Ghi bàn cho "đội bóng 10 triệu USD", ngôi sao Việt kiều Pháp báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik

Tưởng như cú sốc sẽ đến trong loạt trận khai mạc V.League 2025/26 khi nhà ĐKVĐ Nam Định bị đội khách Hải Phòng chọc thủng lưới ở hiệp một. Luiz Antonio là người mang về bàn thắng cho đội bóng đất cảng.

Nhưng trong hiệp hai, khi Nam Định thực hiện một loạt sự điều chỉnh nhân sự và chơi tấn công mãnh liệt, đội khách đã không thể đứng vững. Lý Công Hoàng Anh là người gỡ hòa 1-1. Và hậu vệ Việt kiều Pháp Kevin Phạm Ba ấn định tỉ số 2-1 cho trận đấu ở phút 88.

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin mở ra pha bóng quyết định khi tranh chấp thành công. Brenner thoát xuống dứt điểm nhưng bị Đình Triệu đẩy ra. Kevin Phạm Ba có mặt đúng lúc sút bồi tung lưới.

Mặc dù chơi ở hàng thủ, Kevin Phạm Ba cho thấy cái duyên với những bàn thắng. Mùa giải trước, dù chỉ góp mặt trong giai đoạn cuối, hậu vệ cao 1m81 vẫn có 2 pha lập công cho Nam Định tại V.League. Tới mùa giải này, Kevin Phạm Ba đã “nổ súng” ngay trong trận ra quân.

Kevin Phạm Ba ghi bàn giúp Nam Định chiến thắng

Màn trình diễn của Kevin Phạm Ba mang tin vui dành cho HLV Kim Sang-sik. Dù đã 31 tuổi, hậu vệ Việt kiều Pháp vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao. Giới chuyên môn tin rằng nếu như kịp nhập quốc tịch Việt Nam, Kevin Phạm Ba sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong phần còn lại của vòng loại Asian Cup 2027 cũng như các giải đấu tiếp theo.

Với CLB Nam Định, 3 điểm trong trận ra quân cho thấy khát khao của họ ở mùa giải mới. Đội bóng với tổng giá trị đội hình được Transfermarkt định giá lên tới hơn 10 triệu USD đang tràn đầy quyết tâm tiến bước mạnh mẽ sau "cú vấp" để mất chức vô địch Siêu cúp Việt Nam ngay trên sân nhà.