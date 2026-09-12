GDP(PPP) Việt Nam đã vượt Hà Lan, Thụy Sỹ, được dự báo sắp vượt Úc, Ba Lan… tiến vào top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Năm 2025, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.838 tỷ USD, xếp thứ 3 ASEAN và thứ 24 thế giới.

Khối ASEAN

Năm 2025, Indonesia là quốc gia có quy mô GDP(PPP) lớn nhất trong khối ASEAN, đạt khoảng 5.047 tỷ USD. Xếp thứ hai là Thái Lan với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 1.880 tỷ USD. Việt Nam xếp thứ ba với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 1.838 tỷ USD.

Malaysia xếp thứ tư với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 1.493 tỷ USD. Philippines xếp thứ năm với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 1.469 tỷ USD. GDP(PPP) Singapore đạt khoảng 997 tỷ USD, xếp thứ sáu trong khối ASEAN.

Các vị trí tiếp theo là Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor với quy mô GDP(PPP) lần lượt đạt 276,8 tỷ USD; 150 tỷ USD; 80,8 tỷ USD; 43 tỷ USD; 7,13 tỷ USD vào năm 2025.

GDP(PPP) các nước trong khối ASEAN năm 2025 và dự báo giai đoạn 2026 - 2028. Nguồn: IMF

Năm 2026, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 2.025 tỷ USD, vượt Thái Lan, xếp thứ hai trong khối ASEAN. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 5.449 tỷ USD.

Thái Lan được dự báo xếp thứ ba với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 1.963 tỷ USD. Malaysia xếp thứ tư với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 1.608 tỷ USD. GDP(PPP) Philippines đạt khoảng 1.572 tỷ USD, xếp thứ năm trong khối ASEAN

Năm 2025, quy mô GDP(PPP) Việt Nam xếp thứ 24 trên thế giới. Ở giai đoạn trước, quy mô GDP(PPP) Việt Nam thấp hơn một số nước như Hà Lan, Thụy Sỹ thì đến nay đã cao hơn các quốc gia này, nhưng vẫn xếp dưới Úc, Ba Lan.

Cụ thể, GDP(PPP) Hà Lan đạt khoảng 1.529 tỷ USD, xếp thứ 27 trên thế giới; GDP(PPP) Thụy Sỹ đạt khoảng 921 tỷ USD, xếp thứ 36 trên thế giới vào năm 2025. Cùng với đó, GDP(PPP) Úc đạt khoảng 2.000 tỷ USD, xếp thứ 21 trên thế giới; GDP(PPP) Ba Lan đạt khoảng 2.036 tỷ USD, xếp thứ 20 trên thế giới vào năm 2025.

Đến năm 2028, IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam (2.208 tỷ USD) vượt qua Úc và Ba Lan, xếp thứ 20 trên thế giới. Trong khi đó, GDP(PPP) Úc đạt khoảng 2.258 tỷ USD, xếp thứ 22 trên thế giới; GDP(PPP) Ba Lan đạt khoảng 2.362 tỷ USD, xếp thứ 21 trên thế giới.

20 quốc gia có GDP(PPP) lớn nhất thế giới vào năm 2028. Nguồn: IMF

Năm 2028, top 20 nền kinh tế có GDP(PPP) lớn nhất thế giới theo dự báo IMF gồm có: Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Đức, Indonesia, Brazil, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Mexico, Hàn Quốc, Ả Rập Xê-út, Tây Ban Nha, Canada, Ai Cập, Nigeria và Việt Nam.﻿