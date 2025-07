Gen Z sở hữu Ford Ranger nhưng chọn thuê VinFast VF 8 đi phượt, hỏi vì sao không chọn xe điện Trung Quốc và đây là lý do

Diễm Quỳnh, sinh năm 2000, sống ở Hà Nội, là một cô gái yêu thích khám phá. Lần đầu tiên xuyên Việt bằng ô tô từ Hà Nội đến Phan Thiết, cô rủ 3 người bạn cùng đi. Đáng chú ý, dù đây là chuyến đi phượt xa bằng ô tô đầu tiên của mình, cô nàng lại không lái chính chiếc Ford Ranger đang sở hữu, mà thuê một chiếc VinFast VF 8.

Diễm Quỳnh cùng với chiếc VinFast VF 8 đồng hành trong chuyến đi phượt Hà Nội -Phan Thiết 11 ngày - Ảnh: NVCC

Xin chào Quỳnh. Bạn đang sở hữu một chiếc Ford Ranger XLS 2024. Lý do vì sao bạn quyết định mua chiếc xe này?

Lý do đầu tiên khiến em quyết định mua Ford Ranger XLS là tài chính. Chi phí lăn bánh nằm trong khả năng của em vào thời điểm đó. Thứ hai là phù hợp nhu cầu. Em cần một chiếc xe đi địa hình tốt, do em thường đi đồi núi vì công việc. Nhà em có trang trại và bản thân em cũng hay vào mấy khu vực đồi núi quay video.

Khi quyết định mua bán tải, em đã nhắm luôn vào Ford, do đó cũng chỉ thử các phiên bản khác nhau của chiếc Ranger thôi, bao gồm cả Raptor. Bản này rất ngầu, nhưng có điểm trừ là khi đi phố có cảm giác hơi bồng bềnh quá so với em. Do đó, em quyết định dừng lại ở một phiên bản nhẹ nhàng thôi. Nếu sau này phải thường xuyên đi những cung đường khó nhằn hơn, em sẽ cân nhắc lại.

Nhìn chung, em rất ưng ý với Ford Ranger, gần như không chê điểm gì, chỉ có bất tiện là khi đi đường dài sẽ không quá thoải mái, vì hàng ghế thứ hai hơi dựng lưng. Một vấn đề nhỏ khác là chiều dài tổng thể của xe vẫn hơi dài, sẽ gây khó khăn hơn khi vào cua gấp hay những góc khuất. Bản XLS chỉ có camera lùi, không có cảm biến trước sau, không được bao quát như camera 360 độ. Do đó, lúc lùi hay lúc đánh lái góc khuất cần căn ke kỹ.

Tuy nhiên, trong chuyến đi chơi xa gần đây, thay vì sử dụng chiếc Ranger của mình, bạn lại quyết định thuê VinFast VF 8. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên bạn tự lái xe đi chơi xa như vậy. Vì sao bạn lại có quyết định này?

Lý do đầu tiên là em muốn mọi người ngồi thoải mái trong chuyến đi này vì thời gian ở trên xe rất dài và liên tục. VF 8 có ghế rộng, lưng ngả dễ chịu hơn nhiều so với hàng ghế sau hơi dựng đứng của bán tải. Ngồi lâu mà lưng dựng như vậy thì rất nhanh mỏi, nhất là với bạn bè em - không ai quen đi bán tải cả. VF 8 thì chạy êm, không gian phía sau rộng, nên cả nhóm đi đường dài vẫn cảm thấy dễ chịu.

Lý do thứ hai là em muốn thử xe điện. Em mê công nghệ nên từ lâu đã tò mò về xe điện. Đợt này đúng dịp đi chơi xa nên em muốn thử luôn một lần.

Thêm một điểm rất hấp dẫn là VinFast hiện có chính sách miễn phí sạc điện. Nghĩa là bọn em đi suốt chuyến từ Hà Nội vào Phan Thiết, sạc tại các trạm của VinFast hoàn toàn không mất tiền điện.

Chi phí thuê xe thì tất nhiên vẫn có, nhưng khi so với tiền dầu khoảng 5 triệu nếu dùng Ranger, cộng thêm trải nghiệm mới và sự thoải mái, em thấy rất đáng.

Vậy là đi xa như vậy, nhưng các bạn hoàn toàn không gặp phải tình huống hết pin giữa đường?

Do trước chuyến đi, tụi em đã tính toán khá kỹ, bao gồm cả việc đi đến đâu thì dừng lại sạc. Em ưu tiên các trạm có công suất lớn, khoảng 180-220kW. Khi đó, em chỉ mất khoảng 30 phút là đầy pin. Về cơ bản, bọn em lên kế hoạch đi khoảng bao nhiêu km thì dừng lại nghỉ, nên sẽ tính luôn lúc đó nên dừng lại ở đâu sạc để kết hợp với nhau được luôn.

Còn nếu sử dụng trạm 60kW có thể mất gần 1 tiếng. Do đó, em thường cố gắng sạc luôn ở các trạm sạc nhanh của VinFast khi có thể, không để đến mức phải vào sạc ở những điểm ngoài hệ thống thường có tốc độ sạc không cao hay sạc nhờ nhà dân, nhà nghỉ. Một phần lý do là những khách sạn, nhà nghỉ bọn em đã chọn rất ít chỗ để sạc. Từ điểm sạc đến nhà nghỉ phải đi khá xa, khi đó bọn em sẽ phải bỏ công cắt cử một người ở lại với xe.

Đang sử dụng xe xăng dầu nhưng lại đi chơi bằng xe điện, trải nghiệm đó khác biệt như thế nào? Đây có phải lần đầu bạn lái xe điện không?

Thực ra em từng lái thử xe Volvo XC90 bản plug-in hybrid có thể chạy được quãng ngắn không cần đến xăng. Nhưng nếu nói xe thuần điện thì đây đúng là lần đầu tiên.

Một điểm em thích nhất trên VinFast VF 8 là hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Em không ngờ VinFast có thể làm được một hệ thống ở mức độ như vậy, tự giữ làn, giảm/tăng tốc khá tốt. Nhờ đó, em chạy cao tốc đêm khá nhàn, không phải "căng não lên" nghĩ quá nhiều.

Tất nhiên, do em vẫn đang sử dụng xe xăng dầu và với VinFast VF 8 chỉ là thuê thôi nên sẽ có nhiều điểm còn chưa quen. Chẳng hạn như việc tìm trạm sạc, dù em đã lên kế hoạch trước nhưng đôi khi vẫn có những lúc mình hứng lên đi vòng vèo. Đi phượt là vậy mà. Tụi em có đi khu du lịch Vĩnh Hy, đường đèo vòng vèo, em chạy đêm nên dễ đi. Nhưng khu này du lịch mới phát triển, ít hàng quán và không có trạm sạc, nên cần phải sạc trước.

Những lúc đó nghĩ đến việc tìm trạm sạc cũng hơi lo, đặc biệt là khi đi cao tốc. Cao tốc chưa có nhiều trạm lắm, đôi khi còn bị ngược chiều, một số còn bị tạm cắt vì nhiều lý do như sửa chữa, duy tu bảo dưỡng. Bù lại, em có thể gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của VinFast, cung cấp địa chỉ hiện tại để họ check trạm sạc còn hoạt động gần nhất.

Ngoài VinFast, thị trường Việt Nam cũng có nhiều mẫu xe điện khác, đặc biệt là xe Trung Quốc. Tại sao bạn quyết định chọn thử với VinFast mà không phải một hãng nào khác?

Em cũng nghe nói xe Trung Quốc giờ được đánh giá tốt hơn trước rồi, nhưng vẫn có vài điểm em chưa ưng lắm. Thứ nhất là ngoại hình. Con gái mà, sử dụng xe gì cũng khó tránh khỏi nhìn vào ngoại hình. Xe Trung Quốc cho em cảm giác như “nhái lại” hay nói nhẹ nhàng hơn là học hỏi quá nhiều những mẫu xe nổi tiếng. Do đó em không có cảm tình.

Một lý do khác khiến em không chọn xe Trung Quốc là cảm giác lái. Em cũng từng lái thử một chiếc BYD rồi, nhưng cảm giác đạp ga không thoải mái, cảm giác lái không đã bằng xe điện VinFast. Em cảm giác xe Trung Quốc quá tập trung vào tiện nghi nội ngoại thất, thể hiện ra một list dài trang bị nhưng lại bỏ quên cảm giác lái.

Chủ trương chung hiện nay và trong tương lai là sẽ hạn chế xe xăng dầu, phát triển xe “xanh”. Hà Nội đang xem xét khả năng cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 năm sau, tiến tới Vành đai 2 và Vành đai 3 kết hợp với cả hạn chế ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Vậy bạn có dự tính sẽ đổi xe không?

Do công việc, em di chuyển ở ngoại thành khá nhiều, nên em vẫn sẽ phải ưu tiên xe xăng dầu. Nếu đổi xe, em sẽ không lên bản cao hơn của Ranger mà tính đến việc mua SUV phục vụ cho gia đình.

Còn nếu có việc cần đi vào vùng phát thải thấp, em sẽ sử dụng phương tiện công cộng hoặc gọi taxi, xe công nghệ.

Xe điện hiện thời chưa đáp ứng được nhu cầu của em. Bởi ở Việt Nam chưa có bán tải điện. Nếu tương lai có về, em e rằng giá bán cũng sẽ khá đắt đỏ, nằm ngoài ngân sách của em.

Ngay cả khi bán tải điện được nhập về hay được sản xuất ở Việt Nam, nhưng xe còn quá mới, em sẽ nghe ngóng một thời gian mới tính đến chuyện mua. Khi đó, nhiều người đã dùng rồi, họ sẽ có những đánh giá để em có thể tham khảo. Nếu bán tải điện chứng minh được chất lượng sau khi “thử lửa”, em sẽ tính toán đến chuyện mua xe.

Một vài hình ảnh trong chuyến du lịch VinFast VF 8 của Diễm Quỳnh. Ảnh: NVCC

Vậy, giả sử khi đó, thị trường có đủ cả xe điện đến từ các thương hiệu đến từ các nước khác nhau, bạn sẽ xem xét mua của ai, liệu xe Trung Quốc có nằm trong suy xét?

Em sẽ luôn dành cái tốt nhất cho bản thân mình. Em đang sử dụng một chiếc xe Mỹ, đã từng lái xe Đức, Anh, mà chỉ xuống xe Nhật, xe Hàn thôi đã có cảm giác “hơi tù” rồi, không phải vì nó dở, mà là vì không hợp gu. Ví dụ như, Lexus hơi "nhẹ đô" với em, không đủ phóng khoáng bằng xe Âu, Mỹ. Còn xe Trung Quốc thì… thật lòng mà nói, sẽ là phương án cuối cùng em nghĩ đến.