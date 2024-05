Gen Well tràn đầy năng lượng trong hành trình về với thiên nhiên tại Eco Camp

Là thương hiệu chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguyên liệu chính đến từ thảo mộc vùng Siberia (Nga), Siberian Wellness luôn ý thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và sứ mệnh của mình trong hành trình kiến tạo tương lai bền vững.

Mới đây, từ 23/5 - 25/5, tại Vịnh Di sản Hạ Long, Siberian Wellness đã tổ chức Eco Camp với sự tham gia của hơn 500 Gen Well là đối tác chiến lược, khách hàng của Siberian Wellness. Qua chuỗi hoạt động sôi nổi và thú vị từ Eco - Skills (Kỹ năng bền vững), Eco - Intelligence (Trí tuệ vững vàng) đến Eco – Connected (Kết nối thiên nhiên) và Eco - Action (Quyết tâm hành động), Eco Camp đã mở ra cánh cửa kết nối với thiên nhiên.

Từ hiểu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên…



Vừa đến, các Gen Well đã được "kích hoạt năng lượng" bằng màn dù lượn xuất hiện hoành tráng cùng cờ thương hiệu trên trời. Hoạt động đã làm bùng nổ cảm xúc của Gen Well, khởi đầu cho 3 ngày trải nghiệm sống, ăn và hoạt động cùng thiên nhiên.



Màn dù lượn khởi đầu cho hành trình tại Eco Camp.

Ngoài ra, Gen Well còn được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cô gái 9X Nguyễn Ngọc Ánh, nhà sáng lập của Xanh Việt Nam. Tại sự kiện, Ngọc Ánh đã có những chia sẻ thú vị về việc thay đổi những thói quen nhỏ để bảo vệ trái đất và tiết lộ "bí quyết" xây dựng một cộng đồng vì môi trường.



Đi cùng với những chia sẻ của cô gái 9X, buổi workshop Eco Skills cũng đã tạo nên không khí sôi nổi khi Gen Well "bắt tay hành động" bằng việc sáng tạo các vật phẩm hàng ngày từ bao bì, tái chế của vật liệu đã qua sử dụng.

Tiếp tục "sạc đầy năng lượng Wellness", Gen Well đã bắt đầu ngày thứ 2 bằng các hoạt động thể chất ngoài trời như chạy bộ, yoga, nhảy, ngồi thiền... Đây là lúc Gen Well tạm rời sự ồn ào của xe cộ hay những tòa nhà cao tầng, để trở về với sự bình yên giữa thiên nhiên.

Là thế hệ tiên phong theo đuổi lối sống cân bằng tâm - thân - trí, Gen Well hơn ai hết luôn ý thức về tầm quan trọng của việc không ngừng bồi đắp trí tuệ. Nhờ vậy, Gen Well mới có thể tự tin hơn trong việc xây dựng cuộc sống bền vững cho mình và cho cộng đồng. Do đó, sau những chia sẻ thực tế về bảo vệ môi trường, Gen Well một lần nữa được "căng tràn" năng lượng Wellness khi bước vào hành trình khám phá "khu rừng tri thức"- Eco Intelligence với loạt chủ đề phong phú như: cách trở thành lãnh đạo thời đại mới với phương pháp cân bằng tâm - thân – trí, quyền năng của giọng nói trong việc truyền tải cảm xúc, tạo dựng niềm tin và thúc đẩy động lực hay thực hành yoga cười.

Yoga cười đã mang đến sinh thần sảng khoái cho các Gen Well.

… đến yêu thiên nhiên, hành động động vì thiên nhiên



Kết lại ngày thứ 2 bằng đêm Gala Dinner trên du thuyền giữa lòng Vịnh Di sản. Bữa tiệc là nơi để lan tỏa tình yêu thiên nhiên, thể hiện quyết tâm chung tay vì một tương lai bền vững. Tại đây, Gen Well còn được chiêm ngưỡng màn biểu diễn thời trang tái chế với thông điệp về môi trường.



Thời trang tái chế đầy sáng tạo của các Gen Well.

Sau khi được hiểu và yêu thiên nhiên nhiều hơn, Gen Well đã cùng nhau Eco-action "hành động vì thiên nhiên" bằng cách trồng 1.000 cây lim tại xã Bằng Cả, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã. Đối với nơi sinh sống của dân tộc thiểu số như Bằng Cả, việc phủ xanh còn giúp nâng cao đời sống người dân, góp phần bảo tồn và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa vùng miền.



Gen Well tích cực trồng cây, phủ xanh tại xã Bằng Cả.

Bà Phan Thị Minh Hiếu – Giám đốc tiếp thị Khu vực của Công ty Siberian Health Quốc tế cho biết: "Thực hành lối sống thân thiện với môi trường là điều rất quan trọng để giúp con người có được cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn. Qua sự kiện Eco Camp, chúng tôi mong muốn nhìn thấy những hành động thiết thực có tác động tích cực đến môi trường, ngay cả những hành động nhỏ mà cá nhân tác động đến môi trường xung quanh. Chúng tôi tin, mỗi thói quen nhỏ của từng cá nhân sẽ mang đến sự thay đổi lớn, từ đó tạo nên tương lai bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau."

Là một Gen Well tích cực hành động vì môi trường, Chị Nguyễn Hằng Ly chia sẻ: "Sau những dịp tham gia trồng cây, mong muốn trồng thêm nhiều cây xanh trong tôi càng lớn hơn nữa. Tôi cũng muốn lan tỏa tình yêu cây xanh đến con của tôi và những người xung quanh, từ đó sẽ cùng nhau góp sức để phủ xanh trên quê hương, đất nước của mình."

Eco Camp khép lại, nhưng tinh thần xanh vẫn luôn ngập tràn trong mỗi Gen Well. Mong rằng, mỗi cá nhân Gen Well sẽ tiếp tục trở thành "trạm wellness" lan tỏa lối sống bền vững đến với cộng đồng.