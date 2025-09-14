Ghi bàn chớp nhoáng, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục nhà vô địch Tây Á

Khép lại chuyến tập huấn tại Tây Á, đội tuyển futsal Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển futsal Kuwait trong trận giao hữu lượt về. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi trước đối thủ này, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào vòng loại Futsal châu Á 2026.

Khởi đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, tổ chức thi đấu luân phiên cả ba tổ đấu và nhanh chóng tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Ngay phút thứ 3, Ngọc Ánh mở tỷ số sau đường kiến tạo chuẩn xác từ thủ môn Phạm Văn Tú.

Tuyển Việt Nam thi đấu tự tin dù phải làm khách

Trước nỗ lực dâng cao gây sức ép của Kuwait, các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn thể hiện khả năng thoát pressing mạch lạc, bình tĩnh triển khai lối chơi và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 13, Thành Phát bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi sút ra ngoài dù khung thành trống.

Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận kỷ luật. Phút thứ 27, Nguyễn Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha cắt bóng từ phần sân nhà và dứt điểm chuẩn xác. Tuy nhiên, ít giây sau, đội bạn rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt đền 6m, sau tình huống để bóng chạm tay của một cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong vòng cấm.

Không nao núng, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Phút 34, Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp, đưa tỷ số lên 3-1. Trong những phút cuối, Kuwait chơi Powerplay nhằm tìm bàn gỡ, nhưng hệ thống phòng ngự của Việt Nam hoạt động chắc chắn, hóa giải thành công mọi nỗ lực tấn công của đội chủ nhà, bảo toàn chiến thắng 3-1.

Tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-1

Với việc toàn thắng cả hai trận giao hữu trước chủ nhà Kuwait (3-2 và 3-1), đội tuyển futsal Việt Nam không chỉ có thêm những thử nghiệm giá trị về nhân sự và chiến thuật mà còn khẳng định sự tiến bộ trong khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu quốc tế. Các gương mặt trẻ như Ngọc Ánh, Công Đại, Đa Hải đã để lại dấu ấn đậm nét, bên cạnh vai trò dẫn dắt của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm.

Cần biết rằng, tuyển Kuwait không phải đối thủ dễ chơi. Xét thứ hạng trên BXH FIFA, họ đang xếp thứ 9 châu Á. Ngoài ra, tuyển Kuwait cũng đang là ĐKVĐ giải Futsal Tây Á.

Theo kế hoạch, HLV Giustozzi sẽ chốt danh sách đăng ký 14 cầu thủ tham dự vòng loại Futsal châu Á 2026 sau 2 cuộc đọ sức với Kuwait. Ngày 14/9, đội tuyển futsal Việt Nam lên đường di chuyển đến Hàng Châu (Trung Quốc) – địa điểm đăng cai các trận đấu bảng E vòng loại.

Tại vòng loại Futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hong Kong (Trung Quốc) ngày 20/9, Trung Quốc ngày 22/9 và Lebanon ngày 24/9.

Đoàn quân áo đỏ đã tham dự tổng cộng 7 VCK Futsal châu Á, trong đó có 5 lần liên tiếp tính từ năm 2014 đến nay. Đặc biệt hơn, ở cả 5 giải đấu gần nhất, tuyển Việt Nam đều ít nhất lọt vào đến vòng tứ kết. Thành tích cao nhất đoàn quân áo đỏ giành được là hạng tư chung cuộc vào năm 2016.