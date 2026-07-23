Gặp Tổng Thư ký ASEAN, DN Việt sắp phủ sóng 17.000 hòn đảo hé lộ đại kế sách, 700 triệu người sẽ hưởng lợi

Liệu giải pháp công nghệ do doanh nghiệp Việt chủ xướng sẽ giải quyết bài toán lớn nào cho cộng đồng 700 triệu dân?

Thông tin từ CT Group cho biết, ngày 15/7/2026, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia), ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group cùng đoàn công tác đã có buổi chào xã giao với TS. Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở và đặc biệt hứng khởi với một loạt đề xuất giải quyết các vấn đề chung của khối ASEAN bằng các giải pháp công nghệ cao của chính khối ASEAN như ghép giác mạc cho gần 6 triệu người mù ASEAN, điều chỉnh gen lúa để ứng phó với biến đổi khí hậu gây nước biển dâng, phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) cho khối ASEAN…

CT Group đề xuất các sáng kiến công nghệ chiến lược với Tổng Thư ký ASEAN - TS. Kao Kim Hourn. Nguồn ảnh: CT Group

Chia sẻ tại cuộc họp, TS. Kao Kim Hourn nhấn mạnh tầm vóc ngày càng lớn mạnh của khối khi ASEAN đang trở thành một cộng đồng của 700 triệu dân. Nằm ở vị trí chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn, ASEAN đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có như biến đổi khí hậu, thiên tai, năng suất lao động còn thấp và khoảng cách phát triển giữa các vùng. Các công nghệ chiến lược sẽ là nền tảng quan trọng để giải quyết các bài toán của hiện tại và tương lai.

Trong bối cảnh đó, CT Group chủ động tham gia vào tiến trình phát triển các công nghệ chiến lược nhằm góp phần giải quyết những thách thức chung của khu vực. Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group nhấn mạnh: "Với vai trò là một tập đoàn công nghệ chiến lược thuộc khối ASEAN, chúng tôi mong muốn cống hiến cho cộng đồng 11 quốc gia, góp phần đưa ASEAN trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới”.

Hiện CT Group đã thành lập văn phòng tại Indonesia và đang từng bước triển khai các chương trình hợp tác công nghệ tại quốc gia đông dân nhất ASEAN này.

Tháng 8/2025, CT Group đã ký kết hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) để phát triển chính sách và hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia. Trong thời gian tới, GASCOLAE sẽ triển khai các dịch vụ LAE trên hơn 17.000 hòn đảo của Indonesia.

Ấn tượng trước tầm nhìn chiến lược và khát vọng đóng góp cho sự phát triển chung của ASEAN, TS. Kao Kim Hourn khẳng định sẽ đồng hành cùng CT Group trong việc tăng cường kết nối với các cơ chế hợp tác và mạng lưới doanh nghiệp của ASEAN, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và xây dựng những cầu nối đưa công nghệ ASEAN vươn ra thế giới.

Cuộc gặp giữa CT Group và Tổng Thư ký ASEAN đã đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với Cộng đồng ASEAN, minh chứng cho vai trò ngày càng nổi bật của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.