Ghi nhận kỷ lục mới về ngày nóng nhất trên thế giới

Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh Châu Âu cho biết hôm 22/7 là ngày nóng nhất được ghi nhận sau khi nền nhiệt trong ngày này vượt qua mức cao kỷ lục của ngày 21/7, khi các khu vực châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ trải qua nhiệt độ nóng bỏng.

Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) hôm 24/7 cho biết nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu vào ngày 22/7 đã tăng lên 17,15oC - cao hơn 0,06oC so với kỷ lục 17,09oC được thiết lập chỉ một ngày trước đó.

C3S đã theo dõi các mô hình như vậy từ năm 1940.

Joyce Kimutai - nhà khoa học khí hậu từ Đại học Hoàng gia London - nói với hãng tin AFP: "Đây chính xác là những gì khoa học khí hậu cho chúng ta biết sẽ xảy ra nếu thế giới tiếp tục đốt than, dầu và khí đốt. Thời tiết sẽ tiếp tục nóng hơn cho đến khi chúng ta ngừng đốt nhiên liệu hóa thạch và đạt mức phát thải ròng bằng không".

Theo đó, các nhà khoa học cho rằng việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hiện nay.

Kỷ lục nắng nóng gần đây nhất được xác lập trong 4 ngày liên tiếp là vào đầu tháng 7/2023. Trước đó, ngày nóng nhất là vào tháng 8/2016.

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Trong những ngày gần đây, các thành phố ở Nhật Bản, Indonesia và Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Các nước vùng Vịnh cũng đã trải qua mức nhiệt vượt quá 60oC khi tính đến độ ẩm, trong khi một số nước châu Âu chứng kiến nhiệt độ tăng lên 45oC.

Khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các hình thái thời tiết ngày càng trở nên cực đoan hơn với các đợt nắng nóng, hạn hán, bão và lũ lụt gia tăng ảnh hưởng đến phần lớn địa cầu.

Nhiệt độ tăng lên sau khi châu Âu trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng vào năm 2023 dẫn đến cháy rừng dữ dội do hình thái thời tiết El Nino làm ấm Thái Bình Dương.

Nhà khoa học khí hậu Karsten Haustein tại Đại học Leipzig ở Đức nói với hãng tin Reuters rằng nhiệt độ hôm 22/7 "có thể đã lập kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình toàn cầu nóng nhất từ trước đến nay".

Ông Haustein cho rằng việc kỷ lục này bị phá vỡ là "đáng chú ý" khi thế giới không còn chịu ảnh hưởng bởi El Nino. Điều này khác với năm 2023 khi những kỷ lục nóng nhất được ghi nhận kèm hiện tượng khí hậu này.

Mỗi tháng kể từ tháng 6/2023 đều phá kỷ lục nhiệt độ của chính nó trong cùng tháng của những năm trước đó.