Sau án phạt ở giải thế giới, tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thêm lệnh cấm thi đấu

Trong phiên họp, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thống nhất ý kiến sẽ không cho phép cầu thủ Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ngoài ra, cầu thủ này cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từ lúc này.

Hồi tháng 8 vừa qua, Đặng Thị Hồng từng góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi đã bị Liên đoàn bóng chuyền thế giới xác định là không đủ điều kiện thi đấu.

Chủ công Đặng Thị Hồng

Kết quả, Đặng Thị Hồng không thể ra sân thi đấu trong 4 trận cuối cùng giải đấu. Còn tuyển Việt Nam bị xử thua 0-3 ở cả 4 trận đấu có Đặng Thị Hồng vào sân.

Trở về sau giải thế giới, chủ công 19 tuổi cũng không đăng ký tham dự Giải Vô Địch Cúp Các CLB Trẻ Việt Nam 2025 dù vẫn đang khoác áo CLB Vietinbank dưới dạng cho mượn từ Thái Nguyên.