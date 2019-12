Gặp tai nạn trên đường rồi bị “ngó lơ”, 9x Hà thành tủi thân, quyết giảm 30kg thay đổi ngoạn mục

Động lực giảm cân xuất phát từ một lần gặp tai nạn giao thông



Có rất nhiều lý do khiến một cô gái hạ quyết tâm thay đổi diện mạo, phong cách thời trang, make-up hay giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn. Có người vì thất tình, bị chồng chê ngoại hình xấu xí, hay có người lại gặp khó khăn khi tìm kiếm một công việc chỉ vì sở hữu thân hình thừa cân.

Còn đối với Nguyễn Thùy Linh, cô gái 25 tuổi đến từ Hà Nội, thì lý do khiến cô nỗ lực giảm cân lại thật đặc biệt.

Chỉ cách đây một năm, Thùy Linh từng nặng đến 80kg

Được biết, trước đây, Thùy Linh vốn sở hữu ngoại hình khá chuẩn, cân nặng giao động trong khoảng 50-55kg.

Thế nhưng từ khi lấy chồng, cô tự nhận ngày càng phát phì vì không thể kiểm soát được cân nặng: "Mình tăng một mạch hơn 20kg sau khi lấy chồng chỉ trong 1 năm. Chắc tại kết hôn hạnh phúc quá, ăn chơi suốt nên béo. Trước đây mình thường tập gym, từ khi lấy chồng cũng nghỉ luôn, thế là tăng cân chóng mặt.

Bạn bè chúng nó bảo mình là "con mập", đi đâu cũng bị chê béo quá, có người còn ác mồm gièm pha kiểu béo quá không đẻ được, nhưng thực chất là đi khám mình chả bị cái gì cả.

Ban đầu mình định sẽ mặc kệ, vì thời gian ấy mình thích ăn hơn là thích soi gương. Nhưng đến một lần chồng mình thò tay ra ôm một cái, nói: "Tay anh ngày càng nhỏ đi thì phải, ôm em mãi chẳng được gì cả". Mình biết là chồng trêu thôi nhưng câu nói ấy khiến mình bắt đầu suy nghĩ lại.."

Tuy vậy, theo Thùy Linh, áp lực nặng nề nhất chủ yếu đến từ những lời chế giễu, gièm pha từ phía mọi người xung quanh.

Diện mạo khác biệt của 9x Hà thành trước và sau khi giảm cân

Cô tâm sự, từ một lần xảy ra va chạm khi tham gia giao thông, cô đã hạ quyết tâm phải "đánh bay" lớp mỡ trên cơ thể nặng 80kg của mình tại thời điểm ấy.

9x Hà thành kể: "Đó là một ngày mình đi đường, chẳng may va chạm với một bạn gái khác nên bị ngã ra, tất cả mọi người đều xúm vào nâng xe đỡ và hỏi han bạn ấy. Chỉ có một hai người còn lại chạy ra hỏi mình. Mình tủi thân thật sự luôn ấy, xong cúi xuống ngắm mình, đùi to chân to, eo bánh mỳ. Mọi thứ như muốn dìm chết mình vậy".

Thời điểm ấy, Thùy Linh nặng đỉnh điểm 80kg. Cô bắt đầu lên kế hoạch ăn uống, tập luyện để "lột xác thành người khác".

Từng bật khóc ở trong phòng tập để có được ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ đến bất ngờ

Ngắm nhìn hình ảnh hiện tại của Thùy Linh: Xinh đẹp, sở hữu thân hình quyến rũ cùng gu thời trang ấn tượng, đa phong cách… ít ai có thể ngờ cô gái này từng nặng đến 80kg.



Theo 9x Hà thành, cô bắt đầu nỗ lực giảm cân từ tháng 3 năm 2018. Đó là cả một hành trình gian nan, với rất nhiều mồ hôi và nước mắt.

"Ai đó chưa giảm cân bao giờ thì không thể hiểu được nỗi khổ khi mà phải giảm cân. Mình từng có lúc phát khóc ngay ở phòng tập, từng khóc dàn dụa khi mà cả ngày cứ phải ăn một món salat bơ ngấy ngậy và nhạt toẹt.

Mồ hôi chảy trên phòng tập bao nhiêu thì từng ấy nước mắt chảy trên mặt, ngẫm mà cay, biết thế trước đấy khóa cái mồm lại thì bây giờ chẳng khổ." – Thùy Linh nhớ lại.

Dù đã rất quyết tâm, nhưng cô gái trẻ thừa nhận đã có những lúc cô muốn dừng lại, bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng chính sự thay đổi rõ rệt, được người thân, bạn bè ghi nhận và ngợi khen, cổ vũ…đã giúp cô có thêm động lực.

Màn lột xác ngoạn mục nhờ "đánh bay" 30kg mỡ thừ

"Mình cũng đã có lúc dừng lại và buông xuôi. Nhưng càng ngày mọi người càng đối xử với mình khác hơn, ai gặp cũng hỏi "vừa giảm cân à", thế là lại tiếp tục, cố gắng không ngừng nghỉ. Mất một tháng để tìm hiểu rồi mình đúc kết được cách giảm cân an toàn cho bản thân đó là 70% phụ thuộc ăn uống vào 30% tập luyện.

Mình ăn theo chế độ khoa học, ít tinh bột, nhiều rau xanh, uống nhiều nước, ăn đã mồm thịt và tập luyện 30 phút/ ngày."

Thùy Linh không quên chia sẻ những thực đơn ăn kiêng mà cô tự tay chuẩn bị. Mỗi bữa ăn đều được bày biện đẹp mắt, hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn đảm bảo không chứa nhiều calo.

Thực đơn ăn kiêng mà 9x Hà thành tự tay chuẩn bị

Thành quả cho những nỗ lực không mệt mỏi của Thùy Linh là sau hơn nửa năm, cô bước lên cân và chiếc kim dừng lại ở mức 47kg.

Đánh bay hơn 30kg mỡ thừa, cô gái trẻ hạnh phúc tột đỉnh vì bao vất vả đã được đền đáp xứng đáng:

"Mình sung sướng đến phát điên, chạy ra đường, mặc những bộ đồ mà trước đây không thể ních nổi dù chỉ là cái ống quần.

Mình cười vào mặt mấy người chuyên dè bỉu mình, rồi chuyển luôn nhà cho nó gọn, ở một môi trường mới, với nhiều con người mới và bản thân mình cũng mới nốt. Thật vui và hạnh phúc, giảm cân đi, bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều đấy. Cố lên!".

Ngắm nhìn diện mạo mới xinh đẹp, sexy của cô gái Hà thành, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ và dành tặng cô "cơn mưa" những lời ngợi khen. Câu chuyện của Thùy Linh cũng là động lực để những ai đang có ý định giảm cân thêm quyết tâm vào mục tiêu đã đặt ra.