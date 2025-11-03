Gen Z lựa chọn VinFast Evo Lite Neo vì thiết kế đẹp, độ hoàn thiện tốt

VinFast Evo Lite Neo bởi vậy đang được được săn đón ở phân khúc xe cho học sinh.

Thiết kế, trang bị hiện đại vượt tầm giá

Vừa nhận xe tháng trước, Thuỳ Linh, học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở TP.HCM, chia sẻ sự hài lòng tuyệt đối về Evo Lite Neo. "Thiết kế xe không chê vào đâu được, nhìn rất trưởng thành, em không nghĩ một chiếc xe học sinh lại được đầu tư về kiểu dáng như vậy", Linh chia sẻ khi lần đầu lái chiếc "xế cưng".

Đây cũng là đánh giá của nhiều người kinh doanh xe máy điện lâu năm. Theo tư vấn bán hàng tại một đại lý xe máy, VinFast Evo Lite Neo có độ hoàn thiện tốt, kiểu dáng hài hoà. "VinFast chăm chút từng chi tiết nhỏ trên xe, như phần nhựa bên trong được làm đồng màu với thân xe, tạo cảm giác liền lạc và rất cao cấp", tư vấn bán hàng này cho biết.

Cụ thể, toàn bộ hệ thống đèn trên Evo Lite Neo là Full LED, đặc biệt đèn pha là dạng projector bi cầu cho ánh sáng trắng tối ưu. "Hệ thống đèn này an toàn hơn rất nhiều cho các bạn học sinh khi phải di chuyển vào buổi tối. Xe cũng được trang bị màn hình LCD 4.5 inch hiển thị sắc nét các thông số quan trọng như dung lượng ắc quy, chế độ lái và vận tốc, cực kỳ dễ quan sát", anh Hồng Phúc, tư vấn bán hàng tại Cần Thơ chia sẻ.

Ngoài ra, điều khiến các bậc phụ huynh an tâm là thiết kế xe an toàn, tối ưu cho nhu cầu sử dụng của các bạn học sinh. Evo Lite Neo sử dụng động cơ có công suất tối đa lên tới 1.600 W, với tốc độ được giới hạn ở mức 49 km/h.

Anh Thanh Tuấn, một phụ huynh có con học cấp 3 ở Hà Nội, chia sẻ đây là một trong những lý do anh quyết định chọn Evo Lite Neo. "Tốc độ như vậy vừa đủ nhanh để di chuyển trong đô thị, nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Hơn nữa, động cơ xe còn đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Đây sẽ là ưu điểm khi vào mùa mưa", anh Tuấn nói thêm.

Ngoài ra, anh đánh giá cao hệ thống phanh đĩa trước kết hợp với lốp không săm giúp xe tăng khả năng bám đường và an toàn khi xử lý các tình huống bất ngờ.

Chi phí sở hữu thấp, vận hành rẻ hơn xe xăng

Bên cạnh các điểm mạnh về thiết kế và vận hành, Evo Lite Neo còn là mẫu xe "không đối thủ" về chi phí sở hữu. Chia sẻ quyết định mua mẫu xe Việt 2 tháng trước cho con học lớp 11, anh Minh Tùng, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho rằng giá và thương hiệu là yếu tố khiến anh chốt đơn.

"Khi tìm xe cho con, tôi ưu tiên sự an toàn, bền bỉ và chi phí hợp lý. Tôi khá bất ngờ khi biết giá của Evo Lite Neo chỉ có 14,4 triệu đồng, lại còn đang được nhiều ưu đãi nên tính ra chỉ hơn 12 triệu đồng. Tính ra, số tiền này chỉ tương đương một chiếc điện thoại tầm trung, nhưng giá trị sử dụng cho việc đi lại của con thì lâu dài và thiết thực hơn nhiều", anh Tùng nói.

Ưu đãi mà vị phụ huynh nhắc tới nằm trong khuôn khổ chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi xanh trên toàn quốc của VinFast. Cụ thể, khách hàng mua xe máy điện VinFast vào thời điểm hiện tại sẽ được hỗ trợ 10% giá trị xe, 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoản ưu đãi tổng cộng 1,7 triệu đồng đối với Evo Lite Neo. Nếu mua xe trả góp, chủ xe có thể vay tới 80% giá trị xe.

Đi kèm đó là chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 5/2027, giúp các chủ xe máy điện tiết kiệm được đáng kể chi phí. Ngay cả khi sạc xe ở nhà, nhiều người dùng cũng ghi nhận mức tiền sạc gần như không đáng kể.

"Chi phí sạc điện tại nhà cho quãng đường này chỉ tốn vài số điện, rẻ hơn rất nhiều so với việc đổ đầy một bình xăng xe máy. Về lâu dài, khoản tiết kiệm này rất đáng kể. Thêm vào đó, động cơ điện không cần bảo dưỡng định kỳ như thay dầu, thay bugi, giúp gia đình tôi tiết kiệm thêm một khoản chi phí cũng như thời gian", anh Tùng tính toán.

Đẹp, an toàn và là lựa chọn "vô địch" về chi phí ban đầu, phù hợp với túi tiền của các bậc phụ huynh và học sinh, Evo Lite Neo đang là mẫu xe rất được săn đón bởi các phụ huynh có con học cấp 3, đại học hay những người dùng muốn tối ưu chi phí.