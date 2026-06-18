Gặp Thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn sau phóng sự "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ": Những câu chuyện chưa từng được kể

Tin rằng mình chỉ đang làm thủ tục vay tiền để giải thoát các hợp đồng nghỉ dưỡng, ông Thái Hỷ Thìn không ngờ những chữ ký liên tiếp trong vài ngày đã khiến căn nhà duy nhất của gia đình bị sang tên cho người khác.

Xuất hiện trong loạt phim tài liệu VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ phát sóng trên VTV1, câu chuyện của ông Thái Hỷ Thìn - Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú - nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Không chỉ bởi số tiền thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng, điều khiến nhiều khán giả ám ảnh hơn cả là hình ảnh một vị bác sĩ già gần 90 tuổi, từng là Thầy thuốc ưu tú, sau cả cuộc đời cống hiến lại trở thành nạn nhân của những hợp đồng kỳ nghỉ cùng vô vàn lời hứa hẹn sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng.

Hình ảnh ông Thìn trong phóng sự của VTV (Ảnh: VTV)

Qua lời kể của chính ông và những tư liệu được ghi lại trong quá trình điều tra, bức tranh về một phần đầy khó nhọc của người đàn ông đã dần tới dốc bên kia cuộc đời dần hiện ra với nhiều chi tiết khiến người xem không khỏi xót xa. Liên tục tìm đến các công ty môi giới với hy vọng lấy lại số vốn đã mất, bị thuyết phục mua thêm thẻ hội viên, vay tiền thế chấp căn nhà đang ở, cho tới việc tiếp tục trở thành mục tiêu của những người tự nhận có thể giúp ông đòi lại tài sản.

Sau tất cả, thứ ông mất không chỉ là tiền tiết kiệm tích cóp cả đời, những kỷ vật gắn với người vợ quá cố hay căn nhà của gia đình, mà còn là niềm tin được đặt nhầm chỗ vào những người xuất hiện với danh nghĩa "hỗ trợ", "giúp đỡ" hay "giải quyết vụ việc".

Trong căn nhà nằm giữa những con ngõ nhỏ ở Hà Nội, trò chuyện với chúng tôi, ông Thìn lần đầu chia sẻ chi tiết về chuỗi sự việc kéo dài hơn hai năm, từ lúc bước chân vào vòng xoáy mua bán, sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng cho tới ngày phát hiện căn nhà của mình đã bị sang tên cho người khác.

Những "bánh vẽ" của Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

Theo lời ông Thìn, mọi chuyện bắt đầu từ năm 2022 khi ông được mời tham dự lễ khai trương của Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi tại số 3 Lê Trọng Tấn.

"Thực ra lúc đó chú còn không biết Ravi là công ty gì. Họ gọi điện mời đến dự khai trương và giới thiệu về các kỳ nghỉ dài hạn", ông nhớ lại.

Tại buổi gặp, một nữ nhân viên tên Ly đưa ông vào phòng riêng để giới thiệu về mô hình hoạt động của công ty. "Họ chủ yếu nói bằng miệng, giới thiệu công ty đang phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng và có một số căn đang mở bán", ông kể.

Ban đầu, khi được hỏi có nhu cầu nghỉ dưỡng hay không, ông từ chối.

"Chú bảo chú có đi đâu đâu. Chú ở một mình, các cháu thì đi học đi làm, cũng chẳng có điều kiện đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng", ông nói.

Clip: NXH

Tuy nhiên, theo lời ông, nhân viên công ty liên tục nhấn mạnh đây là cơ hội đặc biệt vì số lượng sản phẩm rất hạn chế. "Họ nói hiện chỉ có 21 căn biệt thự nghỉ dưỡng. Bộ Công an đã lấy 10 căn, Bộ Ngoại giao lấy 10 căn. Các anh ấy còn đang ngồi ở những phòng bên cạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên mở bán và chỉ còn duy nhất một căn cuối cùng", ông kể.

Không dừng lại ở đó, phía công ty còn đưa ra nhiều ưu đãi khiến ông tin rằng mình đang mua được một tài sản có giá trị cao hơn rất nhiều số tiền bỏ ra.

"Họ nói giá hỗ trợ là 500 triệu đồng nhưng giảm cho chú còn 400 triệu đồng. Sau đó lại bảo Vietnam Airlines tài trợ thêm 100 triệu đồng cùng thẻ hội viên Bông Sen Vàng nên chú chỉ cần đóng 300 triệu đồng là được sở hữu", ông cho biết.

Theo lời giới thiệu, khoản tiền này sẽ đổi lấy quyền nghỉ dưỡng mỗi năm một tuần trong suốt thời hạn hợp đồng. "Họ nói cả gia đình hai người lớn, hai trẻ em được nghỉ mà không mất phí. Có xe đưa đón, có thể nghỉ ở nhiều địa điểm khác nhau vì công ty liên kết với nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao", ông kể.

Để tăng sức thuyết phục, nhân viên còn trình bày chi tiết về căn biệt thự được giới thiệu là sản phẩm cuối cùng còn lại như "trong biệt thự có đầy đủ tiện nghi, từ bếp nấu ăn, bể bơi ngoài trời đến khu tắm khoáng. Có thể ở hai người lớn hai trẻ em hoặc ba người lớn".

Chính những lời giới thiệu đó đã khiến ông quyết định ký hợp đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông gần như không quan tâm đến dự án trong một thời gian dài.

Đến năm 2024, ông mới gọi điện hỏi lại Hậu (nhân viên tư vấn khác - PV) về tình hình dự án. "Hậu bảo bây giờ công ty đang mở bán tiếp. Căn hai phòng ngủ giá 1,2 tỷ đồng, còn căn biệt thự khoảng 900 triệu đồng", ông kể.

Khi đó, ông chỉ hỏi để tham khảo chứ chưa từng nghĩ đến việc bán lại. Phải đến khi được nhóm thực hiện chương trình truyền hình đưa quay trở lại dự án, ông mới tận mắt chứng kiến thực trạng nơi mình từng bỏ tiền mua quyền nghỉ dưỡng.

"Lúc ấy chú mới biết là bị lừa", ông kể.

Theo lời ông, những gì được quảng bá trước đây hoàn toàn khác xa thực tế.

"Họ giới thiệu biệt thự, khu nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi. Nhưng khi lên tận nơi thì gần như không có gì cả. Toàn đất trống, công trình dang dở, nhiều chỗ chỉ là nền móng. Hồ nước cũng chỉ là một vũng nước, đường đi thì bụi bặm, chưa hoàn thiện", ông nói.

Sổ đỏ "biến mất" theo những tờ giấy được ký mà không rõ nội dung

Sau khi đã mất một số tiền vì các giao dịch liên quan đến hợp đồng nghỉ dưỡng, ông Thái Hỷ Thìn, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú, tiếp tục rơi vào bi kịch lớn nhất khi căn nhà đang sinh sống bất ngờ bị sang tên cho người khác.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thìn cho biết mọi chuyện bắt đầu từ lời mời tham gia một buổi làm việc với mục đích hỗ trợ sang nhượng các hợp đồng nghỉ dưỡng mà ông đang sở hữu.

Ông kể, ngày 15/4/2024, một người tên Lê Thị Huệ gọi điện hẹn ông đến văn phòng Ravi tại tầng 10, số 139 Cầu Giấy vào ngày 18/4.

Tại đây, người đầu tiên tiếp ông là Phạm Hưng. Khi nghe ông bày tỏ mong muốn sang nhượng các kỳ nghỉ đã mua trước đó, Hưng cho biết bản thân không có quyền quyết định mà chỉ có thể giới thiệu về công ty. Sau đó, Hưng mời một người tự giới thiệu tên Minh Anh, được giới thiệu là quản lý, ra trao đổi trực tiếp.

Ông Thìn kể về quá trình căn nhà mình bị sang tên cho người khác (Ảnh: Như Hoàn)

Theo lời ông Thìn, Minh Anh khẳng định đã xem hợp đồng và hoàn toàn có thể hỗ trợ sang nhượng.

“Minh Anh nói chắc chắn có thể sang nhượng cho chú vì đã có khách hàng đặt cọc tiền cho công ty rồi. Nếu chú đồng ý thì cháu sẽ hỗ trợ”, ông nhớ lại.

Ban đầu, Minh Anh đưa ra phương án sang nhượng với giá khoảng 1,4 tỷ đồng, nhưng kèm điều kiện ông phải mua thêm một thẻ hội viên của Công ty Hoàng Kim trị giá khoảng 160 - 170 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục đưa ra một phương án khác hấp dẫn hơn.

“Minh Anh nói có thể sang nhượng trên 2 tỷ đồng nhưng chú phải đóng khoảng 250 triệu đồng. Chú nghĩ nếu bán được hơn 2 tỷ thì sau khi trừ các khoản vẫn có lợi nên đồng ý”, ông kể “Minh Anh bảo công ty có ngân hàng hỗ trợ. Khi sang nhượng xong thì lấy tiền đó trả ngân hàng, giấy tờ thế chấp sẽ được trả lại ngay”.

Tuy nhiên, theo lời ông, đến khi thực hiện thủ tục thì ông mới phát hiện nơi được đưa đến không phải ngân hàng. “Lúc đầu chú cứ nghĩ chỉ vay 250 triệu đồng. Nhưng hai hôm sau khi được đưa đi làm thủ tục, chú mới biết đó không phải ngân hàng mà là công ty HVG ở số 67 Nguyễn Xuân Khoát”, ông cho biết.

Tại đây, ông được đưa vào một phòng họp lớn để làm việc. Hôm đó, ông mới xoay xở được 30 triệu đồng nên yêu cầu phải có giấy biên nhận khoản tiền này. Theo ông Thìn, trong toàn bộ quá trình làm hồ sơ vay vốn, ông không hề biết khoản vay thực tế lên tới 500 triệu đồng.

“Chú chỉ ký theo hướng dẫn. Toàn bộ hồ sơ do phía bên kia chuẩn bị. Chú không được đọc bất kỳ giấy tờ nào và cũng không được thông báo vay bao nhiêu tiền nên vẫn nghĩ mình chỉ vay 250 triệu đồng”, ông nói.

Ông cho biết sau đó Minh Anh tự làm việc với bên cho vay. Mãi về sau, khi đi giao tiền lần thứ ba, ông mới được thông báo rằng trước đó đã có tổng cộng 100 triệu đồng được giao trước đó cho Minh Anh. “Khi chú hỏi lại thì giám đốc bên đó nói tưởng Minh Anh là cháu ruột của chú nên mới giao tiền mà không thắc mắc”, ông kể.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra ngày 24/4/2024. Theo lời ông Thìn, hôm đó Minh Anh hẹn ông đi ký hợp đồng. Ông tin rằng đây chỉ là hợp đồng liên quan đến việc vay tiền và các thủ tục sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng. Khoảng 13h, Minh Anh đến đón ông bằng một chiếc ô tô sang trọng màu đen. Trên xe còn có một người phụ nữ được giới thiệu là Mai Lệ Thu, Tổng Giám đốc Công ty.

“Thấy Tổng Giám đốc công ty trực tiếp đi cùng nên chú càng tin tưởng”, ông nói.

Chiếc xe sau đó đưa ông tới khu vực Cổ Bi (Hà Nội). Tại một quán cà phê gần trường học, ông được yêu cầu ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, người tự xưng là giám đốc kia đã trò chuyện với chú về gia cảnh. Đến khoảng hơn 15h, hai nhân viên mới mang hồ sơ đến và giải thích rằng hồ sơ quá nhiều nên bị chậm.

“Họ bảo chú ký trước, hôm sau về Hà Nội sẽ ký vi bằng rồi nhận toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh”, ông nhớ lại.

Ông cho biết một nhân viên liên tục lật từng trang giấy để ông ký tắt và lăn tay mà không cho xem đầy đủ nội dung.

“Lúc đó chú cũng không yêu cầu đọc vì nghĩ đã có Tổng Giám đốc công ty đi cùng, cũng muộn rồi nên chỉ ký theo hướng dẫn”, ông nói. Toàn bộ giấy tờ sau khi ký đều được thu lại ngay.

Ngày hôm sau, Minh Anh tiếp tục gọi điện yêu cầu ông lên công ty. Tuy nhiên, thay vì đến văn phòng doanh nghiệp, ông được xe ôm chở đến địa chỉ 67 Nguyễn Xuân Khoát để ký vi bằng. Khác với lần trước, lần này ông yêu cầu được đọc nội dung trước khi ký.

“Tôi đòi đọc thì người phụ nữ phụ trách chỉ cho xem đoạn ghi việc vay tiền, không có nội dung mua bán hay sang nhượng nhà đất. Thấy vậy tôi mới đồng ý ký”, ông cho biết.

Sau khi hoàn tất thủ tục, phía cho vay thông báo khoản vay là 500 triệu đồng. Theo lời ông Thìn, họ nói đã giao trước 100 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng để làm thủ tục và hôm đó giao tiếp 350 triệu đồng.

“Tuy nhiên khi tiền vừa đặt xuống bàn thì Minh Anh cầm luôn bỏ vào túi”, ông nói. Ông cho biết mình không phản ứng vì trước đó Minh Anh cũng từng nhận các khoản tiền của ông theo cách tương tự.

Theo vi bằng mà ông được xem, khoản vay có thời hạn 5 năm với lãi suất 1%/tháng, tương đương 5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khoảng 4 tháng không còn khả năng đóng lãi, ông tìm gặp bên cho vay để hỏi liệu nếu thanh toán đầy đủ thì có được nhận lại giấy tờ nhà hay không.

Ảnh: Như Hoàn

“Theo lời họ nói thì chỉ cần trả đủ tiền gốc và lãi sẽ được trả lại giấy tờ. Họ còn giảm lãi từ 5 triệu xuống còn 4 triệu đồng/tháng vì thương hoàn cảnh của chú phải nuôi cháu ăn học, không có tiền ăn”, ông kể. Tuy nhiên, đến nay giấy tờ vẫn chưa được hoàn trả.

Điều khiến ông sốc nhất là trong một lần đi xác minh tại cơ quan quản lý đất đai, ông nhận được văn bản cho thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà đã được sang tên cho một người tên Đào Thị Thủy.

“Cầm kết quả trên tay, chú không tin nổi. Chú hoàn toàn không biết việc sang tên này vì chưa từng được đọc đầy đủ nội dung các giấy tờ trước khi ký”, ông nói.

Tiền mất, những người liên quan cũng dần “bốc hơi”

Khi chất vấn Minh Anh, ông được giải thích rằng Đào Thị Thủy chỉ là người của công ty đứng tên hộ chứ không phải chủ sở hữu thực sự.

Tuy nhiên, theo văn bản trả lời của cơ quan chức năng mà ông cung cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đã đứng tên Đào Thị Thủy. Đồng nghĩa với việc, xét trên hồ sơ pháp lý, người này có đầy đủ quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản.

Trong khi đó, phía bên cho vay vẫn khẳng định đang giữ giấy tờ nhà và cho biết chỉ trả lại khi ông hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng.

“Thậm chí họ còn nói dù giữ 30 năm hay 50 năm thì giấy tờ vẫn nằm trong sự quản lý của họ cho đến khi nghĩa vụ tài chính được hoàn tất”, ông Thìn chia sẻ.

Hiện căn nhà vẫn do ông Thìn và gia đình sinh sống. Tuy nhiên, người bác sĩ già đến tận bây giờ vẫn không hiểu chính xác căn nhà của mình đã được sang tên cho người khác từ thời điểm nào và bằng những giấy tờ nào.

Ông Thìn cũng cho biết sau khi những dấu hiệu bất thường trong vụ việc dần được phát hiện, những người trực tiếp làm việc với ông trước đó đã nhanh chóng cắt đứt liên lạc. "Từ khi mọi chuyện vỡ lở, Minh Anh không còn liên lạc với chú nữa", ông nói. Khoảng hai ngày sau khi hoàn tất việc ký vi bằng, ông tìm đến công ty để làm rõ sự việc thì được thông báo rằng Mai Lệ Thu và Minh Anh đã không còn làm việc tại đây.

Khi ông đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ của mình, phía công ty cho biết sẽ chờ sự sắp xếp của ban lãnh đạo mới. "Họ nói để lãnh đạo mới xem xét rồi giải quyết cho chú", ông cho hay. Sau đó, ông nhiều lần quay lại công ty để làm việc. Tuy nhiên, mỗi lần tiếp ông lại là một nhân sự khác nhau.

"Chú lên ba lần thì có ba người khác nhau tiếp. Mỗi lần làm việc đều lập biên bản, ghi nhận ý kiến của chú rồi nói sẽ chuyển lên lãnh đạo để xem xét giải quyết", ông kể.

Ảnh: VTV

Theo ông Thìn, đến nay ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cuối cùng về việc xử lý các hợp đồng cũng như những vấn đề phát sinh liên quan đến căn nhà đã bị sang tên.

Theo tính toán của ông Thìn, riêng các giao dịch liên quan đến việc xử lý hợp đồng nghỉ dưỡng Ravi đã khiến ông thiệt hại khoảng 900 triệu đồng. Trong đó, ông cho biết đã bỏ ra khoảng 300 triệu đồng để mua các loại thẻ hội viên theo yêu cầu của các đơn vị nhận hỗ trợ sang nhượng. Bên cạnh đó là khoản vay 500 triệu đồng được thế chấp bằng chính căn nhà đang sinh sống.

Ngoài số tiền gốc, ông còn phải thanh toán lãi vay hàng tháng. Theo lời ông, sau khi được giảm, mức lãi phải trả là 4 triệu đồng/tháng. Trong khoảng hai năm, riêng tiền lãi đã lên tới gần 100 triệu đồng.

"Cộng cả tiền mua thẻ, tiền vay và tiền lãi thì riêng vụ Ravi chú mất khoảng 900 triệu đồng rồi", ông nói.

Chưa dừng lại ở đó, trong hành trình tìm cách sang nhượng hợp đồng và đòi lại số tiền đã mất, ông tiếp tục phát sinh nhiều khoản chi phí tại các đơn vị khác nhau.

"Có nơi lấy vài triệu đồng, có chỗ 5 triệu, có chỗ 3 triệu. Thậm chí có nơi chỉ lấy 500.000 đồng nhưng cũng nói là tiền làm thủ tục", ông kể.

Theo ông Thìn, hầu hết những khoản tiền này đều được thu với lý do hỗ trợ sang nhượng, xử lý hồ sơ hoặc kết nối khách hàng. Tuy nhiên đến nay, phần lớn các lời hứa hỗ trợ đều không mang lại kết quả như cam kết ban đầu.

Bẫy trong bẫy

Không chỉ nhiều lần rơi vào bẫy của các đơn vị hứa hẹn sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng, ông Thìn cho biết ngay cả khi đang tìm cách đòi lại số tiền đã mất, ông vẫn tiếp tục trở thành mục tiêu của những người tự nhận có thể "hỗ trợ" giải quyết vụ việc.

Ông kể, trong một lần được một môi giới liên hệ, người này mời ông đến gặp với lý do có khách hàng đang quan tâm đến các kỳ nghỉ dưỡng mà ông sở hữu.

"Họ gọi điện bảo chú lên vì sếp đang có một người bạn chuyên đưa khách đến các khu nghỉ dưỡng. Người này muốn mua lại kỳ nghỉ của chú để phục vụ khách nước ngoài và sẽ hỗ trợ bán lại cho chú", ông nhớ lại.

Tại buổi gặp, người đàn ông này tiếp tục tạo dựng lòng tin bằng cách giới thiệu có người thân đang công tác tại C03 và có thể giúp ông lấy lại số tiền đã mất. "Người đó nói với chú rằng có dì làm ở C03 và sẽ nhờ hỗ trợ đòi lại món nợ cho chú", ông kể.

Theo lời ông Thìn, sau đó người này cầm điện thoại đi ra một khu vực khác để gọi điện rồi quay lại thông báo rằng người thân đang bận công tác nhưng sẽ cử người hỗ trợ. "Nghe vậy chú nghĩ là sẽ có cán bộ công an giúp mình", ông nói.

Ông Thìn đã mất tiền với nhiều hình thức khác nhau (Ảnh: Như Hoàn)

Tối cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng tên Trọng. Người này cho biết được giới thiệu thông qua người môi giới trước đó và hẹn gặp ông tại một quán cà phê khu vực chợ Mơ.

Trong buổi gặp, người đàn ông này bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của ông Thìn, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, người này cho rằng quá trình làm việc sẽ phải có sự tham gia của luật sư, nhà báo và nhiều bên liên quan nên cần kinh phí để đi lại, xử lý hồ sơ.

"Anh ta nói phải đi nhiều nơi, nhiều lần nên đề nghị chú đưa trước 10 triệu đồng để làm chi phí", ông kể.

Thời điểm đó, ông Thìn cho biết bản thân không còn đủ 10 triệu đồng tiền mặt. Số tài sản còn lại chỉ là khoảng 300 euro, tương đương hơn 9 triệu đồng, vừa được con gái gửi từ nước ngoài về. Sau khi nhận tiền, người đàn ông này mới cung cấp số điện thoại liên lạc. Theo ông Thìn, đến nay số điện thoại và tên người này vẫn còn được lưu trong máy của ông.

Một thời gian sau, người này tiếp tục gọi điện, thông báo đang làm việc tại tòa nhà Hoàng Kim và đề nghị ông đến gặp.

"Khi chú lên tầng 10 thì thấy người đó có mặt thật. Họ còn đưa chú gặp một người quản lý và lập biên bản xác nhận đã làm việc", ông kể.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc này, một người phụ nữ lớn tuổi có mặt tại đó đã tiết lộ thông tin khiến ông bất ngờ. "Người phụ nữ nói với chú rằng người đang nhận hỗ trợ vụ việc thực chất chỉ làm dịch vụ đòi nợ thuê chứ không phải công an như chú vẫn nghĩ", ông cho biết "Lúc ấy chú mới ngã ngửa ra là không phải công an".

Khi ông chất vấn về việc trước đó từng giới thiệu có liên hệ với lực lượng công an, người này chỉ trả lời ngắn gọn: "Chuyện đó chú không cần biết". Theo ông Thìn, đến nay số tiền 300 euro vẫn chưa được hoàn trả và ông cũng chưa ghi nhận bất kỳ kết quả cụ thể nào liên quan đến việc đòi lại số tiền đã mất.

"Gần đây người đó vẫn gọi điện, nói rằng đã tìm đến công ty Hoàng Kim nhưng không còn ở địa chỉ cũ nên đang tiếp tục đi tìm nơi làm việc mới của những người liên quan", ông nói.

Sau tất cả, điều khiến ông cay đắng nhất là cảm giác liên tục trở thành mục tiêu của những người biết rõ hoàn cảnh khó khăn của mình. "Thế là chú mất luôn 300 euro, khoảng 10 triệu đồng. Ai biết chú đang bị lừa thì lại tìm cách lừa thêm một lần nữa", ông chia sẻ.

Ông Thìn cho biết người này hiện vẫn giữ số tiền 300 euro. Theo lời ông, mỗi khi được yêu cầu hoàn trả, người đàn ông đó lại đưa ra điều kiện mới. "Họ nói khi nào chú có đủ 10 triệu đồng đưa thêm thì mới trả lại 300 euro cho chú", ông kể.

Chú không bao giờ "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"

Nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, ông Thìn cho biết điều khiến ông trăn trở nhất không phải bản thân mà là trách nhiệm với các cháu nội mà ông đã chăm sóc từ nhỏ.

"Chú nuôi hai đứa cháu nội từ bé đến giờ. Bố của các cháu hiện xa nhà, trên vùng núi", ông nói. Theo ông, dù kinh tế đã rất khó khăn, mỗi tháng ông vẫn cố gắng dành khoảng 3 triệu đồng để phụ giúp chi phí học tập cho cháu gái "Con bé thứ hai đang học đại học, vừa sang Ý thực tập 4 tháng. Tiền đi thì chú không lo nổi nhưng bác ruột của cháu, tức con gái chú bên Pháp, hỗ trợ cho nó", ông kể.

"Giờ chú không còn một đồng nào gửi tiết kiệm nữa, trong nhà cũng không còn đồng nào cả. Tất cả chỉ trông vào tiền lương hưu. Hơn 10 triệu đồng thì đã mất 3 triệu cho cháu, rồi tiền điện, tiền mạng và các chi phí sinh hoạt khác", ông chia sẻ "Có lúc trong túi chú chỉ còn đúng 15.000 đồng. Không biết tiêu gì, chú cũng không dám đi ra ngoài nữa. Đi ra ngoài thì cũng phải có tiền mua cái gì đó, còn không có tiền thì chẳng biết đi đâu. Cháu đi nước ngoài rồi nên mấy tháng nay chú không phải gửi tiền cho cháu nữa. Còn khoảng 3 triệu đồng thì chú giữ lại để chi tiêu hằng tháng nên cũng đỡ", ông nói.

Dù bản thân gặp nhiều khó khăn, ông vẫn cố gắng giữ lại một khoản tiền nhỏ cho cháu. "Chú vẫn để dành được 1.000 euro để khi nào cháu về thì cho cháu", ông chia sẻ.

Sau khi câu chuyện của ông được nhiều người biết đến thông qua các phóng sự truyền hình, không ít cá nhân ngỏ ý muốn quyên góp, hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, ông đều từ chối.

"Các cháu bảo kêu gọi quyên góp cho chú nhưng chú không đồng ý. Chú bảo đừng làm thế", ông nói.

Ngồi trong căn nhà gắn bó nhiều năm, ông chậm rãi lấy ra những tấm huân chương và giấy tờ lưu giữ thành tích của mình.

Ông Thìn cho biết cuộc sống hiện tại của mình vẫn có nguồn lương hưu (Ảnh: Như Hoàn)

"Chú không bao giờ ‘mua danh ba vạn, bán danh ba đồng’. Hai vợ chồng chú đều có huân chương kháng chiến. Chú là Thầy thuốc ưu tú", ông nói.

Ông kể mình từng có nhiều năm công tác trong ngành y, chuyên về gây mê hồi sức nhưng tham gia nhiều lĩnh vực phẫu thuật khác nhau. Năng lực chuyên môn của ông từng được các đồng nghiệp đánh giá cao.

Ông nhớ lại có thời điểm lãnh đạo Bệnh viện nhiều lần mời ông về công tác sau khi được một người bạn giới thiệu. "Ông ấy gọi điện nhiều lần, bảo chú xin nghỉ một tháng không lương ở chỗ cũ rồi lên đây làm việc, ông ấy trả lương gấp đôi. Nhưng chú nói khi nào có giấy tiếp nhận chính thức thì mới về, còn không thì không", ông kể.

Nhắc đến gia đình, ông cho biết con gái đang sinh sống tại Pháp cũng đã xem phóng sự phản ánh vụ việc của mình và biết toàn bộ câu chuyện.

"Con gái chú chỉ bảo bây giờ bố giữ gìn sức khỏe là chính thôi. Còn số tiền ấy coi như mất rồi", ông nói.

Ở tuổi gần 90, sau khi mất phần lớn tài sản tích cóp cả đời, điều ông trăn trở nhất lúc này không còn là những khoản tiền đã mất, mà là làm sao giữ được sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho con cháu và giữ lại mái nhà đã gắn bó với gia đình suốt nhiều năm qua.