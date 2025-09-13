HAGL thắng trận đầu tiên trong mùa giải, bầu Đức có thêm “món quà” cho HLV Kim Sang-sik

Hàng loạt trụ cột ra đi khiến cho HAGL gặp vô vàn khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26. Đội bóng phố Núi chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên V.League và thậm chí còn chưa ghi nổi bàn thắng nào.

Nhưng ở vòng loại Cúp Quốc gia, HAGL đã có được chiến thắng “giải khát” ngay trên sân khách. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi đánh bại CLB Thanh Hóa với tỉ số 2-0 để giành quyền lọt vào vòng đấu tiếp theo.

Đều đang trong giai đoạn sa sút, cả 2 CLB Thanh Hóa và HAGL đều bước vào trận đấu với đội hình mạnh và quyết tâm giành chiến thắng. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng những Võ Đình Lâm, Võ Nguyên Hoàng, Mboji, Marciel đều không thể ghi tên mình lên bảng điện tử.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ khi chân sút 17 tuổi Trần Gia Bảo vào sân. Tuyển thủ U17 Việt Nam chạm bóng tinh tế để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc giúp HAGL vươn lên dẫn trước.

Thanh Hóa tung thêm tiền đạo vào sân ở những phút cuối để quyết tìm bàn gỡ. Nhưng Cao Hoàng Minh đã dập tắt hi vọng của đội chủ nhà. Tiền vệ sinh năm 2003 tung cú sút chìm khiến thủ môn Thanh Hóa hoàn toàn bất lực, ấn định kết quả 2-0.

Cao Hoàng Minh (số 20) đã có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2025/26

Trận thắng trước CLB Thanh Hóa mang nhiều ý nghĩa đối với HAGL. Đội bóng phố Núi sau giai đoạn khó khăn đang dần tìm được phương án hiệu quả nhất. Người hâm mộ HAGL chờ đợi đội bóng sẽ đạt phong độ cao khi V.League trở lại và sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Một điểm nhấn lớn trong chiến thắng của HAGL là vai trò của các cầu thủ trẻ. Trung vệ Đinh Quang Kiệt – người vừa được gọi lên ĐTQG – tiếp tục đá chính. Chân sút U17 Trần Gia Bảo thêm một lần cho thấy cái duyên ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị.

Ngoài ra, Cao Hoàng Minh là cái tên có thể lọt vào “mắt xanh” của HLV Kim Sang-sik. Mùa giải trước, tiền vệ sinh năm 2003 chỉ đóng vai trò dự bị. Nhưng sang tới mùa này, Cao Hoàng Minh đang được đá chính nhiều hơn. Bàn thắng vào lưới CLB Thanh Hóa sẽ là điểm nhấn để cầu thủ 22 tuổi tăng thêm cơ hội góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam.

HAGL là đội bóng cung cấp nhiều tài năng trẻ cho đội U23 Việt Nam thời HLV Kim Sang-sik

Trước Cao Hoàng Minh, đội bóng nhà bầu Đức đã đóng góp nhiều cái tên cho U23 Việt Nam nhờ chính sách tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ như Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Đức Việt.