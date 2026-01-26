HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ghen tuông mù quáng, công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng |

Chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, một người đàn ông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong tại khu vực để xe của quán karaoke ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/1, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc một nam thanh niên dùng dao đâm một nữ giới tại khu vực nhà để xe của quán karaoke thuộc tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Vi Văn Cường (SN 1986, trú tại xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), hiện là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (trú tại phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Cường và chị H có quan hệ tình cảm và cùng thuê trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ghen tuông mù quáng , công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh cắt từ clip.

Theo cơ quan công an, do phát sinh mâu thuẫn trong tình cảm , tối 25/1/2026, khi phát hiện chị H đi ăn cơm cùng một người khác, Cường đã bám theo. Sau đó, thấy chị H vào quán karaoke, Cường gọi chị ra khu vực để xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc mất kiểm soát, Cường quay lại xe máy, lấy một con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, quấn trong áo khoác màu đen rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người chị H khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Cường vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó.

Chị H được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Đối tượng Vi Văn Cường sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an phường Nếnh đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

3 người chết trên đường ở Quảng Trị: Khởi tố vụ án
Ghen tuông mù quáng, công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke ở Bắc Ninh - Ảnh 2.Đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm, bắt Vũ Văn Tùng SN 1989 và nhiều đối tượng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an Đồng Nai liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn.

Tags

Khu Công nghiệp Quang Châu

công nhân đâm chết bạn gái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại