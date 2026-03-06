AFC ra tuyên bố khẩn, có thể hủy trận Việt Nam vs Malaysia?

Theo thông báo được đưa ra ngày 5/3, Toà án Trọng tài Quốc tế CAS bác bỏ đơn kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia và giữ nguyên án phạt trong vụ "nhập tịch lậu" 7 cầu thủ.

Ông Windsor Paul

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor Paul cho biết AFC đã tiếp nhận kết luận từ CAS và ngay lập tức chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật để chốt án phạt:

"Giờ đây, vụ việc đã có quyết định chính thức, chúng tôi chấp nhận kết luận của CAS. Chúng tôi sẽ trình bày phán quyết của CAS với Ủy ban Kỷ luật AFC ngay lập tức”.

Ưu tiên của AFC vào lúc này là giải quyết vấn đề của bóng đá Malaysia nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các mốc thời gian đã được thiết lập phải được tuân thủ nghiêm ngặt”.

Do ngày 31/3 là thời điểm diễn ra lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, quyết định cuối cùng sẽ phải được công bố trước thời điểm đó.

Có nhiều phương án được đưa ra. Điểm chung là đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở lượt đi vòng loại (diễn ra năm 2025).

Bên cạnh đó, dư luận Malaysia còn lo ngại khả năng AFC sẽ loại luôn đội tuyển nước này khỏi vòng loại. Khi ấy, trận lượt về Việt Nam vs Malaysia dự kiến thi đấu ngày 31/3 cũng bị hủy và tuyển Việt Nam nghiễm nhiên có luôn tấm vé dự VCK Asian Cup 2027.