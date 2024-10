Gen Z lên tiếng “chỉ mặt đặt tên” thương hiệu công nghệ dành riêng cho mình tại Better Choice Awards 2024

Gala trao giải Better Choice Awards 2024 đã diễn ra tốt đẹp, các sản phẩm và thương hiệu hàng đầu đã trải qua vòng bình chọn gay gắt, những mong được xuất hiện trên sân khấu lớn.



Tại đêm gala diễn ra ngày 2/10, đại diện nhãn hàng OPPO đã vinh dự lên nhận giải, khi OPPO Reno12 Series đã về nhất trong hạng mục Thương hiệu công nghệ dành riêng cho GenZ.

Trở thành biểu tượng của sự tươi mới và năng động, OPPO Reno12 Series đã đạt được vị trí cao nhất tại một hạng mục có độ cạnh tranh gay gắt. Đây không chỉ là sự công nhận về một sản phẩm chất lượng, mà còn là lời khẳng định về một phong cách sống hiện đại mà OPPO mang lại cho người trẻ.

OPPO Reno12 Series được vinh danh trên sân khấu Better Choice Awards 2024, hạng mục Thương hiệu công nghệ dành riêng cho GenZ.

Đặng Nam Hải Triều, reviewer công nghệ nổi tiếng trao giải thưởng cho Giám đốc sản phẩm OPPO Việt Nam, ông Văn Bá Luýt.

Thiết kế "Dòng chảy bạc" ấn tượng của OPPO Reno12 Series đã tạo nên một bản sắc riêng không thể lẫn vào đâu được, phản chiếu ánh sáng mọi góc độ và là nguồn cảm hứng phong cách không ngừng cho giới trẻ. OPPO Reno12 Series không chỉ là một thiết bị công nghệ nhưng còn là một phụ kiện thời trang, một người bạn đồng hành trong từng outfit, từng khoảnh khắc của người dùng.



OPPO Reno12 Series hứa hẹn mang đến một kỷ nguyên mới về trải nghiệm hình ảnh với màn hình AMOLED 6.67 inch sắc nét, cùng công nghệ màu sắc tiên tiến. Trẻ trung, sống động và chân thực là những từ ngữ mô tả chính xác những gì màn hình Reno12 Series có thể thể hiện.

Trên thảm đỏ của đêm gala Better Choice Awards 2024, ông Văn Bá Luýt - Giám đốc sản phẩm của thương hiệu OPPO - có đôi lời chia sẻ về dòng sản phẩm thành công: " Một chiếc điện thoại phải đáp ứng được ba nhu cầu. Đầu tiên, máy phải có thiết kế đẹp: người dùng trẻ cần một chiếc điện thoại như một phụ kiện thời trang. Điểm thứ hai, đó là tính năng camera có thể tạo ra những bức ảnh chất lượng cao. Đó cũng là lý do tại sao AI cần can thiệp vào camera, để giúp tạo ra những tính năng phục vụ công việc sáng tạo. Thứ ba, đó là hiệu năng sản phẩm, mà OPPO tự hào nhất là công nghệ sạc nhanh, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian ".

Ông Văn Bà Luýt trên thảm đỏ gala Better Choice Awards 2024.

OPPO Reno12 Series - "chuyên gia nhiếp ảnh" cho GenZ với hệ thống camera AI cực kỳ ấn tượng. Từ việc chụp ảnh, xóa phông, tạo sticker, đến chỉnh sửa tự nhiên, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo. AI Clear Face và AI Best Face không những làm các nhân vật trong ảnh trở nên rạng rỡ mà còn cứu vãn những khoảnh khắc không mong muốn như ai đó vô tình nhắm mắt.

Với vi xử lý MediaTek Dimensity 7300 Energy, OPPO Reno12 Series kiện toàn sức mạnh để xử lý mọi công việc, mọi trò chơi, không chỉ hiệu quả mà còn cực kỳ mát mẻ. Khả năng sạc nhanh SuperVOOC là điểm nhấn, đảm bảo mọi hoạt động không bị gián đoạn, phục vụ lối sống không ngừng năng động của GenZ.

OPPO Reno12 Series không chỉ là sự lựa chọn thông minh về công nghệ mà còn là người bạn đồng hành cùng người trẻ trên hành trình khẳng định cá tính và phong cách sống năng động.

🏆 Better Choice Awards là giải thưởng tôn vinh, đề cao giá trị Đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Better Choice Awards có 3 hệ thống giải thưởng lớn bao gồm: Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards. 🏆 Lễ trao giải còn là nơi kết nối và tổ chức những hoạt động ý nghĩa dành cho người dùng, các nhà sản xuất, từ đó khai thác tối đa điểm mạnh của sản phẩm, dịch vụ đồng hành. Trong đêm Gala, có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Bộ, Ban ngành quan trọng.