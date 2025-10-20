GDP quý 3 của Trung Quốc tăng chậm nhất trong 1 năm, bất ngờ xuất hiện con số 'hiếm gặp và đáng báo động'

Dù lĩnh vực bất động sản còn trong tình trạng suy yếu kéo dài, kinh tế Trung Quốc trong quý 3 tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với mức 5,2% trong quý 2 và 5,4% của quý 1.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, GDP quý 3 tăng trưởng 1,1% tính theo quý, cao hơn mức dự báo 0,8% và mức tăng đã điều chỉnh của quý trước là 1%. ﻿

﻿Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức khoảng 5%.

﻿Căng thẳng thương mại gia tăng với Washington đã làm nổi bật những điểm yếu của nền kinh tế Trung Quốc là phụ thuộc nhiều vào sản xuất và nhu cầu từ nước ngoài. Điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ thực hiện những thay đổi mạnh mẽ để tái cân bằng tăng trưởng theo hướng tập trung vào tiêu dùng nội địa.

Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 9, nhưng phần lớn dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mất đà. Áp lực giảm phát vẫn tiếp diễn mặc cho những nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp.

Đầu tư tài sản cố định, bao gồm cả bất động sản, bất ngờ giảm 0,5% trong 9 tháng đầu năm. Dòng vốn đổ vào hạ tầng và sản xuất chững lại. Trước đó, giới phân tích do Reuters khảo sát dự báo chỉ tăng nhẹ 0,1%.

Đầu tư vào bất động sản tiếp tục lao dốc, giảm 13,9% trong giai đoạn từ đầu năm đến tháng 9. Cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng và niềm tin của người tiêu dùng tại Trung Quốc, vốn đã chịu áp lực từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Chủ tịch Zhiwei Zhang của Pinpoint Asset Management nhận định trong một bản ghi chú rằng “sự sụt giảm của đầu tư tài sản cố định là hiện tượng hiếm gặp và đáng lo ngại”. Ông cảnh báo tăng trưởng GDP quý 4 có thể chịu áp lực giảm tốc rõ rệt.

Theo dữ liệu của Wind Information, lần gần nhất Trung Quốc ghi nhận mức giảm trong đầu tư tài sản cố định là vào năm 2020, trong thời kỳ đại dịch.

Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như dự báo của giới phân tích. Con số này thấp hơn so với mức 3,4% của tháng 8 và là mức yếu nhất trong 10 tháng.

Sản lượng công nghiệp tăng 6,5% trong tháng 9, vượt mức dự báo 5% và cao hơn mức tăng 5,2% của tháng trước đó.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2024. Tuy vậy, chỉ số lạm phát toàn phần giảm 0,3%, thấp hơn kỳ vọng, phản ánh áp lực giảm phát vẫn hiện hữu.

Theo Reuters, CNBC﻿



