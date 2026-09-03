'Gầy trơ xương, miệng đầy răng sứ' - thẩm mỹ méo mó trong ngành giải trí Trung Quốc

Lưu Đào, Tống Tổ Nhi, Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi vì chạy theo những trào lưu làm đẹp tân tiến, tiêu chuẩn thẩm mỹ độc hại, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin những bức ảnh gần đây của "con gái quốc dân" Trương Tử Phong gây tranh cãi lớn khi lộ thần sắc thiếu sức sống, cơ thể gầy gò như suy dinh dưỡng.

Đó là thực trạng hiện nay của ngành giải trí Trung Quốc - biến cái đẹp thành sự tra tấn và ép buộc thẩm mỹ.

Nhiều minh tinh kém sắc vì gầy trơ xương

Những nữ nghệ sĩ nổi tiếng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, xương sườn, xương quai xanh to và hõm sâu, ngoại hình thiếu sức sống khiến khán giả lo lắng, nhưng vẫn được tung hô là "đẳng cấp".

Sở hữu hàm răng sứ hoàn hảo được coi là biểu hiện của sự giàu sang tinh tế. Thẩm mỹ của các minh tinh Hoa ngữ ngày càng méo mó, khó chấp nhận.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, "gầy" không còn là lựa chọn thẩm mỹ cá nhân nữa, thay vào đó vóc dáng mình hạc xương mai đã là "tiêu chuẩn bắt buộc", mặc định cho toàn bộ ngành công nghiệp.

Ví dụ nữ diễn viên Lý Lan Địch có gương mặt xinh xắn, tạo thiện cảm, diễn xuất tốt nhưng liên tục bị chính người hâm mộ của mình chỉ trích vì không giảm cân, thân hình không đủ thon gọn, mỏng manh.

Trương Tử Phong (phải) gây sốc với thân hình gầy gò, nhỏ như học sinh cấp hai. Trong khi Lý Lan Địch vì có gương mặt tròn phúc hậu lại liên tục bị ép giảm cân.

Nữ diễn viên Kim Thần khi mới ra mắt cũng có gương mặt đầy đặn, tràn đầy sức sống. Nhưng hiện tại, gương mặt của cô biến dạng, có phần méo mó với xương gò má cao, chiếc mũi lệch, gầy tới mức lộ xương sườn, cánh tay không có chút mỡ, trông như sắp gãy chỉ với cái chạm nhẹ.

Thế nhưng, cô lại hết lời được tung hô "giới hạn tuyệt đối của các nữ nghệ sĩ trong việc tự giữ kỷ luật". Không ít người khen vóc dáng Kim Thần gầy nhưng vẫn có cơ bắp, phù hợp với yêu cầu về ngoại hình của các cô gái trẻ hiện nay. Để có được thân hình này, cô không chỉ áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà còn phải chăm chỉ tập gym.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời biện hộ từ người hâm mộ, đa số khán giả đại chúng đều cho rằng vì Kim Thần quá gầy, gương mặt chỉnh sửa quá mức nên thiếu đi sự tự nhiên, cũng giảm nhiều sức quyến rũ, nữ tính.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng quảng cáo phần xương lưng của mình là "xương cánh bướm", "cánh thiên thần", chỉ có tiên nữ mới sở hữu đặc điểm này. Cách nghĩ này khiến nhiều cô gái giảm cân để có được "xương lưng cánh bướm".

Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa lại cho rằng đây là xu hướng thẩm mỹ kém lành mạnh. Trong y học, việc bị nhô xương lưng được coi là dị tật ở vùng vai, phải can thiệp phẫu thuật để điều trị. Ngày nay, các ngôi sao để có được phần xương lưng không có mỡ, nhô ra một cách rõ ràng thì họ phải sở hữu cơ thể siêu gầy bằng cách ép cân quá đà.

Sau khi bị chỉ trích vì tung hô thân hình gầy guộc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng cân đáng kể, giúp cô ngày càng hoàn thiện nhan sắc.

Tống Tổ Nhi gây lo lắng khi cánh tay chỉ còn da bọc xương.

