Ghi 4 bàn vào lưới đối thủ châu Âu, tuyển Indonesia vô địch giải quốc tế

Trận chung kết giải futsal giao hữu quốc tế do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức là cuộc đọ sức giữa Indonesia và Đan Mạch. Trên BXH FIFA, tuyển Indonesia (hạng 23 thế giới) vượt trội so với Đan Mạch (hạng 72). Và đội bóng xứ Vạn đảo đã chứng minh được sức mạnh của mình.

Ngay ở phút thứ 2, Dewa Rizky đã ghi bàn mở tỉ số cho Indonesia sau tình huống đệm bóng cận thành. Lợi thế từ sớm giúp đại diện Đông Nam Á càng tự tin hơn. Họ tạo ra sức ép liên tục và sớm có được bàn nhân đôi cách biệt vào phút thứ 10.

Bắt nguồn từ pha cướp bóng ngay bên phần sân đối phương, Reza Gunawan xử lý khéo léo trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Đan Mạch, nâng tỉ số lên 2-0.

Nhận 2 bàn thua, tuyển Đan Mạch cố gắng dồn lên tấn công. Nhưng hàng thủ lơi lỏng đã khiến họ phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba ngay trong hiệp một. Vẫn là Reza Gunawan với tình huống tận dụng cơ hội sắc bén để mang về bàn thắng.

Không còn gì để mất, tuyển Đan Mạch chuyển sang chiến thuật tấn công tổng lực power-play. Hiệu quả đến ngay tức thì với bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 của Rasmussen.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, tuyển Indonesia đã tái lập cách biệt 3 bàn. Pha băng ra thiếu chính xác của thủ môn Đan Mạch tạo điều kiện cho Wibobo ghi bàn trước khung thành bỏ trống.

Tuyển Indonesia tạo ra thế trận vượt trội so với Đan Mạch

Những phút còn lại, tuyển Indonesia chủ động chơi chặt chẽ hơn. Tuyển Đan Mạch dù tiếp tục chơi power-play nhưng cũng chỉ tìm được thêm 1 bàn thắng vào khoảng thời gian cuối trận.

4-2 nghiêng về tuyển Indonesia là kết quả cuối cùng. Đội bóng xứ Vạn đảo giành chức vô địch đầy xứng đáng sau một loạt màn trình diễn xuất sắc.

Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, những chiến thắng thuyết phục cho thấy đội tuyển futsal Indonesia đang chuẩn bị rất kỹ càng cho giải Futsal châu Á 2026 tổ chức trên sân nhà.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, futsal Indonesia thăng tiến mạnh trong thời gian gần đây. Năm ngoái, đội bóng xứ Vạn đảo giành chức vô địch giải Futsal Đông Nam Á 2024 sau khi thắng tuyển Việt Nam 2-0 ở trận chung kết.