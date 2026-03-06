Ghi bàn nhiều hơn Đình Bắc & Thanh Nhàn, chân sút nhà bầu Đức được gọi lên tuyển U23 Việt Nam

Theo thông tin từ CLB HAGL, 2 cầu thủ Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Minh Tâm đã được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách U23 Việt Nam hội quân trong dịp FIFA Days tháng 3/2026.
Đinh Quang Kiệt từng góp mặt trong nhiều đợt tập trung trước đây ở cả cấp độ ĐTQG và U23. Trung vệ cao 1m95 hiện đang là trụ cột tại HAGL khi đã ra sân 14 trận ở V.League mùa giải 2025/26 và ghi được 1 bàn thắng.
Còn Nguyễn Minh Tâm đang nổi lên như một nhân tố đầy hứa hẹn cho hàng công U23 Việt Nam. Chân sút sinh năm 2005 đã ghi được 3 bàn thắng tại V.League 2025/26, sánh ngang với những tên tuổi như Tiến Linh, Tuấn Hải, Quang Hải và nhiều hơn cả những Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang.
Trong tháng 3/2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải tứ hùng giao hữu quốc tế Team China 2026 tại Trung Quốc. Giải đấu này quy tụ 4 đội tuyển bao gồm: U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên. Nằm trong kế hoạch dài hạn, HLV Kim Sang-sik dự kiến sử dụng đội hình độ tuổi U21 cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội.
Lịch thi đấu Giải Team China – Tây An 2026 (giờ Việt Nam)
Ngày 25/3/2026
14:00: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên
18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan
Ngày 28/3/2026
14:00: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam
18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên
Ngày 31/3/2026
14:00: U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan
18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam