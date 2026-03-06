Ghi bàn nhiều hơn Đình Bắc & Thanh Nhàn, chân sút nhà bầu Đức được gọi lên tuyển U23 Việt Nam

Theo thông tin từ CLB HAGL, 2 cầu thủ Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Minh Tâm đã được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách U23 Việt Nam hội quân trong dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Đinh Quang Kiệt từng góp mặt trong nhiều đợt tập trung trước đây ở cả cấp độ ĐTQG và U23. Trung vệ cao 1m95 hiện đang là trụ cột tại HAGL khi đã ra sân 14 trận ở V.League mùa giải 2025/26 và ghi được 1 bàn thắng.

Còn Nguyễn Minh Tâm đang nổi lên như một nhân tố đầy hứa hẹn cho hàng công U23 Việt Nam. Chân sút sinh năm 2005 đã ghi được 3 bàn thắng tại V.League 2025/26, sánh ngang với những tên tuổi như Tiến Linh, Tuấn Hải, Quang Hải và nhiều hơn cả những Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang.

Nguyễn Minh Tâm đang có phong độ tốt trong màu áo HAGL

Trong tháng 3/2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải tứ hùng giao hữu quốc tế Team China 2026 tại Trung Quốc. Giải đấu này quy tụ 4 đội tuyển bao gồm: U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên. Nằm trong kế hoạch dài hạn, HLV Kim Sang-sik dự kiến sử dụng đội hình độ tuổi U21 cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội.

Lịch thi đấu Giải Team China – Tây An 2026 (giờ Việt Nam)

Ngày 25/3/2026

14:00: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

Ngày 28/3/2026

14:00: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

Ngày 31/3/2026

14:00: U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam