HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gây tai nạn giao thông còn đánh lực lượng CSGT

Trương Định |

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tấn công lực lượng CSGT sau khi gây tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai ) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D.

Gây tai nạn giao thông và tấn công CSGT tại gia Lai: Sự việc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Chiếc xe của chị H.T.H.N nằm tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BKS: 77L2 - 403.xx của chị H.T.H.N (SN 2000, phường Quy Nhơn Bắc) bị ngã nằm trên đường.

Nhân chứng cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường .

Ít phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Lực lượng CSGT lập tức dùng mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu quay lại làm việc. Bất ngờ, người này dùng tay tấn công một CSGT và dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Tổ công tác sau đó đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam.

Danh tính được xác định là Ngô Văn Đức (SN 1993, phường Quy Nhơn Nam). Đức khai sau va chạm đã giấu xe máy biển số 77FB-3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Chiếc xe sau đó cũng được thu giữ để phục vụ điều tra.

Truy tìm Lê Văn Mót – đối tượng bị tố cáo lừa đảo ở Phú Quốc
Tags

tai nạn giao thông

Lê Văn Mót

Công an phường Quy Nhơn Nam

đánh lực lượng CSGT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại