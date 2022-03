Gây mê 8 con hổ ở Nghệ An chuyển ra Hà Nội trong đêm

Tối 4/3, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, hiện 8 con hổ trong vụ giải cứu 17 con hổ ra khỏi nhà dân đã chính thức được chuyển ra cho Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội tiếp tục nuôi dưỡng.



Trước đó nhiều giờ để di chuyển các cá thể hổ an toàn, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêm gây mê 8 con hổ này rồi đưa vào lồng sắt. Sau khi 8 con hổ tỉnh táo, ngay trong đêm 4/3 sẽ được chuyển ra Hà Nội.

Các con hổ được tiêm thuốc mê để vận chuyển đi Hà Nội.

Sau khi công tác bàn giao các con hổ này cho đơn vị mới chăm sóc hoàn tất, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An sẽ làm tờ trình xin tỉnh để thanh toán số tiền cho Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đã chăm sóc 8 con hổ trong suốt 7 tháng qua.

Trước đó, ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã ập vào 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt dưới hầm.

Quá trình gây mê, vận chuyển và chăm sóc, 9 trong số 17 con hổ bị chết bất thường, còn lại 8 cá thể hổ được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Các con hổ này nặng mỗi con hơn 200kg.

Sau khi kết thúc điều tra vụ án, 8 con hổ này được Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An quản lý, chờ tìm nơi tiếp nhận.

UBND tỉnh Nghệ An sau đó đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giới thiệu đơn vị đủ điều kiện nuôi.

Sau nhiều lần tìm đơn vị nhận nuôi, đến cuối tháng 2/2022, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, trực thuộc UBND TP. Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận 8 cá thể hổ trong vụ án nói trên để nuôi

Sau khi tiếp nhận nuôi 8 con hổ này, mỗi năm UBND TP. Hà Nội phải chi khoảng 5 tỷ đồng để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ trong nhà dân, ngày 3/3/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) 7 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

