Gây án mạng sau khi bị em rể đạp trúng

Xử sơ thẩm ngày 14-4, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Quốc (SN 1981) 8 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 23-11-2020, Quốc cùng bạn uống rượu ở phòng trọ (huyện Bình Chánh, TP HCM) thì em rể Quốc là anh N.V.C đến đòi nợ.



Sau đó, C. cãi nhau với người bạn uống rượu chung, Quốc lên tiếng can ngăn, đẩy em rể ra khỏi phòng trọ. C. cầm một cục bêtông ven đường ném trúng Quốc rồi bỏ về.

Đến rạng sáng hôm sau, C. quay lại phòng trọ Quốc ở và đạp cửa. Vừa mở cửa phòng, Quốc bị C. giơ chân đạp trúng bụng, ngã ra phía sau.

Đáp trả, Quốc cầm dao đâm một nhát khiến C. tử vong.