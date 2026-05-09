Ghen bạn gái cũ có tình mới, tài xế xe ôm công nghệ chặn xe đánh "tình địch"

Ngày 9-5, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM đã làm việc với Nguyễn Chánh Tú, 28 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng liên quan vụ "tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người giữa đường ở TPHCM".

Camera ghi lại vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-5, Lý Quang Trường, 29 tuổi chở theo bạn gái là Nguyễn Thị Thúy Nga, 23 tuổi chạy trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, đoạn gần chợ Thủ Đức.

Lúc này, Tú (tài xế xe ôm công nghệ) bất ngờ chạy đến chặn đầu xe máy Trường. Tú sau đó vật Trường xuống đường rồi dùng tay, chân đánh đấm liên tục, trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Tại cơ quan công an, Tú cho biết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với Nga. Do ghen vì anh Trường can thiệp vào chuyện tình cảm của mình nên đã hành động như trên.

Hiện Công an phường Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý Tú theo quy định.