Gây tranh cãi vì tham gia sự kiện có logo app cá cược, Hoa hậu Tiểu Vy xin lỗi

Mới đây, trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz bất ngờ xuất hiện bài đăng bức xúc khi Hoa hậu Tiểu Vy tham gia một sự kiện tại Malaysia có logo app của một trang cá cược thể thao. Cư dân mạng cho rằng với vai trò là người nổi tiếng, việc Tiểu Vy có mặt trong sự kiện như thế này là không phù hợp với hình ảnh.

Trước những tranh cãi dữ dội, sáng 3/2, Hoa hậu Tiểu Vy chính thức lên tiếng phản hồi. Cụ thể, Tiểu Vy cho biết cô xuất hiện trong sự kiện với tư cách khách mời, nhiều ngôi sao quốc tế khác cũng tham dự. Tiểu Vy thừa nhận sai khi không kiểm soát được hình ảnh khi đăng tải lên MXH. Hoa hậu Việt Nam xin lỗi, đã tháo bỏ bài đăng ngay sau khi bị nhắc nhở. Nhiều ý kiến cho rằng việc nàng hậu thẳng thắn nhận sai, xử lý kịp thời là động thái cần thiết trong bối cảnh dư luận đang đặc biệt nhạy cảm với những nội dung liên quan đến cá cược, đánh bạc.

Hoa hậu Tiểu Vy xin lỗi, xoá bỏ hình ảnh khi tham gia giải đua tại Malaysia (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, Tiểu Vy lên tiếng: "Vy có tham dự sự kiện ra mắt giải đua tại Malaysia với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Trong khuôn khổ chương trình, Vy có tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung của sự kiện. Tại thời điểm chụp hình, trong bối cảnh hoạt động chung của chương trình, Vy đã chưa rà soát đầy đủ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn và gây ra những hiểu lầm, phản hồi không tích cực từ khán giả.

Ngay khi nhận được các góp ý, Vy đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Vy xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động. Vy xin làm rõ rằng bản thân không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua lần này".

Tiểu Vy khẳng định cô không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua (Ảnh: FBNV)

Theo ghi nhận, Jay Park, Sĩ Thanh cũng có mặt và chụp ảnh cùng Tiểu Vy ở sự kiện này. Đến sáng 3/2, những hình ảnh tham dự sự kiện vẫn còn xuất hiện trên trang cá nhân của Sĩ Thanh. Cô cũng chưa có động thái lên tiếng phản hồi.

Hoa hậu Tiểu Vy và Jay Park tại sự kiện (ảnh: FBNV)

Khách mời của hoạt động này còn có diễn viên, ca sĩ Sĩ Thanh (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, những bài đăng check in, lọt logo app cá cược vẫn còn xuất hiện trên trang cá nhân của Sĩ Thanh (Ảnh: FBNV)

Nhiều người còn nhắc lại việc Ưng Hoàng Phúc vướng ồn ào khi MV Anh em trước sau như một chứa hình ảnh quảng cáo trang web cá độ, đánh bạc trái phép đã diễn ra cách đây không lâu. Việc những vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra càng khiến dư luận trở nên nhạy cảm hơn với các hình ảnh liên quan đến cá cược, đặc biệt khi gắn với nghệ sĩ nổi tiếng.

Từ vụ việc này, khán giả cho rằng nghệ sĩ, người nổi tiếng cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu kỹ tính chất sự kiện, đối tác, bối cảnh xuất hiện, cũng như cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi hình ảnh được công khai. Bởi chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát cũng có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh được xây dựng suốt nhiều năm, đồng thời kéo theo những tranh cãi không đáng có.