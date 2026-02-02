Giá bạc giảm mạnh - cảnh báo thoái trào đã trở thành hiện thực?

Lao dốc dưới áp lực chốt lời

Sau khi tăng lên mức cao nhất trong lịch sử là 121 USD/oz trong ngày thứ Năm, giá bạc đã quay đầu giảm mạnh, thậm chí có thời điểm đã rơi xuống dưới ngưỡng 80 USD/oz, nhưng sau đó đã phục hồi nhẹ trở lại và khép lại tuần qua ở mức 85,19 USD/oz.

Theo các nhà phân tích, lý do khiến giá bạc giảm mạnh là do áp lực chốt lời sau khi kim loại quý này đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm khiến nó đang bị định giá quá cao, thậm chí là có dấu hiệu bong bóng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư theo trào lưu FOMO (mua vào vi sợ bỏ lỡ cơ hội.

“Bạc rõ ràng đã bước vào vùng bong bóng, với sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân, vị thế đầu cơ và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội là những động lực chính thúc đẩy đà tăng giá, đẩy giá lên mức đắt đỏ kỷ lục, cả so với vàng và bạch kim”, Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết.

“Hai ngày qua là thời kỳ biến động cực kỳ mạnh đối với tất cả các loại kim loại”, Neil Welsh - Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho biết. “Đối với kim loại quý, sự điều chỉnh giảm có lẽ không nằm ngoài dự đoán, xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng giá hồi tháng Giêng. Vàng và bạc đã bị định giá quá cao về mặt kỹ thuật, với mức tăng lần lượt gần 20% và hơn 40%, và hoạt động định vị, đòn bẩy và quyền chọn đang ở mức điển hình của các đỉnh ngắn hạn”.

Áp lực chốt lời càng thêm mạnh khi các yếu tố vốn hỗ trợ bạc trước đó là đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed có thể cắt giảm mạnh lãi suất đã đảo chiều.

Chẳng hạn như đồng USD, vốn đang chịu áp lực bán mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước cho rằng đồng tiền này vẫn đang ở vị thế tốt cho dù nó đã giảm hơn 9% trong năm ngoái và tiếp tục suy yếu khi bước vào năm 2026.

Tuy nhiên đồng bạc xanh đã phục hồi trở lại sau khi Bộ trưởng Mỹ Mỹ Scott Bessent cho biết hôm thứ Tư rằng, Washington có chính sách đồng đôla mạnh. Đà phục hồi của đồng USD càng thêm mạnh sau khi ông Trump tuyên bố chọn cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người lãnh đạo NHTW Mỹ sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kế thúc vào tháng 5 tới.

Đồng USD phục hồi khiến cho thị trường kim loại quý mất đi một lực đỡ quan trọng. Một lực đỡ khác là kỳ vọng Fed sẽ giảm mạnh lãi suất trong năm nay cũng dần tan biến khi mà cơ quan này đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50% - 3,75% vào ngày 28/1 và phát đi tín hiệu sẽ duy trì lãi suất ổn định ở mức này trong một thời gian. Giới chuyên gia cho rằng, Fed sẽ không cắt giảm thêm lãi suất trong nhiệm kỳ của ông Powell.

Trong khi, "thị trường cho rằng Kevin Warsh là người lý trí và ông ấy sẽ không thúc đẩy mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất”, nhà phân tích Tom Price của Panmure Liberum cho biết.

Hệ quả là giá bạc đã lao dốc mạnh trong hai ngày cuối tuần. “Kim loại quý đã tìm thấy trọng lực”, nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết. “Thật tàn khốc, nhưng các nhà đầu cơ đã được nhắc nhở rằng đây là thị trường hai chiều”.

Điều chỉnh nhất thời...

Matthew Piggott - Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus mô tả đợt tăng giá hồi tháng Giêng của các kim loại là sự hưng phấn phi lý và cho rằng, đợt bán tháo hiện tại là một sự điều chỉnh lành mạnh.

Trong khi nhiều nhà phân tích không tin rằng xu hướng tăng giá chung trên thị trường đã bị ảnh hưởng quá nhiều. “Tôi tin rằng xu hướng chung vẫn còn nguyên vẹn", Neil Welsh của Britannia Global Markets cho biết.

“Các yếu tố vĩ mô thúc đẩy giá vàng, bạc và đồng vẫn đang hiện hữu. Sự kiện này dường như là một sự điều chỉnh vị thế trong một xu hướng tăng giá đang diễn ra, chứ không phải là sự kết thúc của một xu hướng. Theo tôi, triển vọng của kim loại quý sẽ vẫn được hỗ trợ tốt cho đến năm 2026, mặc dù với biên độ giao dịch rộng hơh”, nhà phân tích này nói thêm.

