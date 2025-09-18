Sáng 18-9, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đốt tiệm spa do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường tiệm spa bà N. sau khi bị đốt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 16-9, bà T.T.N (34 tuổi, ngụ xã Tuy Phước) cùng con gái phát hiện ông Đ.V.K (46 tuổi; ngụ phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) leo tường vào tiệm spa của mình.

Ông K. mang theo can xăng, tạt vào bên trong rồi châm lửa đốt, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản trong tiệm. Con gái bà N. kịp thời hô hoán, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Nhận tin báo, công an khẩn trương có mặt điều tra và truy tìm nghi phạm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông K. tại một quán nhậu ở phường Bình Định và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông K. khai từng có quan hệ tình cảm với bà N. Sau khi chia tay, biết bà N. đang tìm hiểu người mới, ông nảy sinh ghen tuông và mang xăng đến đốt tiệm spa để trả thù.

Công an lấy lời khai ông K. sau khi tạt xăng đốt tiệm spa của người yêu cũ

Hiện cơ quan chức năng đang giám định thiệt hại tài sản, tiếp tục điều tra vụ việc.