và bạc đã có một đợt tăng giá đáng kinh ngạc, vì vậy việc điều chỉnh là hoàn toàn dễ hiểu” - bà Schneider nhận định.

Trên thị trường trong nước, giá bạc quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện vào khoảng 1,58 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 25% – một mức chênh lệch lớn, vượt xa cả khoảng cách thường thấy ở mặt hàng vàng.

Giá bạc trong 3 tháng qua



