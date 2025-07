Giá AMG C 43 lần đầu về mốc hơn 2,2 tỷ: Chênh C 300 AMG chưa tới 200 triệu nhưng khác biệt hẳn về vận hành

Giới tư vấn bán hàng Mercedes-Benz Việt Nam đang đồng loạt chào bán AMG C 43 4Matic với tổng ưu đãi 680 triệu đồng, đưa giá thực tế về mốc 2,28 tỷ đồng. Thực chất, mức giảm thực tế chỉ 319 triệu đồng nếu tính từ giá chính hãng mới nhất 2,599 tỷ đồng. Chương trình áp dụng trong tháng 7 với số lượng giới hạn.

Đây là mức giá thấp nhất của AMG C 43 4Matic kể từ khi ra mắt Việt Nam năm 2022. Nếu so với C 300 AMG (giá 2,099 tỷ đồng) đang được phân phối chính hãng, giá của AMG C 43 4Matic thời điểm hiện tại chỉ chênh 181 triệu đồng, trong khi hai mẫu xe này có sự khác biệt rất lớn về vận hành.

Mercedes-AMG C 43 4Matic đang được ưu đãi lên đến 680 triệu đồng tại đại lý.

C 300 AMG là phiên bản mang phong cách AMG, trong khi AMG C 43 4Matic là phiên bản AMG thuần chủng với nhiều sự khác biệt ở động cơ, hệ thống treo, công nghệ, thiết kế nội thất và ngoại thất. Mercedes-AMG C 43 4Matic là phiên bản cận cao cấp nhất của dòng C-Class, chỉ xếp sau AMG C 63 S E Performance (4,9 tỷ đồng). C 300 AMG và AMG C 43 4Matic đều được lắp ráp trong nước.

Điểm vượt trội của AMG C 43 là khối động cơ mang tên mã M139l áp dụng triết lý "one man, one engine", tức mỗi kỹ sư sẽ phụ trách hoàn thiện một khối động cơ từ đầu tới cuối, loại 2.0L 4 xy-lanh, bổ trợ bởi công nghệ hybrid 48V tích hợp máy phát cho khả năng tạm thời tăng công suất hệ thống thêm 14 mã lực. Công suất tối đa đạt 402 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic.

Xe trang bị chế độ lái "Race Start", được thiết kế để tối ưu khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên, bên cạnh chế độ Sport, Sport+, Comfort và Individual. Hệ thống treo thể thao AMG Ride Control với giảm xóc thích ứng và hệ thống đánh lái bánh sau là những trang bị góp phần đem đến trải nghiệm thể thao sau vô-lăng Mercedes-AMG C 43 4Matic.

Mercedes-AMG C 43 4Matic có phần ngoại thất tinh chỉnh như lưới tản nhiệt Panamericana của AMG. Phía sau có 4 ống xả, chia đều đối xứng hai bên và được bao quanh bởi cản sau màu đen. Cánh gió liền, bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch, kết hợp với cùm phanh màu đỏ phía sau.

Nội thất C 43 AMG giống C-Class thường, nhưng bổ sung thêm nhiều chi tiết thể thao đến từ nhà AMG. Vô-lăng dạng đáy phẳng thể thao và bộ điều khiển chế độ lái AMG Dynamic Select, hệ thống thông tin giải trí MBUX hiển thị hoạt ảnh và dữ liệu AMG độc quyền chẳng hạn tốc độ, góc đánh lái, cùng chất liệu sợi carbon ở táp-lô...

Mercedes-AMG C 43 4Matic không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam.