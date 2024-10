GDP Trung Quốc quý 3 chậm lại nhưng vượt kỳ vọng: Mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã trong tầm tay?

Ngày 18/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) báo cáo mức tăng trưởng GDP quý 3 là 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức dự kiến 4,5% từ các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Tuy nhiên, GDP giảm so với mức tăng trưởng quý 2 là 4,7%.

Theo cơ quan thống kê, trên cơ sở hàng quý, quý 3 ghi nhận ​​mức tăng trưởng 0,9%, cao hơn so với mức 0,7% trong quý 2.

"Nền kinh tế quốc gia đã cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong tháng 9", Phó Giám đốc NBS Sheng Laiyun cho biết tại cuộc họp báo.

Các dữ liệu khác cũng được công bố vào thứ Sáu, báo gồm doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp. Những số liệu này cũng đã vượt kỳ vọng, mang đến một dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Công chúng đang theo dõi sát sao về khả năng Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm là "khoảng 5%".

"Vì GDP thực tế tăng 4,8% trong ba quý đầu năm, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 5% hiện đã trong tầm tay, với các biện pháp kích thích bổ sung trong quý 4", chuyên gia kinh tế cấp cao Tianchen Xu tại The Economist Intelligence Unit cho biết.

"Mặc dù có nhiều thách thức, nền kinh tế Trung Quốc không phải là không thể hồi phục như một số người nhận định. Mọi người có lý do để lạc quan hơn về tăng trưởng trong những năm tới, vì chính phủ cam kết củng cố nền kinh tế”, chuyên gia cho biết thêm.

Trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng yếu và lĩnh vực bất động sản trì trệ, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kích thích trong những tuần gần đây nhằm thúc đẩy nền kinh tế ảm đạm của mình.

Theo CNBC