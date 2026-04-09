Gặp Tổng thư ký Mark Rutte, Tổng thống Mỹ nhắc việc rút khỏi NATO

Tổng thống Donald Trump đã bàn về khả năng Mỹ rời NATO trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 8-4.

Cuộc gặp diễn ra giữa lúc ông chủ Nhà Trắng ngày càng giận dữ vì cho rằng nhiều đồng minh không ủng hộ Washington kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28-2.

Telegraph cho hay các thành viên NATO gồm Anh, Ý và Tây Ban Nha đã từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ để tập kích Iran, đồng thời "phớt lờ" sức ép của Tổng thống Donald Trump trong việc hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AP

Sau cuộc họp với ông Rutte, chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao khi viết trên mạng xã hội: "NATO đã không đứng về phía chúng ta lúc cần thiết. Sau này chúng ta cũng khó có thể trông đợi vào họ. Hãy cứ nhìn Greenland, một vùng đất băng giá rộng lớn nhưng bị điều hành hết sức tệ hại".

Tổng thư ký Rutte sau đó thừa nhận nhà lãnh đạo Mỹ "rõ ràng thất vọng với nhiều đồng minh NATO" và mô tả cuộc trao đổi tại Nhà Trắng "rất thẳng thắn".

Dù vậy, người đứng đầu NATO cũng cố gắng xoa dịu tình hình khi nhấn mạnh phần lớn quốc gia châu Âu vẫn hỗ trợ Washington, bao gồm cả việc cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ.

Máy bay Mỹ đậu trên mặt đất tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Gloucestershire - Anh hôm 8-4. Ảnh: EPA/Shutterstock

Đài CNN dẫn lời ông Rutte khẳng định "NATO vẫn có sự ủng hộ rộng rãi đối với mục tiêu làm suy giảm năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, song ở thời điểm hiện tại chỉ Mỹ mới có đủ khả năng trực tiếp thực hiện chiến dịch".

Tổng thư ký Rutte cũng không phủ nhận việc Tổng thống Donald Trump đã nêu khả năng Mỹ rời NATO.

Không dừng ở lời cảnh báo, Tổng thống Donald Trump còn dường như đang cân nhắc trừng phạt những đồng minh "không hữu ích", bằng cách rút bớt binh sĩ Mỹ khỏi các nước đó.

Telegraph cho hay phương án này vẫn ở giai đoạn đầu nhưng một trong các kịch bản được thảo luận là điều chuyển quân Mỹ khỏi Đức sang những nước được đánh giá ủng hộ Washington hơn.

Sự bức xúc của Tổng thống Donald Trump càng tăng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố chiến dịch của Mỹ "không phải là cuộc chiến của chúng tôi".

Ngoài ra, việc Iran phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, cũng khiến Nhà Trắng chịu thêm áp lực vì giá cả leo thang trong nước Mỹ.

Theo quy định, Tổng thống Donald Trump hiện không thể đơn phương rút Mỹ khỏi NATO do bị ràng buộc bởi một đạo luật năm 2023.

Rủi ro lớn hơn nằm ở chỗ Tổng thống Donald Trump vẫn có thể phát tín hiệu Mỹ sẽ không bảo vệ những thành viên bị tấn công, điều có thể giáng đòn trực diện vào nền tảng răn đe của liên minh.

Cũng trong ngày, Tổng thư ký Rutte đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để bàn về căng thẳng Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và vấn đề chia sẻ gánh nặng trong NATO.