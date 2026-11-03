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Gây tai nạn khiến hai người tử vong, tài xế xe tải bị khởi tố

Hoài Nam
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Trong quá trình điều khiển xe tải, Hồ Sỹ Trung đã không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xảy ra va chạm với chiếc xe máy chở 3 thanh niên. Vụ việc khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (SN 2001, trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h10 ngày 15/9/2026, Trung điều khiển ô tô tải BKS 38B-05xxx lưu thông trên đường Hàm Nghi.

Khi đến nút giao với ĐH102, thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 38M1-38xxx chở ba nam thanh niên.

- Ảnh 1.

Tài xế Hồ Sỹ Trung bị khởi tố.

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu. Người còn lại bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế xe tải không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Tags

tỉnh Hà Tĩnh

công an tỉnh Hà Tĩnh

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