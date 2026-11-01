U17 Việt Nam có cơ hội vượt qua vòng bảng tại World Cup dù vừa thua sát nút trước tuyển Bỉ.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng khen ngợi trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là U17 Bỉ, các học trò của HLV Cristiano Roland thậm chí đã hai lần xuyên thủng mành lưới đối phương, trước khi chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3.

Kết quả này khiến U17 Việt Nam chưa có điểm số nào, nhưng cánh cửa đi tiếp vẫn còn nguyên. Theo thể thức của giải đấu năm nay, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Điều đó có nghĩa là U17 Việt Nam không nhất thiết phải đứng trong top 2 bảng G mới có thể đi tiếp. Một vị trí thứ ba vẫn có thể giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thành mục tiêu.

Kịch bản để sáng cửa đi tiếp

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp New Zealand vào ngày 23/11 và Mali vào ngày 26/11. Đây là hai trận đấu mà thầy trò HLV Cristiano Roland cần tận dụng tối đa cơ hội để tích lũy điểm số.

Ở lượt trận đầu tiên, Mali đã chứng tỏ sức mạnh khi đánh bại New Zealand 3-0. Hai bàn thắng của H. Maiga cùng pha lập công của Sacko giúp đại diện châu Phi tạm thời dẫn đầu bảng G với hiệu số +3.

Trong khi đó, U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số +1. U17 Việt Nam đứng thứ ba, chưa có điểm nhưng sở hữu hiệu số -1. New Zealand xếp cuối bảng với hiệu số -3.

Xếp hạng sau lượt đầu tiên.

Xét về lý thuyết, U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé đi tiếp ngay cả khi không thắng cả hai trận còn lại. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có điểm trước New Zealand.

Đây được xem là đối thủ vừa sức hơn so với Bỉ và Mali. New Zealand có kinh nghiệm tham dự World Cup trẻ, nhưng thất bại 0-3 trước Mali cho thấy đội bóng châu Đại Dương không phải đối thủ bất khả chiến bại.

Nếu đánh bại New Zealand, U17 Việt Nam sẽ có 3 điểm và cải thiện đáng kể cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba. Khi ấy, trận đấu cuối cùng với Mali sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kịch bản đẹp nhất là U17 Việt Nam giành trọn 6 điểm trong hai trận còn lại. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland có 6 điểm và gần như chắc chắn giành quyền vào vòng 1/16. Ngay cả khi không thể lọt vào hai vị trí dẫn đầu, thành tích này cũng giúp Việt Nam có cơ hội rất lớn nằm trong nhóm 8 đội thứ ba xuất sắc nhất.

Một kịch bản khác thực tế hơn là U17 Việt Nam thắng New Zealand rồi hòa (hoặc có thể thua ) trước Mali. Với 4 hoặc 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ có cơ hội rất tốt để giành vé đi tiếp, dù thứ hạng cuối cùng còn phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác trong bảng.

Tương tự, nếu chỉ hòa hoặc mất điểm trước New Zealand nhưng thắng Mali, U17 Việt Nam cũng sẽ có 4 hoặc 3 điểm. Về cơ bản, nếu thắng 1 trong 2 trận còn lại, U17 Việt Nam khả năng sẽ sáng cửa đi tiếp.

U17 Việt Nam vẫn nắm cơ hội để đi tiếp ở World Cup.

Những trường hợp nào khiến U17 Việt Nam bị loại?

Khả năng U17 Việt Nam bị loại sẽ tăng lên đáng kể nếu không thể giành chiến thắng trước New Zealand.

Trong trường hợp hòa New Zealand rồi tiếp tục hòa Mali, đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ có 2 điểm sau 3 lượt trận. Khi ấy, cơ hội lọt vào nhóm 8 đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ trở nên rất mong manh.

Nếu thua New Zealand, tình hình còn khó khăn hơn. U17 Việt Nam vẫn có thể nuôi hy vọng trong trường hợp thắng Mali ở lượt cuối, bởi khi đó đội bóng sẽ có 3 điểm. Tuy nhiên, việc cạnh tranh suất dành cho các đội đứng thứ ba sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả ở 11 bảng đấu còn lại.

Còn nếu thua cả New Zealand lẫn Mali, U17 Việt Nam chắc chắn bị loại với 0 điểm sau vòng bảng.

Một yếu tố khác mà thầy trò HLV Cristiano Roland cần đặc biệt lưu ý là hiệu số bàn thắng bại. Sau trận thua Bỉ 2-3, Việt Nam đang có hiệu số -1. Trong cuộc đua giữa các đội xếp thứ ba, số điểm, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được đều có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thứ hạng.

Do vậy, nếu có cơ hội, U17 Việt Nam cần cố gắng ghi thêm bàn thắng và hạn chế tối đa số bàn thua. Một chiến thắng cách biệt trước New Zealand sẽ mang lại lợi thế lớn hơn so với việc chỉ thắng tối thiểu.

Nhìn chung, thất bại trước Bỉ chưa phải thảm họa đối với U17 Việt Nam. Thậm chí, màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt là hai bàn thắng của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực, có thể trở thành động lực để các cầu thủ tự tin hơn trong chặng đường tiếp theo.