Matthew Piggott - Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus cũng cho rằng, khó có thể thấy điều gì sẽ tạo ra một đợt bán tháo kéo dài trên thị trường khi các nhà đầu tư phải đối mặt với sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế đang diễn ra. “Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể chứng kiến ​​một quyết định chính sách khó lường ngay lập tức đảo lộn hiện trạng”, ông nói và nhấn thêm: “Chừng nào mối đe dọa đó còn tồn tại, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan đối với vàng và bạc”.

... hay xu hướng thoái trào?

Tuy nhiên chỉ trước đó vài ngày, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về sự đảo chiều mạnh của giá bạc dựa trên những phân tích về cung – cầu trên thị trường vật chất và những chỉ báo kỹ thuật.

Về phía cung – cầu trên thị trường vật chất, theo Roukaya Ibrahim - Chiến lược gia trưởng tại BCA Research, việc giá bạc tăng cao sẽ buộc một số nhà sản xuất phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn, bằng cách tiết kiệm kim loại quý hoặc tìm kiếm các chất thay thế. Trong khi tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ được giải quyết phần nào khi mà việc chính quyền Mỹ chưa áp thuế quan đối với bạc có thể giải phóng một lượng bạc lớn đang tồn kho tại Mỹ.

Đồng quan điểm, Peter Kinsella của UBP cho biết, những gì chúng ta đã thấy trong những tháng gần đây là sự gia tăng mạnh mẽ lượng dự trữ bạc của Mỹ, nhưng giờ đây lượng dự trữ đó có khả năng sẽ chảy sang các nơi khác. “Chắc chắn, luận điểm về sự thiếu hụt đáng kể bạc vật chất có lẽ không hợp lý khi bạn tính toán kỹ”, ông nói thêm

Trong khi nhiều chỉ báo kỹ thuật cũng đang phát ra những tính hiệu cảnh báo đỏ về sự điều chỉnh mạnh của giá bạc. Roukaya Ibrahim cũng cho biết, mô hình của bà cho thấy giá bạc đang bị mua quá mức. “Xét về giá trị thực, độ lệch của giá bạc so với đường trung bình di động 200 ngày đang tiến gần đến mức đã từng xảy ra trước các đợt điều chỉnh giá”, bà nói.

Tương tự các nhà phân tích của Heraeus cũng cho biết, vào ngày 23/1, khi giá bạc tăng lên trên 100 USD/oz, nó đã cao hơn 54% so với đường trung bình động 200 ngày. “Năm 1974, giá cũng đạt mức cao nhất là 54% so với đường trung bình động 200 ngày trước khi điều chỉnh (giảm 44% từ đỉnh xuống đáy)”, họ nói thêm.

Các nhà phân tích của Heraeus cũng chỉ ra thêm, “đợt tăng giá này hiện trông có vẻ đã kéo dài quá mức” và “chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày vẫn ở trên 70, báo hiệu tình trạng mua quá mức, mặc dù hiện tại có sự phân kỳ vì RSI đã cao hơn nhiều ở mức giá đỉnh thấp hơn vào cuối tháng 12”.

Một chỉ báo kỹ thuật khác là tỷ lệ vàng/bạc giảm mạnh cũng cho thấy khả năng điều chỉnh mạnh của giá bạc. Theo các nhà phân tích của HSBC, “đợt tăng giá đã đảo ngược tỷ lệ vàng/bạc (số lượng ounce bạc có thể mua được một ounce vàng) từ mức cao bất thường vào tháng 4/2025 xuống mức thấp bất thường hiện nay, mặc dù giá vàng đã tăng khoảng một phần ba trong thời gian đó”. Từ đó các nhà phân tích này khuyến nghị, các nhà đầu tư nên cân nhắc việc chốt lời.

Cũng nhận định giá bạc sẽ điều chỉnh giảm do tình trạng thiếu hụt bạc vật chất đang được giải quyết, David Wilson - Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của BNP Paribas cảnh báo: “Một điều khác bạn phải nghĩ đến là thị trường khá mỏng. Ngay khi một số dòng vốn đầu cơ bắt đầu tìm cách chốt lời, thì rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến ​​một đợt điều chỉnh đáng kể".

Vậy giá bạc giảm ở mức nào là hợp lý? Chiến lược gia Michael Widmer của Bank of America ước tính, về cơ bản giá bạc hợp lý là khoảng 60 USD khi nhu cầu từ các nhà sản xuất tấm pin mặt trời có thể đã đạt đỉnh vào năm 2025 và nhu cầu công nghiệp nói chung đang chịu áp lực từ giá cao kỷ lục.