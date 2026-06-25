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Ghép ảnh bản thân quỳ gối khi bị CSGT bắt xe máy để 'câu like'

Tiền Lê
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T. thừa nhận đã sử dụng điện thoại để tạo video bằng công nghệ AI, ghép hình ảnh bản thân quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng công an nhằm mục đích “câu like”, “câu view”.

Ngày 25/6, Công an xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai cho biết, đã làm việc , xử lý đối với trường hợp của T. (SN 2000, trú tại xã Ia Krái) sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo và đăng tải video clip sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “Đi chơi Bãi dê Tiên Sơn”, trong đó xuất hiện hình ảnh một người quỳ gối , chắp tay van xin lực lượng công an. Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là T.

Ghép ảnh qùy gối để câu like: T . Bị xử lý vì video sai sự thật - Ảnh 1.

Đối tượng T. đã sử dụng AI để ghép ảnh.

Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận đã sử dụng điện thoại để tạo video bằng công nghệ AI, ghép hình ảnh bản thân quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng công an nhằm mục đích “câu like”, “câu view”.

Qua buổi làm việc, T. nhận thức việc đăng tải video có nội dung sai sự thật đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cam kết không tái phạm.

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Tags

ghép ảnh quỳ gối

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