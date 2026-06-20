Gen Z lên làm sếp, viết lại “luật chơi” chốn công sở

Văn hóa tăng ca “vô tội vạ” hay làm việc đến kiệt sức, để công việc chiếm trọn cuộc sống,... là những thứ “các sếp Gen Z” rất kỵ!

Được mệnh danh là thế hệ trẻ nhất trong thị trường lao động, Gen Z (những người sinh từ năm 1997 - 2012) giờ thực ra… cũng đã “có tuổi”, “có thâm niên”. Họ không còn là những “tấm chiếu mới” nữa. Ở độ tuổi 28-29, không ít Gen Z đã được thăng chức lên làm quản lý, thậm chí là sếp trực tiếp của những nhân sự tuổi hơn cả mình.

Tuy nhiên, Gen Z không chỉ từng bước thăng tiến trong sự nghiệp như bao thế hệ khác, thứ họ làm còn là viết lại “luật chơi” chốn công sở.

Thế hệ “các sếp Gen Z” ngày càng đông

Nghiên cứu từ Glassdoor, được công bố vào cuối tháng 11/2025 cho thấy: 10% thế hệ lao động trẻ nhất hiện nay là Gen Z đã lên vị trí quản lý.

Daniel Zhao - Nhà nghiên cứu tại Glassdoor khẳng định: Quan niệm “Gen Z vẫn còn quá trẻ để làm sếp” đang dần trở nên lỗi thời khi dữ liệu cho thấy họ đã và đang bước vào vai trò lãnh đạo với tốc độ tương đương các thế hệ trước.

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Thực tế, khoảng 14% người thuộc Gen Z ở độ tuổi 27 đã giữ vị trí quản lý, gần như tương đương Millennials (13%), Gen X (14%) và Baby Boomers (12%) khi ở cùng độ tuổi. Zhao nhấn mạnh rằng không ít Gen Z vẫn đang đặt mục tiêu thăng tiến trong sự nghiệp, trong khi đó cũng có không ít người từ chối leo lên “các nấc thang” truyền thống.

Tuy nhiên điều đáng nói là lý do Gen Z trở nên khác biệt. Vấn đề không nằm ở tốc độ thăng tiến, mà ở cách họ định nghĩa lại vai trò của người quản lý. Nhiều chuyên gia cho rằng thế hệ này bước vào vị trí lãnh đạo trong bối cảnh khái niệm “quản lý tốt” đang thay đổi mạnh mẽ. Nếu như trước đây, quản lý thường gắn với hiệu suất, kỷ luật và phân cấp rõ ràng, thì Gen Z lại “thêm vào” các ưu tiên mới như sức khỏe tinh thần, sự linh hoạt và ranh giới công việc rõ ràng. Điều này khiến kỳ vọng đối với một người sếp trẻ cũng thay đổi: Họ không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có trí tuệ cảm xúc cao hơn so với tiêu chuẩn trước đây.

Dữ liệu khảo sát được Fast Company đăng tải cũng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các chủ đề liên quan đến cách làm việc của “các sếp Gen Z”: Những cuộc thảo luận về sức khỏe tinh thần tăng 222%, thảo luận về trạng thái “burnout” tăng 126%, thảo luận về ranh giới công việc - cuộc sống tăng 99%.

Những con số này cho thấy sự thay đổi trong cách Gen Z nhìn nhận bản chất của công việc và vai trò lãnh đạo của chính mình.

Viết lại “cuộc chơi” chốn công sở: Cân bằng, văn minh hơn

Nếu như các thế hệ trước xem nhẹ hoặc thậm chí bỏ qua vấn đề sức khỏe tinh thần, thì Gen Z lại khác. Thế hệ sếp trẻ này không còn xem sức khỏe tinh thần như một “phúc lợi thêm”, mà coi đó là điều kiện cơ bản để làm việc hiệu quả.

Họ sẵn sàng nói về stress, burnout và áp lực công việc một cách trực diện hơn so với các thế hệ trước. Đồng thời, họ đặt ra ranh giới rõ ràng hơn giữa công việc và đời sống cá nhân, chẳng hạn như việc không khuyến khích gửi email ngoài giờ hay kỳ vọng nhân viên phải luôn “online” liên tục. Với họ, việc thiết lập ranh giới không phải là thiếu cam kết, mà là cách để duy trì hiệu suất bền vững.

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Một điểm khác biệt đáng chú ý là phong cách lãnh đạo dựa trên sự rõ ràng. Khi làm quản lý, Gen Z có xu hướng giảm thiểu những chỉ dẫn mơ hồ hay loại bỏ hoàn toàn những “ám chỉ ngầm” khó hiểu, thay vào đó là các mục tiêu cụ thể, phản hồi trực tiếp và giao tiếp minh bạch. Điều này giúp giảm căng thẳng cho nhân viên và tăng mức độ tin tưởng trong đội nhóm, đặc biệt trong môi trường làm việc nhiều biến động.

Bên cạnh đó, yếu tố đồng cảm cũng trở thành một phần quan trọng trong phong cách quản lý của Gen Z. Họ không chỉ tập trung vào kết quả công việc mà còn chú ý đến cách nhân viên cảm nhận trong quá trình làm việc. Việc tạo ra môi trường nơi mọi người có thể thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn và nhu cầu cá nhân, được xem là một phần của hiệu quả lãnh đạo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng sự chuyển đổi này không phải lúc nào cũng được đón nhận dễ dàng.

Quá trình chuyển đổi này vẫn đang trong giai đoạn định hình và không tránh khỏi những va chạm thế hệ. Sự khác biệt trong cách hiểu về “cam kết”, “kỷ luật” hay “chuyên nghiệp” giữa Gen Z và các thế hệ đi trước vẫn tạo ra những tranh luận trong môi trường làm việc. Nhưng chính những tranh luận đó lại đang trở thành chất xúc tác để các doanh nghiệp điều chỉnh lại mô hình quản trị, hướng đến sự cân bằng hơn giữa hiệu quả và con người.

Và vì thế, câu chuyện không còn chỉ xoay quanh việc Gen Z có đủ năng lực để làm sếp hay không, mà đã chuyển sang một câu hỏi rộng hơn: Khi ngày càng nhiều Gen Z bước vào hàng ngũ lãnh đạo, “chuẩn mực sếp tốt” trong tương lai sẽ được định nghĩa lại ra sao, và liệu công sở có trở thành một môi trường làm việc bền vững hơn nhờ chính sự thay đổi này hay không?

(Nguồn: Fortune, Fast Company)