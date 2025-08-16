Thái Lan tuyên bố xét nghiệm giới tính VĐV SEA Games 33: Bóng chuyền nữ trong danh sách "cảnh báo"

Trang Siam Sport (Thái Lan) đưa tin: “Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) xác nhận rằng ban tổ chức SEA Games 33 sẵn sàng xem xét giới tính của các VĐV nếu cần thiết.

Ông Kongsak Yodmanee – người đứng đầu SAT - giải thích rằng việc kiểm tra các VĐV phụ thuộc vào môn thể thao và quy định của liên đoàn thể thao tương ứng. Mỗi môn thể thao có quy định riêng.

Đối với SEA Games lần này, SAT đã giao cho mỗi liên đoàn thể thao giám sát các quy định trong đăng ký và thi đấu. Việc này sẽ được thực hiện sau khi tham vấn với các liên đoàn thể thao liên quan, toàn bộ quá trình đều do SAT giám sát. Tuy nhiên, nếu bất kỳ môn thể thao nào cần được kiểm tra giới tính VĐV, SAT yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện theo đúng quy định và các VĐV không được từ chối”.

Chú thích ảnh

Cũng theo truyền thông Thái Lan, 2 môn thể thao từng gây tranh cãi về vấn đề giới tính VĐV ở các giải đấu quốc tế là bóng chuyền nữ và quyền Anh nữ sẽ được ban tổ chức SEA Games 33 dành nhiều sự chú ý.

SEA Games 33 diễn ra tại 3 địa phương tại Thái Lan (Bangkok, Chonburi, Songkhla) từ ngày 9/12 đến 20/12/2025. Thời hạn cuối cho các đoàn thể thao đăng ký VĐV tham dự là ngày 1/9.