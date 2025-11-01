HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gây rối trật tự công cộng, 2 người phụ nữ ở Quảng Trị bị khởi tố

Hữu Thành |

Cản trở phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió, 2 người phụ nữ ở xã Đakrông tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thiện (SN 1978) và Hồ Thị Hương (SN 1998), cùng trú tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị về tội " Gây rối trật tự công cộng ".

Gây rối trật tự công cộng, 2 người phụ nữ ở Quảng Trị bị khởi tố- Ảnh 1.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố Hồ Thị Thiện và Hồ Thị Hương về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 28/4, bà Hồ Thị Thiện và Hồ Thị Hương đã có hành vi cản trở xe vận chuyển thiết bị điện gió, la hét, gây mất trật tự công cộng, gây ách tắc giao thông đoạn qua thôn Klu, xã Đakrông.

Mặc dù được chính quyền và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng 2 người này vẫn không chấp hành, có hành vi chống đối, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

“Trước vụ việc này, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tụ tập, chặn đường, cản trở giao thông hoặc có hành vi kích động, chống đối lực lượng chức năng. Lúc có tranh chấp hoặc mâu thuẫn, cần bình tĩnh, báo cáo với chính quyền, công an xã để được hướng dẫn và giải quyết đúng quy định”, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo.

Tags

Công an tỉnh Quảng Trị

tỉnh quảng trị

xã Đakrông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại