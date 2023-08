Gặp “Thầy Beo U40” đi concert BLACKPINK tận 9 lần: Mang 200 nón lá sang Mỹ, thành công đưa tận tay Jennie - Rosé!

Những ngày qua, khi lướt TikTok, fan BLACKPINK tại Việt Nam hẳn đều đang theo dõi dự án mang hàng trăm chiếc nón lá Việt Nam sang 5 show encore BORN PINK Tour tại Mỹ của một TikToker có biệt danh “Thầy Beo U40”. Nhân vật này đã “chơi lớn”, bỏ tiền vé tham dự toàn bộ tất cả các show encore của BLACKPINK tại Mỹ. Không chỉ dừng lại ở việc tham dự show BLACKPINK, anh cũng có dự án ý nghĩa khi ở mỗi SVĐ nơi BLACKPINK đến trình diễn, anh sẽ phát nón lá Việt Nam cho các BLINKs đến xem. Mỗi chiếc nón lá đều có vẽ những hình ảnh liên quan đến nhóm nhạc và cả những yếu tố đậm chất Việt.

Không chỉ có các BLINKs là người Việt Nam sinh sống tại Mỹ mà cũng nhiều BLINKs quốc tế cũng thích thú trước chiếc nón lá này. Không chỉ quay lại khoảnh khắc đội nón, “Thầy Beo U40” cũng phỏng vấn những người nhận nón lá, mang về nhiều thông tin thú vị cho khán giả trong nước.

"Thầy Beo U40" và dự án mang nón lá đến 5 show encore BONR PINK tại Mỹ

Đỉnh điểm của dự án này chính là việc 2 chiếc nón lá Việt Nam đã được trực tiếp đưa đến tay của Rosé tại buổi soundcheck show Las Vegas và Jennie trong buổi soundcheck show San Francisco. MXH lập tức bùng nổ khi 2 thành viên BLACKPINK vui vẻ đội chiếc nón lá Việt Nam, đặc biệt khi chỉ cách đó mấy tuần các cô gái cũng đã đội nón lá trong 2 đêm BONR PINK Mỹ Đình. Và người có công lớn nhất trong việc để Rosé và Jennie đội nón lá Việt Nam giữa đất Mỹ chính là “Thầy Beo U40”.

“Thầy Beo U40”, tên thật là Trần Tuấn Đạt, sinh năm 1988 quê ở Đồng Nai. Anh là một hot TikToker nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu mến. Sau khi tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế, anh bảo vệ luận văn Thạc sĩ ở ĐH Chulalongkorn (Thái Lan). Ở ngoài đời, anh công tác với vai trò giảng viên tại các trường Đại học như ĐHKHXH&NV TP.HCM, Đại học Hồng Bàng, song song với việc làm MC, diễn giả truyền cảm hứng cũng như một nhà sáng tạo nội dung.... Kênh TikTok của anh gây chú ý bởi những chia sẻ vừa hài hước nhưng cũng có những điểm đặc biệt bởi được xây dựng bởi một thầy giáo có khá nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên.

Thầy Beo U40 đã từng đến Mỹ hồi đầu năm để tham dự set diễn Coachella của BLACKPINK

“Thầy Beo” cũng là một “fan cứng” của BLACKPINK khi đã đi xem nhóm nhạc trình diễn tổng cộng 9 lần: 2 đêm ở Hàn Quốc, 1 đêm ở Thái Lan, 1 đêm Coachella, 2 đêm ở Việt Nam, 2 đêm ở New Jersey, 1 đêm ở Las Vegas. Tuy nhiên, với anh, không khí concert BORN PINK ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vẫn là tuyệt nhất, là một “hệ tư tưởng” khiến anh luôn nổi da gà khi nhớ về. Chúng tôi cũng có cuộc trò chuyện ngắn với anh để lắng nghe về dự án mang nón lá Việt đến show BLACKPINK ở Mỹ.

Xin chào Thầy Beo U40, anh có thể cho biết từ khi nào anh lên ý tưởng về việc đem nón lá sang Mỹ? Vì sao lại là nón là và mục đích của project này là gì?

Vào thời điểm này cách đây 9 năm (2014), tôi vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ tại Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) với đề tài liên quan đến quyền lực mềm của Hàn Quốc thông qua Kpop. Đến năm 2015, tôi nhận được học bổng trao đổi giảng viên toàn phần tại tiểu bang Ohio của Mỹ. Đến năm nay, cũng đúng vào dịp này, sau khi trở về từ 2 đêm concert của BONR PINK của BLACKPINK tại SVĐ Mỹ Đình với rất nhiều cảm xúc, tôi thật sự bồi hồi về một nhóm nhạc mình đã yêu thích được 7 năm.

3 yếu tố nói trên đã thúc đẩy tôi tham gia đủ 5 đêm encore BORN PINK Tour ở 4 thành phố: New Jersey, Las Vegas, San Francisco và Los Angeles. Tôi mang theo chuyến hành trình này một dự án nho nhỏ của bản thân: “Nón Lá Việt Nam in your area” để một phần nào đó kỉ niệm tất cả những cột mốc thanh xuân, về những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của mình trong 9 năm qua.

Dự án mang nón lá đến các show encore BORN PINK tại Mỹ đã bắt đầu như thế nào?

Ban đầu, tôi dự định chỉ mang 10 chiếc nón lá Việt Nam để tặng ngẫu nhiên 10 bạn VBlinks và cả các bạn Blinks quốc tế trong lúc diễn ra concert. Tuy nhiên, sau khi clip được đăng tải lại có rất nhiều các bạn VBlinks tại Mỹ mong muốn nhận được món quà nho nhỏ này. Thế nên tôi lập tức tạo một nhóm chat mang tên “Lửa Hận Thù đi đu concert”, tuy nhiên số thành viên quá đông khiến tôi phải mở thành 4 nhóm khác nhau ở 4 điểm cầu show encore BORN PINK.

Chính 4 nhóm chat này là “xương sống” cho cả dự án. Mỗi nhóm chat sẽ phụ trách 1 đầu cầu, hỗ trợ tôi trong việc liên hệ vận chuyển các lô nón lá đến “điểm tập kết”.

Chắc hẳn với việc vận chuyển một số lượng lớn nón lá, lại di chuyển nhiều địa điểm trong nước Mỹ thế này sẽ gặp nhiều khó khăn. Quá trình mang nón lá đi khắp concert của BLACKPINK đã diễn ra như thế nào?

Tôi quyết định đặt vé máy bay, khách sạn và đặt vé tham dự show chỉ đúng 1 tuần trước ngày bay. Với dự án thực hiện 200 nón lá này, tôi có đúng 5 ngày để hoàn thiện tất cả nên cũng huy động mọi mối quan hệ, đăng bài lên trang Facebook cá nhân và tìm được 4 nguồn cung cấp nón lá chỉ sau 2 phút. Tôi cũng phải lái xe về Đồng Nai nhiều lần để cùng các bạn học sinh có năng khiếu vẽ kịp thời vẽ lên chiếc nón lá cho kịp dự án, các em luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ rất đáng yêu chỉ sau 1 cuộc hẹn 5 phút. Chỉ trong 2 ngày gấp rút, các em đã vẽ được trước 40 nón để kịp mang đi Mỹ.

Các bạn học sinh tại Đồng Nai hỗ trợ Thầy Beo U40 trong việc vẽ nón lá tặng BLACKPINK

Một mình tôi đứng ra liên hệ với các đầu cầu, hẹn chốt lịch tất cả các địa điểm, cũng rất may ở các group “Lửa Hận Thù” có các bạn hỗ trợ rất tuyệt vời nên mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. Mỗi nhóm lại có 1 bạn, có thể gọi là “lớp trưởng”, đứng ra điều phối mọi công việc rất nhiệt tình. Đó là cuộc “chạy đua với thời gian” thực sự khi trong giai đoạn này, Việt Nam đang có mưa nhiều, thậm chí có nơi có giông nên khi các nghệ nhân vẽ nón lá sẽ không kịp khô. Lại có những điểm cầu tuy đã hẹn trước nhưng thời tiết không ủng hộ, mưa tầm tã cả ngày làm nón không kịp khô, không thể hoàn thành nên bị trễ tiến độ, phát sinh thêm rất nhiều khoản chi phí.

Đâu là điều anh cảm thấy khó khăn nhất trong toàn bộ hành trình mang nón lá đến với BLACKPINK?

Việc di chuyển này phức tạp giữa rất nhiều đầu cầu từ sân bay ra bến xe, từ thành phố này sang tỉnh khác, kết hợp rất nhiều khâu, nhiều mối quan hệ thậm chí nhiều người chỉ kịp quen trước chuyến đi thôi. Tôi còn nhớ rõ “kiếp nạn” lớn nhất chính là với lô nón lá vận chuyển từ Huế. Tôi có liên hệ trước với 1 bạn và gia đình để nhờ kí gửi lô nón lá này sang Mỹ tuy nhiên khi đã đến giờ bay, lô nón lá từ Huế do điều kiện thời tiết nên nhà xe đã không thể vận chuyển như đúng hẹn. Lúc ấy tôi vô cùng hụt hẫng.

Rất may ở điểm cầu Los Angeles và Las Vegas, khi nghe tin nón không thể vận chuyển đến nơi đúng như dự định, các bạn đã đồng lòng ủng hộ khoản chi phí phát sinh (khoảng gần 9 triệu đồng) do tình trạng bất khả kháng này, mọi người hoàn toàn hiểu và thông cảm. Tôi nghe xong cực kì xúc động vì cộng đồng Vblinks cực kì yêu thương và đoàn kết với nhau, mà cũng vừa áy náy vì lòng tốt của mọi người. Trong lúc tôi đang phỏng vấn thì những chiếc nón vẫn đang được vận chuyển đến Mỹ! Về mức chi phí, tôi sẽ không nói cụ thể vì luôn muốn giữ đó là niềm vui bất ngờ cho mọi người nhưng tôi khẳng định đây là một chuyến đi cực kì xứng đáng.

Nón lá Việt Nam xuất hiện ở show encore BORN PINK Tour

Khoảnh khắc anh thấy Rosé và Jennie đội nón lá đã diễn ra như thế nào, hẳn là một điều vô cùng đáng nhớ sau những gì anh và các fan đã chuẩn bị phải không?

Khoảnh khắc thấy Rosé đội nón lá tôi cực kì hạnh phúc và tự hào, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc từ khoảnh khắc đó cho đến trước khi vào concert, về xem lại vẫn vừa khóc, vừa cười. Cảm xúc lớn nhất vẫn là niềm tự hào khi có thể trao tay thần tượng của mình chiếc nón lá Việt Nam sau bao nhiêu “kiếp nạn”.

Cảm xúc khi tặng được nón cho Jennie càng vỡ oà hơn khi chính tay Beo là người tặng cho Jennie, hơn nữa Jennie và các thành viên còn lại cũng đều thích thú và có nhiều biểu cảm đáng yêu khi ngắm nhìn nón lá làm Beo càng hạnh phúc & tự hào hơn nữa và tin rằng mình sẽ tiếp tục tặng nón thành công cho Lisa & Jisoo ở chặng tiếp theo tại Los Angeles.

Nếu như nón lá của Rosé là hình ảnh mô phỏng cô nàng đang ôm bát phở Việt thì Jennie lại là khoảnh khắc "quẩy" See Tình cực sung trên sân Mỹ Đình hôm nào. 2 chiếc nón còn lại, tôi dự định sẽ tiếp tục chờ thời điểm để gửi cho Lisa và Jisoo.

Rosé đội nón lá tại soundcheck show Las Vegas

Jennie đội nón lá tại soundcheck show San Francisco

Có rất nhiều ý kiến cho rằng giới trẻ “phung phí tiền bạc” để “đu idol”, là một giảng viên Đại học và cũng là một người trẻ đam mê “đu idol”, anh nghĩ thế nào về vấn đề này?

Mỗi người có mỗi sở thích, mỗi đam mê. Tôi tôn trọng sự khác biệt nên tôn trọng mọi đam mê, sở thích, những điều mang lại năng lượng tích cực cho bản thân. Bạn làm bất kì điều gì bạn thích và bạn cố gắng hiện thực hóa, mang lại những trải nghiệm quý báu luôn là điều đáng trân trọng. Sở thích nên được tôn trọng. Việc “đu idol” không hề đáng chỉ trích, chỉ là việc hiện thực hóa ước mơ. Niềm đam mê âm nhạc của tôi cũng góp phần định hình nên tôi ngày nay nên tôi luôn tự hào. Tôi còn nhớ từ năm lớp 7, tôi dành tiền tiết kiệm để đón xe đò từ Đồng Nai lên Nhà hát Bến Thành để nghe chị Mỹ Tâm hát, và mới hồi tháng 4 năm nay tôi cũng đã sang Mỹ 1 chuyến để xem The Eras Tour của Taylor Swift đây! Hãy cố gắng hết sức mình, sẽ không ai dám xem thường ước mơ và đam mê của bạn.