Tương tự, Tống Tổ Nhi từng có gương mặt nổi bật, nhưng thời gian gần đây cô giảm cân quá mức, khi lộ tay chân khiến người hâm mộ lo lắng. Dù cao hơn 1,6 m, cô chỉ nặng khoảng 40 kg, chỉ số cơ thể thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn sức khỏe của người trưởng thành.

Nhiều fan thậm chí còn khuyên cô nên ăn nhiều hơn trong phần bình luận. Sau khi giảm cân quá mức, Tống Tổ Nhi đã đánh mất đi sức hút, mỗi lần cô xuất hiện, chủ đề của khán giả luôn xoay quanh cân nặng của cô. Tống Tổ Nhi còn bị đánh giá là có phần đầu to hơn cả thân mình sau khi giảm cân.

Những hàm răng "phá hủy" phim ảnh

Tuy nhiên, việc tập trung vào hình dáng cơ thể không phải là điểm kết thúc, xu hướng thẩm mỹ méo mó nhanh chóng lan sang cả hàm răng. Những năm gần đây, dán sứ và bọc răng sứ đã trở thành mốt mới trong ngành giải trí Trung Quốc, nhiều người nổi tiếng đổ xô đi nâng cấp răng miệng.

Trong đó, Lưu Đào gây tranh cãi với bộ răng sứ trắng sáng trị giá lên tới 3 triệu NDT (hơn 440.000 USD), tương đương với "ngậm" một căn hộ trong miệng. Tuy nhiên, hàm răng giả đắt tiền gây cho cô nhiều phiền toái.

Lưu Đào thừa nhận trên một chương trình truyền hình rằng cô vô cùng hối hận vì đã bọc răng sứ toàn hàm và khuyên mọi người đừng nên thử phương pháp này một cách thiếu suy nghĩ.

Hàm răng trắng của các nghệ sĩ khiến khán giả khó chịu khi xem phim.

Nhiều diễn viên đóng phim cổ trang, phim thập niên cũ khiến khán giả khó chịu vì hàm răng trắng lóa, không hòa hợp với bối cảnh cổ đại, hoặc có gương mặt đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ rất cứng nhắc, dù đóng vai quân nhân hay người hầu.

Lý Thấm, Dương Mịch đều có hàm răng trắng được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng lại không liên quan tới vai diễn trong phim Con đường nhân sinh và Sinh vạn vật. Hàm răng trắng làm ảnh hưởng tới cảm nhận của khán giả. Cảnh Dương Mịch khóc vì em gái qua đời, khán giả chỉ nhìn thấy răng của cô. Chủ đề hàm răng của Lý Thấm cũng trở thành đề tài gây tranh cãi khi phim lên sóng.

Nhìn vào ngành giải trí Trung Quốc hiện nay, những thân hình mảnh mai đồng đều và hàm răng trắng sáng trở thành một khuôn mẫu thẩm mỹ thống nhất, các ngôi sao thiếu đi sức hút riêng.

Việc các ngôi sao gầy ốm phụ thuộc nhiều vào yêu cầu công việc. Họ cần gầy hơn khi lên hình, nhưng không có nghĩa tất cả nghệ sĩ đều phải có vóc dáng thật thon gọn. Khán giả bình thường cũng không cần chạy theo tiêu chuẩn của các ngôi sao.

Các ngôi sao Hoa ngữ thường chạy theo trào lưu làm đẹp gây tranh cãi.

Truyền thông Trung Quốc không ít lần chỉ trích nghệ sĩ cổ xúy những trào lưu làm đẹp độc hại như "vòng eo truyện tranh", "xương tiên nữ", "đặt đồng xu lên xương cổ vai"... để chứng minh bản thân đủ gầy.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngoại hình tự nhiên và khỏe mạnh là vẻ đẹp có thể vượt qua thử thách của thời gian tốt nhất. Thế nhưng, một bộ phận khán giả và nhiều ngôi sao vẫn tuân theo cùng một khuôn mẫu thẩm mỹ hẹp hòi và ngày càng méo mó.